El amanecer sobre el estrecho de Ormuz, la principal ruta de exportación de energía del mundo. Foto: Reuters.

Irán aseguró este sábado que las tratativas con Omán sobre el control del estrecho de Ormuz están cerca de cerrarse, aunque aclaró que ese acuerdo no alcanza para destrabar por completo la navegación. Un funcionario estadounidense anticipó el viernes que Washington espera un pacto inminente entre ambos países, ubicados a cada lado del paso marítimo.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, señaló que Teherán y Mascate están muy cerca de definir una nueva ruta de navegación, aunque la reapertura plena dependerá de otras condiciones adicionales, entre ellas una compensación económica de Estados Unidos hacia Irán.

Las exigencias de Teherán

El secretario del máximo organismo de seguridad iraní, Mohammad Baqer Zolqadr, detalló una serie de reclamos para avanzar hacia una solución integral:

Cese de las amenazas contra Irán

Fin de las agresiones contra sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak

Levantamiento del bloqueo y las sanciones económicas

Liberación de activos iraníes retenidos en el exterior

Desde Mascate, la cancillería omaní calificó las negociaciones como positivas y constructivas, y pidió evitar cualquier acción que pueda comprometer los avances logrados hasta el momento.

El estrecho de Ormuz, paso obligado para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Foto: Reuters.

Un nuevo incidente tensiona el escenario

En paralelo a las negociaciones, Emiratos Árabes Unidos denunció que Irán atacó con un misil un buque cisterna vinculado a su petrolera estatal mientras cruzaba el estrecho, sin víctimas reportadas. El organismo británico UKMTO confirmó un incendio a bordo, ya controlado, sin impacto ambiental. Teherán no se pronunció al respecto.

La Guardia Revolucionaria iraní, responsable de buena parte de los ataques a embarcaciones, sostuvo que la reapertura de Ormuz depende exclusivamente de que Washington acepte las condiciones iraníes, y remarcó que ese proceso es independiente del diálogo con Omán.

La posición de Estados Unidos

Según trascendió, un eventual acuerdo entre Irán y Omán le otorgaría a Teherán cierto control sobre el ingreso de buques al Golfo, lo que representaría una de las concesiones más significativas del conflicto. Sin embargo, funcionarios estadounidenses insistieron en que nunca aceptarán que Irán controle el acceso a una de las rutas energéticas más relevantes del mundo.

Embarcaciones tradicionales y un buque de carga navegan por el estrecho de Ormuz, en el centro de la disputa entre Irán y Estados Unidos. Foto: Reuters.

Un funcionario de Washington indicó que, una vez confirmado el restablecimiento del tráfico comercial sin obstáculos, Estados Unidos levantaría el bloqueo sobre los puertos iraníes, aunque condicionado al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por Teherán.

El conflicto, que arrancó en febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, derivó en un control cada vez más estricto de Teherán sobre una vía por la que circula una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas.

Con información de Reuters.