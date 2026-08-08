Invertir en oro: qué recomiendan los especialistas y qué inversores deberían tenerlo en su cartera
El precio del oro cayó más de 20% desde su máximo de enero y volvió a despertar el interés de los inversores. Un especialista explica si este es un buen momento para entrar, cuánto conviene destinar y cuáles son las alternativas para invertir desde Argentina.
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 8 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.