El mercado detecta oportunidades en compañías que se encuentren baratas. Hay una primera aproximación a lograr identificar esos papeles y es a partir del análisis de las ratios de valuación.

La clave es saber cuáles son esos ratios y como interpretarlos. Que dicen los ratios del valor actual del mercado.

Buscando las gangas

Los inversores bursátiles buscan permanentemente oportunidades en el mercado, es decir, acciones que se encuentren baratas.

La idea es que, una vez encontradas, se compran para que luego puedan ser vendidas a un precio mas alto.

A menudo, la volatilidad de los precios en Wall Street confunde a los principiantes, quienes suelen dejarse llevar por el ruido de las noticias diarias o las tendencias pasajeras.

Sin embargo, detrás de las fluctuaciones, existen herramientas fundamentales que permiten, con un análisis sencillo, despojar a las empresas de su fachada mediática y entender su valor real.

Para poder evaluar si una acción está cara o barata, se suelen utilizar distintos métodos de valuación. Sin embargo, entre los más usados por los inversores se destacan los ratios de valuación, de los cuales sobresalen el Price Earning (P/E) y el Price to Book Value (P/BV) entre los más conocidos.

Estos ratios son utilizados diariamente por analistas, administradores de fondos y operadores de Wall Street para estimar si una compañía cotiza por encima o por debajo de lo que el mercado considera su valor razonable.

Analizando el P/E

El Price Earnings Ratio, conocido simplemente como P/E, mide cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de ganancias que genera una empresa.

En términos sencillos, permite conocer cuántas veces el mercado está valorando los beneficios anuales de una compañía.

Por ejemplo, si una acción cotiza a 100 dólares y genera ganancias anuales por 5 dólares por acción, su P/E será de 20. Esto significa que los inversores están pagando veinte veces las ganancias anuales de la empresa.

A primera vista, podría parecer que un P/E bajo siempre representa una oportunidad de compra y que un P/E elevado indica una acción demasiado cara. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja.

Cada sector económico tiene características propias que influyen en sus valuaciones. Los bancos, por ejemplo, suelen cotizar con múltiplos relativamente bajos debido a que operan en industrias maduras y de crecimiento moderado.

En cambio, las empresas tecnológicas suelen presentar ratios mucho más elevados porque los inversores esperan un crecimiento más acelerado en los próximos años.

Por esta razón, una acción con un P/E de 10 podría resultar costosa si sus competidores directos cotizan a múltiplos de 7 u 8.

Del mismo modo, una empresa tecnológica con un P/E de 30 podría parecer cara en términos absolutos, pero representar una oportunidad si el promedio de su industria se encuentra cerca de 45. El valor del indicador surge de la comparación y no del número en sí mismo.

El panel actual del P/E del S&P 500 muestra a acciones del sector tecnológico con valuaciones exigentes, como el caso de Apple (37x), Broadcom (64x), AMD (153x), Palantir (635x), AMD (153x), ARM (243x), Microsoft (25x), Meta (22x), Google (28x), Tesla (357x) y Amazon (29x)

En cambio, se evidencia valoraciones más moderadas en el sector bancario, con Berkshire Hathaway (15x), JPMorgan (15x), Bank of America (13x), Visa (28x) y Mastercard (28x).

Del mismo modo, dentro del sector energético las valuaciones son mas bajas como el caso de Exxon Mobil (25x) y Chevron (16x).

Dentro del consumo masivo, los P/E muestran valuaciones moderadas como el caso de Walmart (42x), Costco (25x) y Procter & Gamble (21x)

En general, la IA sigue dominando las valoraciones, haciendo que el sector tecnológico opere con múltiplos muy superiores al promedio histórico.

Además, los ratios de valuación no solo se comparan contra las acciones del mismo sector, sino contra el índice en general.

El P/E del S&P500 actualmente es 21 veces ganancias, cuando el promedio de 5 años es de 20 veces ganancias y de 19 veces ganancias el promedio de 10 años.

Por lo tanto, el ratio de valuación del S&P500 funciona como referencia respecto de lo que vale una compañía respecto del promedio general del mercado.

Analizando el P/BV

Otro ratio ampliamente utilizado es el Price to Book Value o P/BV.

Este indicador nos ayuda a visualizar qué recibirían teóricamente los accionistas si la empresa decidiera liquidar todos sus activos hoy mismo y cancelar todas sus deudas.

Se calcula relacionando la capitalización bursátil total con el patrimonio neto, lo que equivale a dividir el precio de cada acción por el valor contable que cada una representa.

Cuando una empresa cotiza con un P/BV de 1, significa que el mercado la está valorando exactamente por el monto de su patrimonio contable.

Si el ratio es inferior a 1, el mercado está asignando un valor menor al de sus activos netos.

Por el contrario, cuando el indicador supera ampliamente ese nivel, los inversores consideran que la empresa posee capacidades de generación de ganancias, perspectivas de crecimiento o activos intangibles que justifican una valuación superior.

El P/BV suele ser especialmente útil para analizar bancos, aseguradoras, compañías financieras e industrias intensivas en activos físicos.

En estos casos, el patrimonio tiene una estrecha relación con la capacidad de generar negocios y beneficios.

Sin embargo, el indicador pierde relevancia en sectores como tecnología o software, donde gran parte del valor proviene de activos intangibles como marcas, patentes, algoritmos o propiedad intelectual, elementos que muchas veces no se reflejan completamente en los balances contables.

Comparación sectorial

Sin embargo, uno de los errores más frecuentes entre los inversores principiantes consiste en observar estos ratios de forma aislada.

Una acción no está necesariamente barata porque tenga un P/E bajo ni cara porque tenga un múltiplo elevado. Lo verdaderamente importante es compararla con empresas similares.

Es decir, la valuación siempre debe realizarse bajo el prisma de la comparación sectorial.

Por eso, cuando un inversor analiza una empresa, el primer paso debería ser identificar quiénes son sus principales competidores.

Una vez definidos esos pares, resulta posible contrastar sus ratios de valuación. Si una compañía presenta niveles de rentabilidad, crecimiento y solidez financiera similares a los de sus competidores, pero cotiza con múltiplos significativamente inferiores, podría existir una oportunidad de inversión.

Sin embargo, también es fundamental investigar las razones detrás de esa diferencia. En ocasiones, el descuento responde a riesgos específicos, problemas operativos, endeudamiento excesivo o perspectivas de crecimiento menos favorables.

Además de la comparación sectorial, muchos analistas utilizan como referencia los grandes índices bursátiles de Estados Unidos.

El S&P 500, que reúne a las principales empresas del país, suele servir como parámetro general para evaluar si una compañía cotiza con descuento o prima respecto al mercado.

Del mismo modo, el Nasdaq constituye una referencia relevante para empresas tecnológicas y de crecimiento.

Si bien estos datos son importantes, los gestores profesionales rara vez toman decisiones basándose únicamente en uno o dos indicadores.

Los ratios de valuación funcionan como un punto de partida para detectar oportunidades, pero luego deben complementarse con un análisis más amplio que incluya crecimiento de ventas, evolución de ganancias, niveles de endeudamiento, ventajas competitivas y perspectivas del sector.

En definitiva, tanto el Price Earnings Ratio como el Price to Book Value constituyen herramientas fundamentales para quienes buscan comprender cómo valora el mercado a una empresa.

Utilizados correctamente, permiten identificar compañías potencialmente subvaluadas o sobrevaluadas y facilitan la comparación entre distintas alternativas de inversión.

Para el inversor principiante, representan una puerta de entrada al análisis financiero, siempre que se comprendan sus limitaciones y se los utilice dentro de un contexto más amplio.

La clave no está en encontrar el ratio más bajo o el más alto, sino en entender qué historia cuentan esos números sobre la empresa que se está analizando.

La actualidad muestra algunas señales de alerta.

Las valuaciones de las acciones estadounidenses nunca han sido más altas en 125 años.

Tomando un mix de ratios de valuación, tales como el PER histórico, PER proyectado, CAPE, P/B, P/S, EV/EBITDA, Ratio Q, Capitalización de mercado sobre PIB, se observa que cada métrica está en el percentil 95.

Es decir, incluso más alto que en la burbuja de los años 2000 y que en 1929.