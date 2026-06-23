Los mercados de acciones globales cayeron el martes, encabezados por un retroceso de las Big Tech, en medio de temores a una suba de las tasas de interés en EE.UU. y a una reciente caída de las acciones de SpaceX, que enfriaron el ánimo hacia un sector que impulsó a los mercados a máximos históricos este año.

El índice Nasdaq Composite cayó 2% en las primeras operaciones, mientras que el S&P 500 perdía 1,5%.

Las fabricantes de chips —entre las apuestas más populares del reciente rally de mercado impulsado por la IA— sufrieron pérdidas particularmente pronunciadas el martes, con Micron e Intel cayendo 12% y 6%, respectivamente.

En Europa, el índice de referencia Stoxx 600 bajaba 0,9%, con la fabricante de equipos para chips ASML, la mayor empresa de la región por valor de mercado, cayendo 4,8%.

Arun Sai, estratega senior multiactivo de Pictet Asset Management, dijo: “Es un doble golpe entre el creciente escepticismo sobre la IA y el sólido crecimiento económico de EE.UU.”, lo que a su vez genera temores de tasas de interés más altas y vuelve relativamente más atractivas a las acciones cíclicas no tecnológicas.

“Los inversores están atentos a una posible bolsa de aire en la historia de aceleración de la demanda de IA”, agregó Sai.

Las caídas iniciales en EE.UU. se suman a un mes complicado para las Big Tech, que impulsaron a los mercados al alza este año pero enfrentan una creciente preocupación de los inversores sobre si las valuaciones se estiraron demasiado.

El Nasdaq Composite acumula una baja de casi 5% en lo que va de junio, lo que interrumpe dos meses de fuertes ganancias durante los cuales los inversores se volcaron en masa a las acciones de empresas ligadas al boom de la IA. El Nasdaq cerró con una baja de 1,3% el lunes, con Alphabet, Amazon y Broadcom retrocediendo.

Mohit Kumar, estratega macro de Jefferies, dijo que la liquidación podría estar impulsada por toma de ganancias antes de los resultados de Micron, previstos para el miércoles. Los resultados de Broadcom, otra fabricante de chips, a principios de junio ya habían provocado una liquidación generalizada en las acciones tecnológicas, luego de que su pronóstico de ingresos por IA quedara por debajo de las previsiones más optimistas .

El índice Kospi de Corea del Sur, de fuerte peso tecnológico, se desplomó 10% el martes, con la fabricante de chips SK Hynix y la firma de chips de memoria Samsung Electronics registrando caídas de dos dígitos.

Venu Krishna, jefe de estrategia de acciones de EE.UU. en Barclays, dijo que “están surgiendo nuevas preocupaciones” para las acciones, “a medida que los mercados lidian con una inflación que resurge, un gasto de capital en IA que escala a niveles sin precedentes y un sendero de tasas de la Fed que se estrecha más de lo previsto”.

SpaceX fue la víctima más espectacular del lunes, con las acciones de la empresa de satélites, cohetes e IA de Elon Musk cerrando con una baja de 16% a u$s 154,60 y borrando u$s 400.000 millones de su valor de mercado.

Las acciones de SpaceX bajaban 2,9% el martes, a u$s 150,19.

El golpe al valor de SpaceX se ubica como la segunda mayor pérdida en una sola jornada sufrida por cualquier empresa, según un análisis de FT sobre datos de Bloomberg, superada únicamente por una caída de las acciones de Nvidia a comienzos de 2025.

SpaceX cerró con una capitalización de mercado de u$s 2,03 billones, por debajo del pico intradiario de casi u$s 3 billones del 16 de junio.

Las acciones de SpaceX bajaban 2,9% el martes, a u$s 150,19, apenas por debajo de los u$s 150 con los que comenzaron a cotizar el 12 de junio.

A pesar de la caída en las últimas tres ruedas, las acciones se mantienen por encima de los u$s 135 a los que se vendieron en la salida a bolsa récord de la compañía.

La posibilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés para contener la inflación en EE.UU. profundizó las preocupaciones sobre las valuaciones, ya que mayores retornos sobre la deuda “libre de riesgo” del gobierno estadounidense reducen el atractivo de tener acciones con valuaciones elevadas .

Las acciones de SpaceX cotizan a más de 100 veces los ingresos que generó la compañía el año pasado.

La Fed, conducida por su nuevo presidente, Kevin Warsh, sorprendió a los inversores la semana pasada al señalar que estaba dispuesta a subir las tasas para contrarrestar la amenaza inflacionaria desatada por el conflicto en Medio Oriente.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años subió 0,04 puntos porcentuales este mes, a 4,49%.

Los mercados de futuros muestran que una suba de tasas de un cuarto de punto ya está totalmente incorporada en los precios para octubre de este año, mucho antes de lo previsto que la suba de abril de 2027 que se descontaba hasta el lunes de la semana pasada.

Geoffrey Yu, estratega senior de BNY en Londres, dijo: “Las expectativas sobre la Fed cambiaron y eso eleva la vara para el desempeño del resto de los activos”.

Mike Bell, jefe de estrategia de mercado de RBC BlueBay, dijo que “las acciones tecnológicas disfrutaron de un rally fenomenal”, pero que “cuando las acciones suben tanto y tan rápido y hay mucho apalancamiento y mucho dinero de inversores minoristas de por medio, no hace falta mucho para gatillar caídas pronunciadas”.