El nuevo frente contra Sturzenegger: malestar en el Congreso y presión de las navieras
La cámara que reúne al 95% de las empresas busca sumar apoyos en el Legislativo luego del traspié del proyecto del ministro en el Senado la última semana. Los puntos de la nueva norma de cabotaje que más les preocupan para la continuidad de la actividad y la advertencia que intentaron hacerle llegar al Gobierno
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 8 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.