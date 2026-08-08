Jorge Messi murió en la madrugada de este sábado, a las 2 de la mañana, en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado. La institución confirmó el deceso mediante un comunicado firmado por su director médico.

Lionel Messi se encontraba en Miami, donde había retomado los entrenamientos con el Inter Miami tras el Mundial 2026. El futbolista fue desafectado del partido de esta noche frente a Monterrey, por la Leagues Cup, y emprendió el regreso a la Argentina en su avión privado.

Según trascendió, la aeronave que traslada a Messi aterrizaría en Rosario cerca de las 21 hs, con un operativo especial y fuerte hermetismo en el aeropuerto local.

Se puede seguir en vivo la trayectoria del vuelo a través de la plataforma Flight Radar, dando click acá.

Un rol clave en la carrera de Messi

Jorge Messi no fue solo el padre del capitán argentino: también se convirtió en su representante y en una figura decisiva en el desarrollo profesional de su hijo. Acompañó a Lionel desde los primeros años en Rosario y permaneció junto a él durante su llegada a Barcelona, en el año 2000.

La familia atravesó dificultades económicas en esa etapa, ligadas al tratamiento por el déficit de la hormona de crecimiento que padecía Lionel de chico. Ese esfuerzo compartido marcó un vínculo que se mantuvo hasta consolidar la carrera del futbolista más ganador de la historia argentina.

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Semanas de preocupación por la salud de Jorge Messi

La salud de Jorge ya venía condicionando anímicamente al capitán argentino. Semanas atrás, durante el Mundial 2026, Messi se mostró muy conmovido tras un partido de la Selección y luego admitió ante la prensa que atravesaba días muy complejos en el plano personal.

Tras el subcampeonato mundial, el futbolista se instaló unos días en su residencia de Funes para acompañar de cerca la internación de su padre, antes de reincorporarse a la actividad con Inter Miami en Estados Unidos.

Mensajes institucionales de cariño a Messi

La noticia generó una ola de mensajes de pesar en el mundo del fútbol: