Un screener realizado sobre más de 60 compañías globales identificó un grupo reducido de empresas que combina crecimiento sostenido de ingresos, rentabilidad, fortaleza financiera y una reciente corrección bursátil. Todas tienen Cedear y permiten invertir desde la Argentina.

Durante los últimos meses, la volatilidad fue moneda corriente en Wall Street. Las dudas sobre las tasas de interés más altas y por más tiempo, la concentración del rally en inteligencia artificial y las crecientes tensiones geopolíticas llevaron a muchos inversores a preguntarse dónde encontrar oportunidades sin resignar calidad.

En ese contexto, un filtro elaborado por el asesor de inversiones Gastón Lentini sobre la base de datos de Finviz identificó 61 compañías que cumplen simultáneamente con cuatro condiciones que suelen buscar los inversores de largo plazo:

crecimiento de ventas en los últimos cinco años,

márgenes positivos,

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) positiva,

un RSI inferior a 40 (Índice de Fuerza Relativa, es uno de los indicadores técnicos más utilizados para medir si una acción o cualquier activo atraviesa una fase de exceso de compras o de ventas) y un precio objetivo de analistas que implica un potencial de suba superior al 40%.

Entre las empresas de mayor capitalización que superaron ese filtro aparecen seis nombres que además cuentan con Cedear y pueden adquirirse desde el mercado argentino: Microsoft, Meta, Netflix, Palantir, Uber y Salesforce.

Microsoft: la apuesta defensiva al boom de la inteligencia artificial

Microsoft se mantiene como una de las compañías mejor posicionadas para capitalizar el crecimiento de la inteligencia artificial gracias a su alianza con OpenAI y la integración de herramientas de IA en toda su suite corporativa.

A pesar de haber sido una de las grandes ganadoras del ciclo tecnológico, la reciente corrección de mercado llevó a que sus indicadores técnicos mostraran un deterioro suficiente para ingresar en el screener.

Su principal fortaleza es la combinación de crecimiento, márgenes elevados y una posición de caja que le permite seguir invirtiendo agresivamente en infraestructura para inteligencia artificial.

Meta: crecimiento, rentabilidad y monetización de IA

Meta también logró ingresar al filtro gracias a la fuerte expansión de sus ingresos publicitarios y la mejora sostenida de sus márgenes.

La empresa liderada por Mark Zuckerberg atraviesa una etapa en la que combina crecimiento con rentabilidad, algo que durante años fue cuestionado por el mercado debido a las fuertes inversiones en el metaverso.

Ahora, la atención de los inversores se concentra en el uso de inteligencia artificial para optimizar publicidad, potenciar Instagram y monetizar WhatsApp.

Netflix: una máquina de flujo de caja

Netflix es quizás una de las transformaciones más relevantes de los últimos años.

La compañía dejó atrás la etapa en la que priorizaba exclusivamente el crecimiento de suscriptores y pasó a enfocarse en la rentabilidad y la generación de flujo de caja.

La incorporación del negocio publicitario, junto con las restricciones al uso compartido de cuentas, permitió una mejora significativa de sus resultados financieros.

Palantir: la estrella más agresiva del grupo

Palantir es probablemente la compañía más asociada al fenómeno de inteligencia artificial dentro de este listado.

La empresa se especializa en análisis de datos y software para gobiernos y corporaciones, sectores donde la demanda vinculada a IA viene creciendo aceleradamente.

Su presencia dentro del screener resulta particularmente llamativa porque se trata de una acción que históricamente cotizó con múltiplos elevados.

La reciente corrección de mercado permitió que apareciera dentro de un universo de compañías con potencial alcista relevante según las estimaciones de analistas.

Uber: de promesa de crecimiento a negocio rentable

Durante años Uber fue vista como una empresa capaz de crecer rápidamente, pero con dificultades para generar ganancias consistentes.

Esa percepción comenzó a cambiar a medida que la compañía logró mejorar sus márgenes, optimizar costos y consolidar su posición tanto en movilidad como en delivery.

Hoy presenta una estructura financiera mucho más sólida que la de años anteriores y forma parte de un grupo reducido de tecnológicas que logró combinar expansión con rentabilidad.

Salesforce: líder en software corporativo

La última integrante del listado es Salesforce, líder global en software de gestión de relaciones con clientes (CRM).

La compañía atraviesa un proceso de transformación orientado a mejorar eficiencia, incrementar generación de caja y aprovechar la integración de herramientas de inteligencia artificial en sus soluciones empresariales.

Si bien el crecimiento del negocio se moderó respecto de años anteriores, mantiene niveles de rentabilidad que la ubican entre las compañías tecnológicas más sólidas del mercado.

En diálogo con El Cronista, Gastón Lentini, asesor de inversiones, explicó que este tipo de filtros permiten identificar compañías atractivas para incorporar a una cartera de largo plazo en contextos de elevada volatilidad.

“Las herramientas de screening permiten elegir qué variables queremos priorizar. En este caso, buscamos empresas con crecimiento sostenido de ventas y con márgenes que también muestren una evolución positiva”, señaló.

Respecto del criterio técnico utilizado, destacó la importancia del RSI como una señal de oportunidad. “El RSI es un indicador que trabaja más sobre el corto plazo y permite evaluar si una acción puede estar relativamente barata o cara. Lo que muestra es si una empresa tuvo una caída fuerte y rápida, lo que potencialmente puede representar una oportunidad de entrada”, explicó.

Además, indicó que el filtro incorpora la visión de Wall Street sobre el recorrido futuro de las acciones. “Como último criterio sumamos los precios objetivo estimados por los analistas. A partir de esa combinación surgen las seis compañías que aparecen en el listado”, afirmó.

No obstante, aclaró que dentro de ese grupo existe una preferencia puntual. “De las seis empresas, actualmente estamos recomendando las primeras cinco. Salesforce (CRM) no forma parte hoy de nuestras recomendaciones, pero Microsoft, Meta, Netflix, Palantir y Uber sí las consideramos alternativas interesantes para sumar a una cartera de inversión”, concluyó.