Los inversores de Anthropic esperan que la start-up de IA salga a bolsa con una valuación de u$s 2 billones o más en octubre, una cifra vertiginosa que superaría a SpaceX y convertiría el debut del laboratorio de IA en la mayor oferta pública inicial de la historia.

Media docena de inversores de la compañía le dijo al FT que el rápido aumento de los ingresos de Anthropic le permitiría más que duplicar su valuación actual en la salida a bolsa prevista para octubre.

Una salida a bolsa de ese nivel podría liberar miles de millones de dólares en ganancias para los primeros inversores de la compañía, que tiene cinco años, pero también pondría a prueba a los mercados públicos, cada vez más nerviosos por el boom de la IA .

Los inversores de Anthropic afirman que la explosiva demanda de los modelos y las herramientas de IA avanzada del laboratorio justifica sus expectativas elevadas. Los inversores esperan que los ingresos anualizados del creador de Claude se ubiquen entre u$s 100.000 millones y u$s 120.000 millones para fines de 2026 —según la métrica preferida de la start-up, que infiere las ventas de todo el año a partir del desempeño reciente—, un aumento de más de 10 veces a lo largo de 2026.

“Si Anthropic está creciendo un 800% al año, uno pensaría que, en el extremo más bajo posible, cotizarían a 30 veces [los ingresos]”, dijo un inversor del grupo. “Eso los convertiría en una compañía de u$s 3 billones”.

Anthropic no tiene un par estadounidense que cotice en bolsa y que sirva de referencia para su valuación. Pero compañías consideradas beneficiarias de la IA, como el grupo de inteligencia de datos Palantir y la empresa de nube Nebius, cotizaron este año a unas 55 veces sus ingresos.

Varios inversores señalaron que los altos ejecutivos de Anthropic todavía no habían fijado el objetivo de valuación para la salida a bolsa, ni siquiera en conversaciones privadas. Pero los inversores construyeron sus propios modelos financieros.

Sus proyecciones optimistas surgen a pesar de los crecientes desafíos, entre ellos la creciente competencia de rivales chinos, la presión por regular la IA y una tensión latente con el gobierno de EE.UU.

Esas preocupaciones, en particular la prohibición temporal del Departamento de Comercio sobre los mejores modelos de Anthropic , contribuyeron a una desaceleración del crecimiento general de los ingresos durante junio, según dos inversores con conocimiento del asunto. Aun así, señalaron que la compañía se recuperó y siguió creciendo a un ritmo extraordinario, incluso para los estándares de Silicon Valley.

Anthropic declinó hacer comentarios.

La start-up liderada por Dario Amodei presentó la documentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en junio, lo que puso a la compañía en un período de silencio que limita los anuncios públicos sobre su desempeño financiero.

Anthropic le ganó terreno este año a sus rivales OpenAI y Google, al lanzar modelos que superaron a la competencia mientras concentraba su estrategia comercial en clientes corporativos. El grupo anunció en mayo que sus ingresos anualizados habían superado los u$s 47.000 millones.

Fondos de capital de riesgo, fondos soberanos y otros inversores institucionales volcaron casi u$s 100.000 millones en la compañía durante 2026. La valuación de Anthropic superó por primera vez a la de OpenAI en mayo, al alcanzar u$s 965.000 millones incluyendo la nueva inversión.

La start-up liderada por Dario Amodei presentó la documentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en junio.

Pero el grupo también enfrenta una incertidumbre considerable. Chocó en repetidas ocasiones con la administración Trump y mantiene un litigio activo contra el Departamento de Defensa de EE.UU., que a principios de este año calificó a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro.

Desde entonces, Anthropic se vio obligada a retirar brevemente sus modelos insignia Fable 5 y Mythos 5, luego de ser alcanzada por controles de exportación del Departamento de Comercio en junio. El episodio generó inquietud entre algunos clientes que dependen de los modelos de Anthropic.

Los clientes también son cada vez más sensibles al precio de acceder a los mejores modelos. Frente a costos que se dispararon, en algunos casos revirtieron las directivas para que los empleados maximizaran el uso de IA y optaron por modelos menos potentes y más baratos.

El modelo líder del mercado de Anthropic cuesta más de dos veces y media lo que cuesta usar el modelo insignia de OpenAI, mientras que las alternativas chinas de código abierto (open-weight), que también mejoraron notablemente este año, cuestan apenas una fracción de ese precio, según Artificial Analysis, firma que analiza modelos de IA.

Anthropic aumentó su participación de mercado entre las empresas de EE.UU. el mes pasado, según datos del grupo de pagos Ramp. Pero los analistas de la compañía detectaron que las empresas estaban “llegando a su límite de gasto en IA” y recurriendo a alternativas más baratas.

“Es fácil encontrar desafíos”, dijo un inversor de Anthropic que también respaldó a otros grupos de IA, entre ellos OpenAI y SpaceX, que salió a bolsa en junio con una valuación de u$s 1,77 billones. “Pero la compañía sigue estando en primer lugar en desempeño, posicionamiento y en aquello a lo que la gente quiere tener exposición”.