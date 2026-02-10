Los inversores se han volcado este año a supermercados, empresas de energía y fabricantes en una apuesta “todo menos tecnología” que impulsó una rotación violenta bajo la superficie del mercado bursátil de Estados Unidos. Los fondos de acciones estadounidenses enfocados en sectores fuera de la tecnología captaron u$s 62.000 millones en entradas durante las últimas cinco semanas, superando los u$s 50.000 millones que los inversores habían añadido a este tipo de fondos en todo 2025, según datos de Deutsche Bank. Estos flujos fortalecieron a una serie de sectores que venían relegados, mientras muchas de las compañías con mejor desempeño del año pasado tuvieron dificultades, a medida que el boom de la IA en Wall Street se toma una pausa y crecen las preocupaciones por el impacto de la tecnología en la industria del software. La sacudida se aceleró la semana pasada cuando los grupos de capital privado quedaron atrapados en una fuerte venta de acciones de software, detonada por el lanzamiento de nuevas herramientas de programación por parte de la start-up de IA Anthropic. Hubo “una rotación importante hacia lo que llamaríamos sectores inmunes a la IA, como servicios públicos, alimentos, minería, construcción y telecomunicaciones”, dijo Andrew Lapthorne, estratega cuantitativo de Société Générale. Ocho de los 11 sectores del S&P 500 subieron desde el inicio de enero —con caídas solo en tecnología de la información, financiero y consumo discrecional—, mientras que el índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 avanza un 6%. Pero, pese a las ganancias generalizadas, el S&P en su conjunto tuvo dificultades para avanzar desde que las acciones tecnológicas tocaron un pico a fines de octubre, lo que subraya la importancia desproporcionada del sector tecnológico para el índice de referencia de Wall Street. “La ampliación del desempeño del mercado en los últimos meses tuvo un costo: ganancias menos estelares a nivel de índices”, dijo Kevin Gordon, jefe de macroeconomía en Charles Schwab. La empresa de maquinaria agrícola Deere y los grupos de construcción TopBuild y Comfort Systems USA acumulan subas de más del 20% desde comienzos de enero y cotizan en máximos históricos. En contraste, las compañías de software Salesforce, AppLovin y FactSet figuran entre las 10 acciones de peor desempeño del S&P 500 en lo que va del año. Las acciones de energía y materiales se dispararon, mientras analistas de Bank of America señalan que los bienes de consumo básico tuvieron el mejor inicio de año en más de un cuarto de siglo. La capitalización bursátil de Walmart superó la semana pasada el billón de dólares, incorporando a la mayor cadena minorista de Estados Unidos a un club exclusivo dominado por empresas tecnológicas. Los integrantes de las “Siete Magníficas” de Big Tech no lograron seguir el ritmo. Amazon, Google y Microsoft cayeron con fuerza la semana pasada tras anunciar planes para gastar cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de IA este año. “Definitivamente hay más escrutinio [sobre las Big Tech]”, dijo Seema Shah, estratega global jefe en Principal Asset Management. “Las valuaciones están exigidas. Ahora la gente quiere ver el retorno de la inversión”. Los analistas afirman que la rotación comenzó en el último trimestre de 2025, en medio de señales de una expansión del crecimiento de ganancias más allá de las tecnológicas de mega capitalización. Ese impulso se extendió a la temporada de resultados del cuarto trimestre: la tasa de crecimiento mediana de las compañías del S&P 500 que ya reportaron ronda el 10%, el nivel más alto en cuatro años, según Deutsche Bank. Se proyecta que la economía crezca a una tasa anualizada del 3,7% en el cuarto trimestre, de acuerdo con la Reserva Federal de Atlanta. Ese ritmo acelerado aumentó el atractivo de las acciones de transporte, metales y minería, sectores que suelen desempeñarse bien durante períodos de expansión económica, según Max Kettner, estratega jefe multiactivos en HSBC. Las expectativas de tasas de interés más bajas este año también reforzaron el optimismo de los inversores sobre la trayectoria de la economía estadounidense. Las acciones de software en Estados Unidos cargaron con el mayor peso de la rotación en curso. Un informe reciente del área de prime brokerage de Goldman Sachs mostró que los hedge funds pasaron enero vendiendo el sector y desplazándose hacia cíclicas e industriales. “La casa del software está en llamas y el fuego empieza a saltar a la cuadra”, dijo Jon Zauderer, especialista en tecnología y software de Citigroup. A medida que se intensificaban los temores por el impacto de las últimas herramientas de Anthropic, “la gente pensó: ‘ok, necesito reducir riesgo’”, agregó Zauderer. “Empresas de gaming, grupos de automatización del diseño electrónico, servicios de IT, todo fue liquidado”. Las preocupaciones sobre cómo la IA podría alterar negocios de software en sectores como edición, legal y financiero podrían haber derivado en entradas hacia consumo básico, según Jeff Blazek, codirector de inversiones y jefe de estrategias multiactivos en Neuberger Berman. “El capital que buscaba ingresos seguros y durables necesita un nuevo hogar”, dijo. “Si está saliendo de cosas como software, tal vez esté yendo a áreas como consumo básico, a modo de estacionamiento, como una exposición más defensiva”. Las dudas en torno a la IA también ayudaron a que los mercados de Europa y Asia extiendan la sobreperformance del año pasado frente a Estados Unidos. El Stoxx Europe 600 sube casi 5% en lo que va del año, frente a menos del 2% del S&P, mientras que muchos mercados emergentes acumulan ganancias aún mayores. “Hemos visto una ampliación masiva desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, y desde la IA y la tecnología hacia prácticamente todo lo demás”, dijo un operador senior de acciones de un banco europeo.