Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió este viernes por la noche a los 68 años. Estaba internado en el Sanatorio Centro, de Rosario desde el jueves. Ante la triste noticia, entre las primeras reacciones públicas apareció el mensaje del club Newell’s Old Boys, ligado al futbolista.

“Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, publicaron como parte del mensaje en X.

Las reacciones tras conocerse la muerte de Jorge Messi

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, compartieron desde las redes sociales del club junto con una foto.

“Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”, agregaron.

De manera paralela, en el predio Jorge Griffa de Bella Vista, donde juegan las divisiones inferiores de Newell’s, ubicaron la bandera a media asta en señal de luto.

El mensaje de Rosario Central

Por su parte, Rosario Central también publicó un posteo “con respeto y afecto” a Lionel Messi por la muerte de su papá Jorge. Pese a que Lionel es hincha de Newell’s, se sabe también que su hermano Matías es fanático de Rosario Central.

“Fuerza Leo, toda la Argentina está con vos”

La Liga Profesional de Fútbol también publicó un mensaje en apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre.

El apoyo de Conmebol

La Conmebol publicó este sábado también un mensaje en redes sumándole a las condolencias a Lionel Messi por el reciente fallecimiento de su papá Jorge.

UNICEF despidió a un embajador

“Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de UNICEF”, escribieron desde la cuenta oficial de la institución.

“Acompañamos a Celia, a sus hijos, sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, agregaron.

EFE

La despedida del Bar Vip

Desde Bar Vip Rosario, propiedad de la familia Messi, confirmaron la noticia y escribieron: “Abrazo gigante, jefe”, a modo de despedida. Además, informaron que “el bar permanecerá cerrado el día de la fecha”.

El primer club de Leo Messi

El Club Abanderado Grandoli, el primer equipo donde empezó a jugar al fútbol de chiquito Lionel Messi, publicó un sentido mensaje de despedida para Jorge, quien también había sido entrenador en el club rosarino. Por eso, la cuenta de Instagram lo despidió con un mensaje de agradecimiento, junto a una foto donde se ve a un joven Jorge junto a un puñado de chicos. Lionel empezó a jugar allí a sus cuatro años.

“Desde Club Grandoli acompañamos con profundo dolor a Lionel Messi y a toda su familia por el fallecimiento de su papá, Jorge Messi. Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial”, escribieron.

“Hoy, desde Grandoli, te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia. Que descanses en paz”, cerraron.

El apoyo de la Selección

“Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”, compartieron desde la cuenta oficial del seleccionado nacional.

La carta del “Chiqui” Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, publicó una carta tras conocerse la noticia.

A través de su cuenta de Instagram, el dirigente expresó: “Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la AFA, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”.

Fuente: Reuters Fuente: Reuters AGUSTIN MARCARIAN

“Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar”.

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