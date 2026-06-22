La psicología detrás de los Cedears más populares: por qué todos compran las mismas acciones
Más allá de los balances y los gráficos, el furor por un grupo reducido de empresas globales esconde factores psicológicos clave. Por qué la mente nos empuja a tomar las mismas decisiones y cómo impacta en el rendimiento de tu cartera.
Al calor del boom de la inteligencia artificial y la reindustrialización de Estados Unidos, las acciones favoritas del mercado ligadas a la agenda económica de Donald Trump acumulan subas de hasta 297%, ¿cuál es?