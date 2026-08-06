Kevin Warsh mantendrá su estilo de comunicación austero incluso después de que la decisión del presidente de la Reserva Federal de ofrecer escasos detalles sobre su estrategia de tipos de interés provocase fuertes ventas de bonos del Tesoro.

Los costos de financiación a largo plazo en Estados Unidos se dispararon tras la reunión de la Fed de la semana pasada, ya que los inversores afirmaron que Warsh no ofreció suficiente orientación sobre cómo contendría el repunte inflacionario provocado por la guerra de Donald Trump contra Irán.

Personas cercanas a Warsh afirman que él mismo reconoció haber cometido errores en sus primeras diez semanas al frente del banco central más importante del mundo, entre ellos no reforzar sus mensajes clave sobre la estabilidad de precios y generar confusión sobre si sus planes a largo plazo para reformar la Fed podrían afectar a las decisiones de política monetaria a corto plazo.

Sin embargo, insisten en que esos errores no justifican dar marcha atrás en su reorganización de la Fed, que lleva más de cinco años sin alcanzar su objetivo de inflación del 2%. Un pilar de la estrategia de Warsh es reducir drásticamente la información que los responsables de la política monetaria proporcionan a los mercados, un plan que ha recalcado repetidamente tras la reunión de la Fed del miércoles pasado.

La semana pasada, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 30 años se disparó hasta su nivel más alto desde 2007, una subida que muchos inversores atribuyeron, en parte, a la preocupación de que la escasa comunicación de Warsh hubiera mermado su credibilidad para controlar la inflación en un momento en que los elevados precios de la energía amenazan con incrementar los costos en general.

Sin embargo, fuentes cercanas a Warsh señalan que las expectativas de inflación basadas en los indicadores de mercado siguen siendo bajas y han retrocedido en los últimos días, lo que sugiere que los inversores creen que la Fed mantiene su compromiso de alcanzar el objetivo de estabilidad de precios del 2%.

Los swap de inflación, que la Fed vigila de cerca, muestran que los inversores esperan una inflación media del 2,4% durante un periodo de cinco años que comenzará dentro de cinco años.

Warsh ha sostenido públicamente que los “que aprietan el gatillo” en los mercados de bonos —es decir, los gestores de fondos que toman decisiones de inversión— entienden su enfoque, incluso cuando los comentaristas se han vuelto más críticos.

En un contexto donde las presiones inflacionarias han sido demasiado fuertes durante media década, algunos creen que la credibilidad de Warsh estaba condenada a ponerse a prueba y que es poco probable que las preocupaciones se disipen por completo hasta que la inflación vuelva al 2%. El indicador de inflación preferido de la Fed fue del 3,7% en junio.

Los repetidos ataques del presidente Trump contra el predecesor de Warsh, Jerome Powell, por no haber rebajado los costos de financiación también han complicado los esfuerzos del nuevo presidente de la Fed para convencer a los inversores de su firme compromiso de combatir la inflación.

Warsh estaría dispuesto a subir los tipos de interés en la reunión de septiembre si los datos de inflación que se publiquen en las próximas semanas son elevados y los mercados aumentan sus expectativas de incrementos de los costos de financiación, según fuentes cercanas a su gestión. Los mercados de futuros estiman actualmente una probabilidad aproximada del 55% de una subida de un cuarto de punto en septiembre, según datos de CME Group.

El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, sensible a las expectativas sobre la política monetaria, subió un 0,04% hasta el 4,22% el jueves, después de que Financial Times informase de la disposición de Warsh a subir los tipos de interés el próximo mes .

Si bien el presidente de la Fed ha planteado la posibilidad de reducir el balance de u$s 6,7 billones del banco central para endurecer la política monetaria, los tipos de interés siguen siendo la principal herramienta por ahora, y se utilizarían en las próximas reuniones si fuera necesario, añaden las fuentes.

Cualquier reforma importante del proceso de formulación de la política monetaria está en suspenso al menos hasta el próximo año, momento en el que los grupos de trabajo que Warsh presentó durante su primera rueda de prensa como presidente de la Fed en junio habrán presentado sus informes al Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos de interés.

Los inversores esperan una inflación media del 2,4% durante un periodo de cinco años que comenzará dentro de cinco años. Shutterstock

La estrategia de comunicación más sobria de Warsh ha sido el cambio más significativo que ha introducido el exgobernador de la Fed desde su reincorporación al banco central estadounidense.

Mientras que el exfinanciero se ha mostrado hermético, sus predecesores Powell, Janet Yellen y Ben Bernanke buscaron ofrecer una orientación exhaustiva sobre sus perspectivas económicas e indicios sobre las medidas de política monetaria.

Desde que dejó la Fed en 2011 tras un periodo de cinco años, Warsh expresó repetidamente que la “orientación futura” de los anteriores presidentes de la Fed los hizo presos de sus propias palabras y promesas excesivas.

Antes de la decisión de la semana pasada, los inversores descontaban una probabilidad del 33% de una subida de tipos, un grado inusual de incertidumbre que los analistas habían anticipado que podría generar volatilidad en el mercado.

Al romper el ciclo de retroalimentación entre la Fed y los inversores, el nuevo presidente ha declarado que espera que los mercados dediquen menos tiempo a analizar las señales de los funcionarios y se centren más en los datos económicos.

“No entiendo de dónde proviene toda la negatividad hacia Warsh, en términos de la valoración del mercado”, explica Eric Wallerstein, estratega macroeconómico jefe de Clocktower Group y exasesor del gobernador de la Fed, Stephen Miran. “Los críticos más acérrimos son aquellos sin responsabilidades de inversión, que sólo tuvieron éxito cuando todo estaba perfectamente coreografiado”.

Warsh cree que esta estrategia de comunicación más austera permitirá a los funcionarios comprender mejor la opinión de los inversores sobre la salud de la mayor economía del mundo y reducirá los errores de política monetaria.

“La semana pasada fue tratado injustamente. Ya existía un consenso creciente de que la orientación futura no era una buena idea y otorgaba a los bancos centrales muy poca flexibilidad”, afirma Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management. Sin embargo, añade que Warsh podría explicar mejor el plan de la Fed para reducir la inflación.

Se espera que Warsh utilice su primer discurso en el simposio de Jackson Hole de la Fed de Kansas City este mes —un evento clave para los mercados— para explicar el marco conceptual detrás de su discreta revolución, incluyendo la aclaración de los aspectos en los que cree que su propia comunicación no ha estado a la altura.

“Su discurso consistirá en dejar claro que está aquí para dejar su huella”, afirma Wallerstein. “Ha sido un periodo difícil para la banca central. Se han cometido muchos errores, incluso en la Fed. Warsh quiere hacer balance de ello e intentar enderezar el rumbo”.