El aumento de tensiones geopolíticas y la mayor competencia estratégica entre potencias lleva al mundo hacia un ciclo multianual de incremento del gasto en defensa y seguridad, con foco creciente en capacidades tecnológicas y esto crea oportunidades de inversión para quienes dolarizan sus carteras a través de las inversiones en Cedear. Se trata de un cambio de paradigma clave para los inversores dado que, durante las últimas décadas, la reducción del gasto militar fue un vector que acompañó globalización, expansión de cadenas de suministro y reasignación del capital hacia tecnología civil. “Esa fase se está revirtiendo: la defensa vuelve a considerarse un gasto no discrecional en múltiples jurisdicciones, con iniciativas explícitas de rearmamento y reconstrucción industrial”, indicó a El Cronista Eze Estrada, CEO de Poncho Capital. Menciona que cuando la defensa se reconfigura como prioridad estratégica, tiende a sostenerse incluso ante shocks económicos de corto plazo. “El mundo transita un cambio de régimen desde el ‘peace dividend’ hacia un ‘security premium’ (defensa aérea, sensores, comunicaciones seguras, espacio/satélites, drones y ciberseguridad)”, apuntó un informe de Poncho Capital, que ve en ese cambio una oportunidad para compañías bien posicionadas para capturar contratos de largo plazo. El trabajo señala que, según datos Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI), el gasto militar global alcanzó un récord de u$s 2,7 billones en 2024 y continúa al alza. En términos geográficos, el gasto se concentra en América del Norte (40%), Europa (26%) y Asia (23%), mientras que el mayor impulso reciente se observa en Europa (en particular Europa del Este y el eje OTAN), asociado a la degradación del entorno de seguridad y la necesidad de recomponer inventarios y capacidades. “Entre los países que más destinan a gasto militar, a la cabeza y por amplia mayoría representando un 37% del total, se encuentra Estados Unidos destinando u$s 997 billones. Seguido, muy por detrás, China con un presupuesto de USD 314 billones, siendo el 12% del total. El ranking por participación del PBI muestra el “esfuerzo” relativo y, por lo tanto, dónde el gasto tiende a ser más “inelástico” por contexto de amenaza/conflicto", analizó Poncho Capital. El analista Daniel Pesalovo también ve que puede ser un sector interesante el aeroespacial y defensivo, aunque reconoce que hay algunas empresas que están muy expuestas a riesgo. Uno de los Cedear que ve con perfil interesante es Rocket Lab Corp. (RKLB), que es la competidora de Space X. “El tema es que tiene alta volatilidad y es de riesgo elevado, pero está vinculada al mercado espacial y en el futuro puede ser interesante. El tema es el riesgo que uno quiere asumir porque es riesgosa”, dijo Pesalovo. Un papel más conservador es el de Lockheed Martin Corp. (LMT). “Es una contratista de defensa global, con contratos gubernamentales. Es muy interesante porque el riesgo de inversión es moderado o bajo. Tiene flujo de ingresos y dividendos. Es muy robusta las compañía”, analizó. Northrop Grumman Corp. (NOC) es otro de los papeles de riesgo bajo. “Se trata de una empresa contratista aeroespacial y de aronáutica. Es líder en contratos federales en EE.UU. y es un papel interesante con enfoque a largo plazo”, apuntó Pesalovo. GE Aerospace (GE) es otro de los papeles que mencionó. Se trata de una proveedora de motores de sistemas aeroespaciales civiles y militares de General Electric. “Tiene ingresos más diversificados y no tan atados al gasto estatal, por lo que es interesante”, dijo el analista de mercados. RTX Corporation (RTX) es “un caño” porque se trata de una empresa muy robusta que no puede faltar en ninguna cartera aeroespacial y defensiva. Y, finalmente, Pesalovo mencionó el ETF ITA – iShares U.S. Aerospace & Defense. “Se trata de una posición diversificada en 40 compañías. Es la opción que más me gusta por ese motivo”, aseguró. En tanto, en Poncho Capital crearon un pack temático Aeroespacial y Defensa, “que permite invertir de forma simple y diversificada en un sector que combina seguridad, tecnología e infraestructura crítica”. El pack reúne a las principales empresas globales que participan en distintos eslabones de la cadena de valor, incluyendo: Aeroespacial y aviación (plataformas, sistemas y mantenimiento) Defensa y electrónica (sensores, radares y sistemas integrados) Telecomunicaciones y satélites (comunicaciones seguras y observación) Ciberseguridad e infraestructura crítica (protección de redes y resiliencia) Drones y tecnologías no tripuladas (vigilancia y capacidades modernas). “El objetivo es ofrecer exposición a una tendencia estructural: mayor inversión en defensa y modernización tecnológica a nivel global, con una cartera diseñada para capturar oportunidades en múltiples subsegmentos, sin necesidad de elegir acciones individuales”, explicaron. De esta manera, el nuevo contexto global abre un panorama distinto para el inversor. Los tiempos que corren son clave para definir el posicionamiento de las certeras y es clave ver cada momento con mirada inversora.