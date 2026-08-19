El auge de la inteligencia artificial convirtió a Palantir en una de las empresas que más se beneficiaron de la revolución tecnológica. La compañía logró combinar un fuerte crecimiento de sus ingresos con márgenes elevados, generación de caja y una posición financiera sólida, al punto de cerrar el trimestre con miles de millones de dólares en efectivo y sin deuda.

En el último trimestre, sus ventas crecieron un 93% interanual . A esto se suma un margen cercano al 85%, mientras que el negocio también logró expandirse entre sus clientes privados, más allá de su tradicional presencia entre gobiernos y organismos de defensa.

A simple vista, los números parecen justificar el entusiasmo de los inversores. Sin embargo, hay una diferencia clave entre encontrar una gran empresa y encontrar una buena inversión: el precio que se paga por ella.

En diálogo con EL CRONISTA, Lucía Balero, Investment Advisory de Quaestus Advisory, explicó por qué Palantir es un negocio excelente, pero puede ser una mala inversión a los precios actuales, y qué riesgos deberían tener en cuenta quienes buscan apostar por la compañía.

Palantir: qué hace y por qué crece tanto

Mientras buena parte de las compañías tecnológicas compiten por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes, Palantir tomó otro camino. Su negocio consiste en llevar esa tecnología al funcionamiento concreto de empresas y organismos, conectándola con sus datos, reglas y procesos internos.

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La compañía desarrolla plataformas utilizadas tanto por organismos gubernamentales como por empresas privadas. Su especialidad está en integrar grandes volúmenes de información para que las organizaciones puedan analizarlos y utilizarlos en sus operaciones.

Para Balero, allí está una de las principales diferencias de Palantir frente a otras compañías de IA. “Palantir eligió solucionar un problema distinto y potencialmente muy rentable: esa inteligencia sirve cuando está conectada a los datos internos de la empresa, a sus reglas y a sus procesos operativos reales”, indicó.

Además del crecimiento, la compañía tiene otra característica que resulta especialmente atractiva para el mercado: la dificultad que tienen sus clientes para reemplazarla una vez que incorporan su tecnología.

“Cuando una organización o agencia gubernamental adopta su plataforma, la solución se vuelve estructural y cambiar de proveedor deja de ser una decisión comercial, pasa a ser un proyecto de años”, explicó Balero.

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Otro punto relevante es la composición de sus ingresos. Alrededor del 51% de las ventas proviene de contratos públicos de largo plazo , lo que le brinda previsibilidad de ingresos en un sector caracterizado por una fuerte competencia y cambios rápidos.

Por qué Palantir es un excelente negocio, pero una mala inversión

La respuesta está en la valuación. Palantir cotiza a múltiplos muy elevados tanto frente al mercado en general como frente a otras empresas tecnológicas. Esto significa que quien compra la acción hoy no está pagando solamente por el negocio actual, sino también por una parte importante del crecimiento que el mercado espera para los próximos años.

De esta manera, si la empresa cumple con esas expectativas, la inversión puede funcionar. Pero si crece menos de lo esperado, incluso aunque siga siendo un excelente negocio, la acción puede caer.

“La calidad de una empresa y la calidad de una inversión son cosas distintas, y la brecha entre ambas la marca el precio”, resumió Balero.

La especialista señaló que ese es precisamente el principal debate que existe hoy alrededor de Palantir. La compañía puede continuar creciendo, aumentar sus ganancias y expandir su negocio, pero el inversor podría igualmente obtener un mal resultado si ya pagó demasiado por esas expectativas.

Los números ayudan a dimensionar el problema. Según datos de Investing, Palantir llegó a cotizar a unas 53 veces las ventas esperadas para 2026 , mientras que otras métricas de valuación también muestran múltiplos muy superiores a los considerados habituales para el mercado.

Incluso hay indicadores que respaldan el precio debido a la velocidad de crecimiento de la compañía, como el ratio PEG. Sin embargo, la elevada valuación hace que el mercado le exija resultados extraordinarios para sostener su cotización.

Una muestra de esto se vio después de la última presentación de resultados. Palantir logró un crecimiento extraordinario, pero la acción igualmente cayó al día siguiente. Para Balero, este comportamiento muestra hasta qué punto las expectativas ya estaban incorporadas en el precio.

“Cuando una acción reacciona así a resultados excepcionales, lo que está diciendo es que la expectativa ya estaba dentro del precio”, explicó.

Los riesgos de invertir en Palantir

Según Balero, el primer riesgo que enfrenta un inversor es el de valuación. “A estos múltiplos, el mercado exige que Palantir sostenga durante bastante tiempo tasas de crecimiento y márgenes extraordinarios. El principal riesgo no es necesariamente que deje de crecer, sino que crezca menos de lo que hoy exige su precio ”, sostuvo.

Alex Karp, fundador y CEO de Palantir.

El segundo punto a tener en cuenta es la concentración de su negocio. En el segundo trimestre, alrededor del 51% de los ingresos de Palantir provino de contratos con gobiernos, mientras que más del 80% tuvo origen en Estados Unidos.

Así, pese a la expansión de la compañía entre clientes privados y en otros mercados, una parte importante de su crecimiento todavía depende del mercado estadounidense y del gasto de organismos públicos. “ Por ahora, la historia de crecimiento de Palantir sigue siendo una historia estadounidense ”, señaló Balero.

A estos factores se suma la volatilidad propia de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. La cotización de Palantir no responde únicamente a la evolución de sus resultados, sino también al entusiasmo que existe en el mercado por el sector. Esto puede amplificar tanto las subas como las bajas de la acción.

La amplitud de los precios objetivos de Wall Street refleja esa incertidumbre. Las estimaciones mencionadas por la especialista van desde aproximadamente u$s 80 hasta u$s 255 por acción . Una diferencia tan marcada muestra que tampoco existe un consenso claro sobre cuánto vale realmente la compañía.

¿Conviene comprar Palantir hoy?

La especialista explicó que el problema de esperar es que nadie puede saber cuál será el momento exacto en que una acción encuentre un piso. Por eso, para Balero, la estrategia no debería centrarse únicamente en intentar adivinar cuál será el precio más conveniente de entrada.

En cambio, plantea analizar qué lugar debería ocupar una compañía de estas características dentro de una cartera.

“Desde una mirada general y sin considerar el perfil particular de cada inversor, a estos niveles de valuación no armaría una posición principal con Palantir . No por el negocio, que es excelente, sino porque el precio actual no compensa el riesgo asumido”, sostuvo.

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La especialista no descarta completamente la compañía. Para un inversor que quiera tener exposición a Palantir, considera que podría funcionar como una posición secundaria, con un peso acotado y un horizonte de inversión de entre tres y cinco años.

Las alternativas para invertir en inteligencia artificial

Quienes buscan apostar por el crecimiento de la inteligencia artificial cuentan con alternativas que ofrecen un equilibrio más atractivo entre potencial de crecimiento, valuación y nivel de riesgo.

En este sentido, Balero destacó a Nvidia, que cotiza en torno a 22 veces sus ganancias proyectadas y mantiene una sólida capacidad de generación de caja. También recomendó Alphabet, una compañía que brinda exposición al avance de la inteligencia artificial, pero respaldada por un negocio mucho más diversificado y con múltiples fuentes de ingresos.

Para los perfiles más conservadores, una opción es invertir a través de ETFs vinculados al sector tecnológico, como XLK o SOXX. Estos instrumentos permiten participar del crecimiento de la industria tecnológica y de la IA sin asumir el riesgo de concentrar la inversión en una sola empresa.