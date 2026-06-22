¿Por qué la mayoría de los ahorristas locales terminan refugiándose en las mismas acciones globales?

Si entrás a las comunidades de inversión, mirás las redes sociales o repasás qué Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) se operaron más en el día, vas a notar que, en un universo con cientos de opciones, la mayor parte del dinero de los pequeños y medianos inversores va siempre a parar a un puñado de nombres repetidos.

Este fenómeno no se explica solamente mirando los números fríos de las empresas. Las finanzas conductuales (behavioral finance), la disciplina que estudia cómo las emociones y los atajos mentales afectan nuestro bolsillo, demuestran que los inversores no somos robots puramente racionales.

Cuando el mercado se mueve rápido y la incertidumbre pesa, se activan sesgos psicológicos invisibles que nos empujan a todos a correr hacia el mismo rincón de la cancha.

Ampliar la mirada y entender estos mecanismos es el primer paso para dejar de invertir por imitación y empezar a hacerlo por convicción.

El camino hacia Wall Street y la concentración del interés

Los Cedears son instrumentos que representan acciones de empresas extranjeras (o fondos cotizados, como los ETF) que cotizan en mercados internacionales, pero que se pueden comprar y vender en la plaza local tanto en pesos como en dólares.

Su evolución los transformó en la principal puerta de entrada a Wall Street para el público minorista argentino, principalmente por tres ventajas operativas: permiten cubrirse de la depreciación del tipo de cambio implícito (dólar financiero), habilitan la inversión en empresas globales sin necesidad de transferir fondos al exterior y requieren montos mínimos de ingreso sumamente accesibles.

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Si bien la oferta disponible en el mercado local supera los cientos de activos, los reportes periódicos de volumen de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) reflejan de manera persistente que un porcentaje sustancial de los montos operados se concentra en firmas específicas.

Esta asimetría en la distribución del volumen plantea una paradoja: en un universo de inversión tan amplio, la masa crítica de inversores tiende a refugiarse en las mismas alternativas . Por eso, para entender los motivos, hay que desplazar la mirada de los balances contables hacia la psicología del inversor.

La arquitectura psicológica de las decisiones de inversión

La teoría financiera tradicional asume que los inversores analizan toda la información disponible de manera neutral para maximizar sus retornos y minimizar sus riesgos.

En contraste, los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky demostraron que, ante entornos complejos e inciertos, el cerebro humano utiliza atajos mentales o heurísticas para simplificar la toma de decisiones . Estos atajos, si bien son útiles en la vida cotidiana, suelen traducirse en sesgos cognitivos dentro del mercado financiero.

1. El sesgo de disponibilidad y la familiaridad con las marcas

El ser humano tiende a valorar la probabilidad o la calidad de un evento en función de la facilidad con la que puede recordarlo. En el ámbito bursátil, esto se traduce en que el inversor minorista prefiere destinar su capital a empresas cuyos productos consume a diario o cuyos nombres lee frecuentemente en las noticias .

Ejemplo

Es más probable que un ahorrista decida comprar un Cedear de una plataforma de streaming que usa todas las noches o del fabricante del teléfono móvil que lleva en el bolsillo , antes que analizar una empresa industrial del sector de semiconductores de igual capitalización pero menor exposición pública. La familiaridad se confunde erróneamente con seguridad.

2. El efecto manada y la prueba social

El efecto manada (herding behavior) describe la tendencia de los individuos a imitar las acciones de un grupo mayor, asumiendo que la colectividad posee información superior o que “la mayoría no puede estar equivocada”.

Este comportamiento reduce la disonancia cognitiva y el peso de la responsabilidad individual: si el activo cae, el inversor se consuela sabiendo que formaba parte de un consenso generalizado.

3. El miedo a quedarse afuera (FOMO)

El Fear of Missing Out (FOMO), si bien es un concepto popularizado por la cultura digital, tiene un profundo arraigo en la psicología conductual como una manifestación de la aversión al arrepentimiento. Ver que un activo sube de precio de manera sostenida genera una presión psicológica.

El inversor minorista compra no por una convicción fundamentada en el valor intrínseco, sino por el temor al malestar emocional de ver a otros obtener ganancias mientras él se queda mirando desde afuera .

4. El exceso de confianza

Cuando los mercados atraviesan ciclos alcistas prolongados, los inversores suelen atribuir los retornos positivos a su propia pericia o capacidad de análisis , omitiendo la influencia de la tendencia general del mercado. Este sesgo incrementa la predisposición a concentrar capital en los activos más dinámicos y volátiles del momento, subestimando los riesgos de una eventual corrección.

El amplificador moderno: redes, medios e información viral

Los sesgos psicológicos individuales se potencian en un entorno informativo hiperconectado. Las redes sociales, las comunidades de inversores en plataformas de mensajería, los foros en línea y el contenido generado por influencers financieros actúan como cajas de razonancia que aceleran la adopción de ciertos activos.

Cuando un Cedear específico comienza a experimentar subas importantes, los algoritmos de las plataformas digitales priorizan ese contenido debido a su alto nivel de interacción, lo que genera un círculo de retroalimentación.

La información viralizada suele simplificar los argumentos financieros, destacando los retornos pasados y omitiendo las métricas de riesgo. De esta forma, los instrumentos que ya son populares se vuelven aún más visibles, consolidando su posición dominante en el volumen diario del mercado local.

Ventajas y riesgos de seguir a la mayoría

Operar en sintonía con el consenso del mercado no es algo intrínsecamente perjudicial, pero presenta dinámicas contrapuestas que todo inversor tiene que evaluar con rigurosidad.

Cuándo el consenso aporta valor operativo

La principal ventaja de invertir en los Cedears más populares radica en la liquidez de la plaza. Los activos con alto volumen de operaciones garantizan un spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta) más estrecho.

Esto le permite al inversor entrar o salir de la posición de forma rápida y a precios de mercado transparentes, reduciendo el riesgo de quedar atrapado en un activo ilíquido en momentos de volatilidad cambiaria.

El peligro de la sobreexposición y la falsa diversificación

El riesgo crítico de la conducta de imitación es la falta de diversificación real. Un inversor que adquiere cinco Cedears distintos basándose únicamente en su popularidad o en recomendaciones virales puede creer que tiene una cartera diversificada.

De todas maneras, si todas esas empresas pertenecen al mismo sector (por ejemplo, tecnológico) o responden a los mismos factores macroeconómicos, la cartera va a estar altamente correlacionada . Ante una corrección sectorial en Wall Street, el impacto sobre el patrimonio va a ser directo y severo.

Las finanzas conductuales enseñan que la construcción de una cartera eficiente se tiene que disociar de las modas. Una asignación de activos saludable requiere ponderar la tolerancia al riesgo individual, el horizonte temporal y la correlación entre los instrumentos, en lugar de replicar de manera pasiva el índice de popularidad del mercado.

Cinco sesgos psicológicos que pueden afectar a cualquier inversor

Sabernos susceptibles a sesgos es una operación clave para moverse en el mercado de capitales con mayor racionalidad y conciencia de largo plazo.

Efecto manada (Herding)

Tendencia a replicar las decisiones de inversión de la mayoría de manera automática, asumiendo que el grupo posee información correcta, sin realizar un análisis propio.

Sesgo de disponibilidad

Inclinación a otorgar mayor relevancia a las empresas que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación o redes sociales, asociando erróneamente la alta visibilidad con un menor riesgo.

Anclaje

Apego excesivo a un dato de referencia específico, generalmente el precio histórico máximo de una acción o el precio de compra original, para evaluar su valor actual, ignorando los cambios en los fundamentos de la empresa.

Aversión a la Pérdida

Fenómeno psicológico por el cual el dolor de una pérdida financiera se experimenta con el doble de intensidad que el placer de una ganancia equivalente, lo que lleva a mantener activos en caída con la esperanza de “recuperar” el capital inicial.

Sesgo de confirmación

Tendencia a buscar, procesar y recordar activamente únicamente la información, noticias o informes que respaldan la decisión de inversión ya tomada, descartando de forma sistemática los análisis que la contradicen.

La popularidad de ciertos Cedears en el mercado argentino es el resultado previsible de cómo interactúan las herramientas de inversión modernas con la psicología humana. La conveniencia operativa de estos instrumentos es innegable, pero su utilización eficiente exige un proceso de introspección por parte del ahorrista.

Invertir por imitación traslada la responsabilidad de las finanzas personales al ruido del mercado. Por el contrario, invertir por convicción implica comprender qué se está comprando, a qué precio y para qué objetivo. La educación financiera sistemática constituye la principal defensa frente a los impulsos emocionales.