Entre fines de diciembre de 2023 y la actualidad, el Merval medido en dólares libres, tomando en cuenta el contado con liquidación, aumentó 127%.

En la misma comparación, el Bovespa cayó 1,6% y el índice MSCI LATAM (compuesta por acciones de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) aumentó 28%.

Contrastado con un índice bursátil de país desarrollado como es el S&P 500 de Estados Unidos, el crecimiento del Merval medido al CCL también es superior.

En el mismo período el S&P500 aumentó 57%, mientras que su subíndice tecnológico aumentó 97%.

Merval en dólares

“El mayor incremento del Merval puede explicarse mayormente por dos factores: el costo de capital de Argentina o riesgo país y la composición particular del índice”, revelan desde Quantum, la consultora que dirige Daniel Marx.

El riesgo país de Argentina pasó de niveles de 1900 puntos a fines del 2023 a los 420 actuales. A pesar de que la baja en el período es muy significativa, continúa siendo superior y menos estable que en otros países de la región, ya que el de Brasil es de 200 puntos. Además, la tasa base de la Fed pasó de 3,88% a 4,43% en el mismo período.

Riesgo país

En términos generales, la reducción del riesgo país conlleva mejores condiciones para el acceso al financiamiento del sector privado. Ello mejora las expectativas del flujo de fondos de las empresas y su rentabilidad.

“A menor riesgo país o costo de capital, mejores condiciones de acceso a financiamiento y perspectivas de las compañías, proceso que impacta positivamente en la valuación del índice”, señala el research de Quantum.

La combinación de ordenamiento macroeconómico en general, y fiscal en particular, y las muy buenas expectativas sobre el futuro de sectores específicos de la economía son algunos de los elementos que llevaron a la baja del riesgo país y a que el Merval en dólares esté muy cerca de los máximos históricos.

Composición del índice

Cada país tiene composiciones distintas de sus índices accionarios, dependiendo del desarrollo, proporciones y existencia de sectores específicos.

Actualmente, en Argentina el 49% de la capitalización del índice está representada por compañías de petróleo y gas -YPF explica el 32%-.

Están crecientemente menos expuestas a decisiones gubernamentales dada la situación y evolución internacional del sector y el marco especifico que se dio en Argentina para su desarrollo. A fines de 2023 representaba el 45% de la capitalización de mercado del índice.

Bancos

El 33% está representado por bancos y otras empresas financieras (contra 18% de fines de 2023) -Grupo Galicia explica el 13% y Banco Macro el 9%-, sector que está particularmente más expuesto a la evolución del costo de capital o riesgo país, cuya evolución los favoreció relativamente más que al resto de los sectores.

El sector de servicios públicos representa el 8,6% y el de materiales/industriales el 8,1%, contra el 26,9% de fines de 2023 con fuerte participación de Mirgor en ese momento.

Las distintas composiciones de los índices entre países y la evolución dispar de sectores con evoluciones y perspectivas de negocios propias se reflejan en las variaciones de los subíndices.