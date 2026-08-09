El presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro del fútbol argentino. La noticia se conoció este sábado y generó reacciones en todos los ámbitos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el mandatario apuntó contra quienes criticaron a Lionel Messi durante el Mundial 2026, cuando trascendió la delicada situación de salud que atravesaba su padre. “Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”, señalaba la historia que compartió.

En la publicación, Milei acusó a ciertos sectores de haber llevado adelante una campaña en contra del capitán de la Selección mientras se disputaba la máxima competición del fútbol mundial.

“El ser humano más grande de la historia del país”

El presidente destacó el rol de Messi durante el Mundial pese al difícil momento personal que atravesaba. “Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida”, decía el posteo.

Y sumaba una definición contundente: “Es el ser humano más grande de la historia del país”, según el texto que compartió el mandatario en sus redes.

Milei cuestionó a los "anti-Messi" tras la muerte de Jorge Messi. Foto: Instagram @javiermilei

Conmoción por la muerte de Jorge Messi

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi se conoció la mañana de este sábado. El padre del capitán de la Selección argentina murió durante la madrugada a los 68 años.

Según informó el Sanatorio Centro de Rosario, la muerte se produjo a las 02 horas de este sábado. La institución precisó que, por normativas de privacidad y respeto a la familia, no se brindarán detalles sobre las causas del deceso.

Tras confirmarse la noticia, se multiplicaron los mensajes de acompañamiento hacia la familia Messi, entre figuras del mundo del fútbol y dirigentes y personalidades de la política argentina.