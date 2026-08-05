Federico Victorio, cofundador de Inversiones Andinas, destacó que la estrategia durante julio fue adaptarse a los cambios de tendencia del mercado. Entre las recomendaciones sobresalieron acciones energéticas locales, compañías chinas, Brasil y Microsoft.

En un mes marcado por la volatilidad y los cambios de humor del mercado, la cartera recomendada por el broker consiguió rendimientos de hasta 25,6% en dólares entre algunas de sus principales ideas de inversión.

Según informó la compañía, las recomendaciones fueron realizadas a lo largo de julio y estuvieron enfocadas en identificar oportunidades tanto en el mercado argentino como en Cedears, ajustando la estrategia a medida que evolucionaba el contexto financiero.

“Durante el mes fuimos compartiendo distintas oportunidades de inversión en renta fija y renta variable, adaptándonos a los cambios de tendencia y al contexto del mercado”, señalaron desde Inversiones Andinas.

Las acciones argentinas que más subieron

Dentro del mercado local, la estrategia estuvo concentrada en compañías vinculadas al sector energético, uno de los segmentos que mejor desempeño mostró durante julio.

El ranking quedó conformado por:

YPF: +17,9%

TGS: +11,5%

Edenor: +11,2%

Pampa Energía: +10,2%

Central Puerto: +5,5%

La selección refleja una apuesta por empresas que podrían beneficiarse de una mejora del contexto macroeconómico argentino, la normalización tarifaria, mayores inversiones y una reducción del riesgo país.

Los Cedear que lideraron las ganancias

En el segmento internacional, la cartera combinó compañías tecnológicas estadounidenses con acciones chinas y brasileñas que venían operando con valuaciones atractivas.

Las cinco recomendaciones de mejor desempeño fueron:

JD.com: +25,6%

Alibaba: +25,1%

Gerdau: +23,5%

Petrobras: +22,4%

Microsoft: +20,9%

En el caso de JD.com y Alibaba, el fuerte repunte coincidió con una recuperación de las acciones chinas luego de varios meses de castigo.

Petrobras y Gerdau, por su parte, se beneficiaron del mejor desempeño de los activos brasileños, mientras que Microsoft extendió su rally impulsado por sólidos resultados trimestrales y el entusiasmo del mercado por la inteligencia artificial.

Una estrategia activa frente a los cambios del mercado

Desde Inversiones Andinas explicaron que la estrategia no respondió a una cartera estática, sino a recomendaciones realizadas durante el transcurso del mes, adaptándose a los distintos movimientos del mercado.

El objetivo fue combinar oportunidades tanto en renta variable local como internacional, para aprovechar las oportunidades en sectores y compañías que mostraban una relación atractiva entre riesgo y retorno.

Los resultados corresponden a algunas de las recomendaciones difundidas durante julio y fueron medidos en dólares, ya que es una referencia que permite aislar el efecto del tipo de cambio y evaluar el desempeño real de las inversiones.