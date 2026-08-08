Estados Unidos volvió a pagar más del 5% en dólares: ¿cambia la estrategia de los inversores argentinos?

La era de las tasas de interés de tres dígitos parece un recuerdo lejano en la economía argentina. Según el último informe de FocusEconomics –una medición que nuclea las estimaciones de más de 40 consultoras–, los analistas ratificaron un escenario de estabilidad monetaria donde la tasa BADLAR (referencia para depósitos de más de un millón de pesos) se mantendrá en niveles cercanos al 21% para lo que resta del año, marcando el pulso de lo que los bancos pagarán por los plazos fijos.

La tasa BADLAR es el principal termómetro que utilizan las entidades financieras para fijar el rendimiento de los depósitos a plazo. Con un consenso de mercado que sitúa esta tasa en 21,19% para diciembre de 2026, se espera que las tasas para los ahorristas minoristas se muevan en un rango similar o levemente inferior.

Este valor representa una calma notable tras el vertiginoso descenso postelectoral: cabe recordar que, antes de las legislativas de octubre de 2025, la tasa superaba el 50%. La normalización de las variables financieras permitió que en abril de este año la tasa perforara el 20%, encontrando ahora un equilibrio que el Banco Central busca mantener.

La carrera contra la inflación: ¿vuelve la tasa real positiva?

El dato que más interesa a los ahorristas es si el plazo fijo le ganará a los precios. Aquí es donde el informe de FocusEconomics aporta una clave fundamental: en junio, la inflación mensual cayó por debajo del 2% —fue del 1,9%— por primera vez en casi un año.

La cuenta del ahorrista: con una tasa nominal anual (TNA) proyectada en el 21%, el rendimiento mensual de un plazo fijo se ubicaría cerca del 1,7% - 1,8% .

El veredicto: si la inflación logra consolidar su camino por debajo del 2% mensual, como sugieren los datos recientes, el plazo fijo volvería a ofrecer un rendimiento “neutro” o levemente positivo en términos reales. Esto representa un cambio de paradigma para el ahorrista argentino, acostumbrado a tasas estratosféricas que, sin embargo, perdían sistemáticamente contra una inflación de dos dígitos mensuales.

Invertir en plazo fijo: proyecciones para 2026 y 2027

La dispersión entre las consultoras muestra que el mercado todavía vigila de cerca la velocidad de la desinflación:

Visión bajista: consultoras como Empiria Consultores ven la tasa cerrando el año en un 16,85% , lo que implicaría una baja adicional en los rendimientos si la inflación perfora el 1,5% mensual.

Visión cauta: Equilibra estira su pronóstico hasta el 26,00%, previendo una política monetaria algo más contractiva para asegurar la caída de los precios.

Hacia 2027, el consenso de los panelistas de FocusEconomics prevé que la BADLAR continúe su descenso hasta alcanzar el 17,79% anual, en sintonía con una inflación que se proyecta en un 21,7% para todo ese año.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

El informe destaca que las autoridades tomaron pasos firmes para “suavizar las condiciones monetarias”. En este contexto, el rendimiento de los pesos no solo compite contra la inflación, sino también contra el dólar.