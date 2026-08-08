Será para una localidad de la provincia de Buenos Aires.

El mes de agosto tendrá un feriado adicional al del día 17 y un importante grupo de personas podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo, ideal para realizar una escapada o descansar.

El feriado está pactado para el día lunes 10 de agosto y será exclusivo para los habitantes de una localidad de la provincia de Buenos Aires, la cual celebrará su aniversario fundacional.

Decretan feriado el lunes 10 de agosto: quiénes podrán aprovecharlo

Los habitantes de la localidad de 12 de Octubre, perteneciente al partido bonaerense de 9 de Julio, tendrán un feriado adicional el próximo lunes 10 de agosto con motivo del aniversario fundacional.

Imagen ilustrativa Fuente: Shutterstock Laura Primo

Por su parte, el feriado será para toda la administración pública y los empleados del Banco Provincia, mientras que cada rubro del sector privado dispondrá cómo tomar el día de asueto.

La historia de 12 de octubre

La localidad está ubicada en el cuartel IV, al sudoeste de la ciudad cabecera, y su nombre recuerda la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492.

Su historia también está vinculada con el padre Bibolini, quien en 1859 logró evitar un ataque del cacique Calfucurá y sus huestes contra 25 de Mayo. En las cercanías también se encuentra la Laguna Loco-hué, un espacio frecuentado por pueblos originarios donde posteriormente se instaló un fortín y, más tarde, una estancia.

12 de Octubre forma parte de 9 de Julio. Municipalidad de 9 de Julio

El crecimiento de la localidad estuvo marcado por la llegada del ferrocarril en 1908, que impulsó el aumento de la población y el desarrollo de la zona. En 1911, la Compañía de Tierras Franco Argentina “La Inmobiliaria” realizó el trazado del pueblo, cuyos planos fueron aprobados al año siguiente, con un total de 34 manzanas destinadas a viviendas y solares.

Décadas después, en febrero de 1962, se inauguró la Capilla Nuestra Señora de Luján, otro de los puntos destacados de la historia local y que atrae a cientos de visitantes.

Cuándo son los próximos feriados confirmados en 2026

Conforme al calendario oficial de feriados nacionales, los próximos días son: