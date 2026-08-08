La inflación en CABA fue de 2,9% en julio y acumula 33,2% en los últimos 12 meses

En esta noticia Inflación de julio 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según seis consultoras

Tras haber alcanzado 1,9% en junio y llevar tres meses consecutivos de caída, la inflación de julio podría haber frenado el proceso de desaceleración. Según los últimos relevamientos privados, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se habría ubicado en torno al 1,8% y 2,1%. El Indec publicará el dato oficial el próximo jueves.

Si bien las estimaciones son dispares, la mayoría de las consultoras detectaron presión en rubros estacionales vinculados a las vacaciones de invierno. A esto se le sumó una aceleración en algunos alimentos, en un nivel superior a la suba del mes anterior.

Desde el pasado abril, el Gobierno volvió a gozar de un sendero bajista tras el mal dato que recibió de marzo, cuando el IPC se aceleró al 3,4%. A partir de ahí, transitó un camino que lo llevó a reducir el guarismo por debajo de los dos puntos, algo que no se lograba desde agosto de 2025.

Por eso, la administración de Javier Milei apuesta a seguir conservando los números positivos en su batalla para terminar con la inflación. En esa línea se expresó Luis Caputo la semana pasada, cuando ratificó que el objetivo oficial es llevar el índice de precios hasta niveles cercanos a cero.

En ese marco, la expectativa de las consultoras relevadas por el Banco Central (BCRA) es de 2% para julio. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el BCRA, a partir de agosto se retomará el rumbo a la baja y prevén que se ubicará entre 1,6% y 1,8% mensual hasta diciembre.

Inflación de julio 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según seis consultoras

Eco Go

La proyección más pesimista pertenece a la consultora liderada por Marina Dal Poggetto. Luego de haber registrado en la quinta semana de julio de una variación de 0,4% en los precios de alimentos y bebidas, para el nivel general observaron un movimiento del 2,1% en el mes.

Con este último dato, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyectó en torno al 2% para julio. Si se incorpora la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,1%), la categoría cerró con un alza del 1,8% .

Según el informe de la firma, la resistencia del índice a bajar de la zona del 2% mensual respondió principalmente a la dinámica de los alimentos dentro del hogar y al empuje de los regulados y estacionales.

En paralelo, la caída en el mercado mayorista de frutas, verduras y carnes podría traer cierto alivio hacia agosto, que arrancaría con un arrastre estadístico de 0,7 puntos porcentuales en la categoría de alimentos.

Analytica

En su relevamiento de la cuarta semana de julio, la consultora midió una suba de 0,5% en los precios de alimentos y bebidas, con lo que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,1% . Para el nivel general de precios, la firma de Ricardo Delgado proyectó un avance mensual del 2% en julio.

En el promedio de cuatro semanas a nivel nacional, resaltaron los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres (8,5%) y en pescados y mariscos (5,6%). Entre las categorías con menores incrementos se ubicaron café, té, yerba y cacao y carnes y derivados, ambas con subas de apenas 0,4 por ciento.

Descripción Variación promedio de cuatro semanas - Total país Verduras, tubérculos y legumbres 8,5% Pescados y mariscos 5,6% Leche, productos lácteos y huevos 2,6% Aguas minerales, gaseosas y jugos 2,3% Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,1% Pan y cereales 2,1% Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. 1,4% Aceites, grasas y manteca 1,3% Otros alimentos 1,2% Frutas 0,6% Café, té, yerba y cacao 0,4% Carnes y derivados 0,4%

C&T Asesores Económicos

El relevamiento de precios minoristas de la consultora para la región GBA presentó un incremento mensual de 1,9%, el mismo registro que en junio y el más bajo desde agosto del año pasado. Con este dato, la variación interanual se ubicaría en 33,5%, sin cambios respecto del mes previo.

Según el informe, la inflación núcleo y el componente estacional resultaron algo mayores que en junio, mientras que los regulados se moderaron. En detalle, los analistas destacaron el impacto de las vacaciones de invierno y del Mundial de fútbol sobre los rubros vinculados al turismo, en particular los pasajes aéreos.

Alimentos y bebidas, en cambio, subió por debajo del promedio general (1,6%), favorecido por una baja en las frutas, mientras que indumentaria fue el único rubro en terreno negativo por el inicio de las liquidaciones de invierno. “El resto de los rubros se movió en torno al 1,4%, con un comportamiento similar al de junio”, precisó la firma de María Castiglioni.

Orlando Ferreres & Asociados

Un escalón más abajo se ubicó OJF, de Orlando Ferreres: su Estimación de Precios Minoristas calculó un incremento del 1,8% mensual para el GBA, con una suba interanual de 31,4%. De validarse este dato, la inflación acumulada en lo que va del año llegaría al 18,2%.

El informe, que recolecta más de quince mil precios de bienes y servicios del Gran Buenos Aires, también reportó un aumento del 1,6% en la medición núcleo y acumuló así un alza del 28,6% anual. En 2026, registra un movimiento del 16,8%.

Educación (3,9%) y Equipamiento y funcionamiento del hogar (2,5%) encabezaron las subas del mes, seguidos por Transporte y comunicaciones (2,3%) y Esparcimiento (2,2%). Los bienes y servicios estacionales subieron 0,7% mensual, mientras que los regulados treparon 2,5%.

Inflación Julio Anual Total 1,8% 31,4% Núcleo 1,6% 28,6%

Equilibra

La consultora de Martín Rapetti también consignó una medición favorable: arrojó una variación de 1,8% en julio, una décima menos con respecto a junio. La inflación núcleo fue de 1,7%, una ligera suba de 0,1% frente al mes anterior, tras una aceleración de los alimentos y bebidas no estacionales (pasando de 0,9% a 1,4%).

En cambio, la inflación subyacente que construye la firma —que excluye los precios de mayor volatilidad de corto plazo— descendió a 1,9% tras registrar 2% de junio. Por su parte, los estacionales cayeron de 3,4% a la zona de 2% por rebajas en indumentaria, y los regulados subieron también en torno al 2% mensual. Entre los segmentos que más treparon en la medición nacional se destacaron Recreación y cultura (3,3%), Bienes y servicios varios (2,8%) y Comunicación (2,6%).

LCG

La medición elaborada por Labour Capital & Growth (LCG) sobre Alimentos y Bebidas señaló una suba del 0,7% en la cuarta semana de julio, luego de dos semanas de variaciones marginales. Con este resultado, el promedio de las últimas cuatro semanas trepó a 2,7% y la suba acumulada del mes en ese rubro llegó a 3,4%.

Según el reporte, que releva precios de 8000 productos de cinco grandes supermercados, Panificados, bebidas e infusiones y lácteos (2%) lideraron los aumentos de la última semana, mientras que las carnes bajaron y revirtieron el alza registrada en el período previo.

En el promedio de las últimas cuatro semanas, sin embargo, la firma de Javier Okseniuk detectó que carnes (3,8%), lácteos (4,1%) y panificados (3,5%) resultaron los de mayor incidencia sobre el índice.