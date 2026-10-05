En esta noticia Milei vuelve a Washington y se encontrará con Eduardo Bolsonaro

Javier Milei volvió a mostrar su cercanía con la familia Bolsonaro luego de felicitar a Flávio por el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas. El candidato del Partido Liberal respondió públicamente al mandatario argentino y destacó la relación entre ambos dirigentes, en un nuevo gesto de acercamiento entre las derechas de Argentina y Brasil.

La relación entre Milei y Flávio Bolsonaro combina una fuerte afinidad ideológica con un vínculo personal y tiene como uno de sus principales puntos de coincidencia el rechazo al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente argentino respaldó abiertamente la candidatura de Bolsonaro y en julio viajó a San Pablo para participar de la convención del Partido Liberal en la que se oficializó su postulación.

Obrigado, meu amigo @JMilei ! Muito em breve nossas nações estarão mais próximas!

Deus no comando! https://t.co/ZVxdTgvzbk — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 5, 2026

El acercamiento también quedó reflejado durante la campaña brasileña. El discurso de Bolsonaro incorporó referencias al programa económico de Milei, al punto de utilizar una tijera gigante como símbolo del recorte del gasto público, en una referencia directa a la motosierra que identifica al Gobierno argentino. Este domingo, al votar en Río de Janeiro, el dirigente brasileño incluso repitió una de las consignas más conocidas del Presidente argentino.

Milei vuelve a Washington y se encontrará con Eduardo Bolsonaro

La agenda internacional de Milei tendrá además una nueva escala en Estados Unidos. El Presidente viajará el miércoles 14 de octubre a Washington, donde participará como invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, que se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

El encuentro, organizado por Latino Wall Street, reunirá a empresarios, inversores y dirigentes políticos vinculados con la comunidad latina e hispanohablante. La visita se producirá apenas tres semanas después de la última presentación de Milei en Nueva York y tendrá además un componente político regional.

Milei vuelve a Estados Unidos para participar como invitado de honor en una gala por el Mes de la Herencia Hispana en Washington.

Según reporta Noticias Argentinas, en Washington Milei coincidirá con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y uno de los principales dirigentes de la derecha brasileña. La ocasión para el encuentro se producirá mientras Brasil se prepara para la segunda vuelta presidencial entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, por lo que la presencia conjunta volverá a poner en escena el vínculo político entre Milei y el espacio bolsonarista.

El acercamiento con los Bolsonaro se da, además, en un momento en que el Gobierno argentino busca capitalizar el avance de dirigentes de derecha en la región. En ese escenario, Milei aparece como uno de los referentes internacionales de ese espacio y plantea una mayor cooperación política y económica entre gobiernos que comparten una agenda de mercado y una postura crítica frente al socialismo.