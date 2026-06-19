Un resurgimiento del dólar hizo retroceder las apuestas sobre las monedas de los grandes mercados emergentes y los principales productores de commodities, en momentos en que un giro hacia una postura dura de la Reserva Federal trastoca lo que había sido una de las operaciones más sólidas en los mercados de divisas este año.

Monedas como el peso argentino y la corona noruega se vieron golpeadas en las últimas semanas a medida que los mercados comenzaron a descontar tasas de interés más altas en EE.UU. , lo que potenció el atractivo de los activos en dólares.

En una señal de este giro, Kevin Warsh abandonó el sesgo histórico de la Fed hacia la baja de tasas en su primera reunión como titular del banco central, el miércoles. Los operadores en los mercados de futuros esperan ahora una suba de un cuarto de punto para octubre.

“Las expectativas de un giro hawkish en las tasas de EE.UU. están reconfigurando los mercados de divisas”, dijo Rushabh Amin, gestor de carteras multiactivos en Allspring Global Investments. Agregó que esto estaba debilitando a las monedas que ofrecían el llamado carry de tasas de interés más altas esperadas .

El real brasileño, el dólar australiano y el won surcoreano cayeron más de 2% frente al dólar en el último mes, en medio de un retroceso de monedas tan diversas como el ringgit malasio y el dólar canadiense. La corona noruega cae más de 4%.

Al ofrecer más competencia para los capitales volátiles, los rendimientos de los bonos de EE.UU. ajustados por inflación, más altos, pueden socavar el atractivo de todo, desde el oro hasta las acciones.

“El crecimiento en EE.UU. fue bastante sólido y vimos que los rendimientos reales de EE.UU. se mantuvieron firmes”, dijo Shaniel Ramjee, co-jefe de inversiones multiactivos en Pictet. “Eso resultó algo sorpresivo: la resiliencia de la economía de EE.UU. en comparación con lo que se esperaba hace unos meses”.

El dólar australiano, el real brasileño y la corona noruega ganaron cerca de 10% frente al dólar este año hasta fines de mayo, ya que la guerra en Medio Oriente impulsó al alza los precios de los commodities mientras los inversores aún esperaban en gran medida que los recortes de tasas de EE.UU. dieran impulso a lo que parecía ser una economía debilitada.

Pero los mercados de futuros de tasas de interés de EE.UU. ahora descuentan una o dos subas de un cuarto de punto por parte de la Fed hacia fines de este año.

Tras un comportamiento errático en las primeras semanas de la guerra, el dólar subió en el último mes a medida que el conflicto se prolongó y la inflación en EE.UU. trepó por encima del 4%.

La caída de las monedas afectó en particular el apetito por los “carry trades” financiados en dólares, en los que los inversores toman préstamos a tasas de fondeo relativamente bajas en EE.UU. para comprar activos de países con rendimientos más altos, como Brasil, donde la tasa de interés de referencia es actualmente de 14,25%.

“Las tasas más altas en EE.UU. y el dólar más fuerte gatillaron una reversión en algunos carry trades populares”, dijo Lee Hardman, economista senior de monedas en MUFG.

“El crecimiento en EE.UU. fue bastante sólido y vimos que los rendimientos reales de EE.UU. se mantuvieron firmes”

Una reconfiguración en los mercados bursátiles globales también afectó a las monedas emergentes de distintas maneras. El won surcoreano se vendió en medio de fuertes vaivenes en el mercado bursátil surcoreano, furor que algunos inversores aprovecharon para tomar ganancias tras una racha estelar de las fabricantes de chips Samsung y SK Hynix, que tensó los límites de riesgo de concentración de los inversores institucionales.

Las monedas de los países importadores de energía, muy golpeadas por la guerra con Irán, en cambio suben en el mes, entre ellas la rupia india, la rupia indonesia y el peso filipino, ya que los bancos centrales subieron las tasas o, en el caso de India, impulsaron los flujos de capital al facilitarles a los bancos el endeudamiento en el exterior.

A pesar de la reciente liquidación, los gestores de fondos señalan reservas internacionales más altas, una relativa disciplina fiscal y una política monetaria más creíble en los mercados emergentes, dado que la última ronda de subas de tasas de EE.UU. sumió a muchos países en crisis en 2022 y 2023.

“El argumento de largo plazo a favor de mejores balances en los mercados emergentes frente a los desarrollados, en particular EE.UU., se mantiene”, dijo Ramjee. “A largo plazo, la ortodoxia de los bancos centrales que se instaló en muchos mercados emergentes va a perdurar”.

Un índice de JPMorgan de bonos en moneda local de mercados emergentes sube 2% en el año. Los recortes de tasas de la Fed desde 2024 y un retroceso del dólar el año pasado impulsaron un largo rally en los bonos y monedas de mercados emergentes, pero muchos países también mantuvieron las tasas de interés relativamente altas, lo que atrajo a los inversores.

“Lo que me llama la atención es que este es el primer gran shock petrolero que no gatilló una liquidación generalizada de monedas emergentes. La credibilidad de la política hizo gran parte del trabajo”, dijo Kurt Knowlson, gestor de carteras de deuda de mercados emergentes en Aviva Investors. “Ya no existe una operación única que funcione para todos los mercados emergentes”.