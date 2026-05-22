Las esperadas salidas a bolsa de SpaceX, Anthropic y OpenAI están listas para desencadenar una ola sin precedentes de compras y ventas, a medida que las nuevas normas de “incorporación acelerada” incluyen directamente esas acciones en los índices de Wall Street.

Las reglas, implementadas este mes por el Nasdaq, implican que miles de millones de dólares de dinero pasivo fluirán automáticamente hacia las tres compañías poco después de que salgan a bolsa, impulsando sus precios pero obligando a los inversores a vender otros papeles.

SpaceX, de Elon Musk, presentó el miércoles su solicitud para una oferta pública inicial que se espera sea la más grande de la historia, pocas horas antes de que se revelaran los planes de cotización de OpenAI y de que su rival Anthropic dijera que está en camino de alcanzar rentabilidad, allanando el terreno para su propia salida a bolsa.

SpaceX pondrá a disposición de los inversores públicos una cantidad relativamente pequeña de acciones en su IPO el mes próximo, un “free float” reducido que, bajo las reglas anteriores, habría excluido a la empresa de cohetes de los índices que rastrean billones de dólares en inversiones pasivas.

Sin embargo, el Nasdaq flexibilizó sus normas en el marco de su competencia con la NYSE por quedarse con la cotización de SpaceX, permitiendo que la acción se incorpore al Nasdaq 100 tras solo 15 días. SpaceX y otros nuevos entrantes también recibirán una ponderación en el índice equivalente al triple del valor de las acciones flotadas. S&P Dow Jones Indices también está consultando cambios que podrían acelerar la incorporación de la acción al S&P 500.

El impacto inicial sobre el resto del índice será limitado por la cantidad relativamente pequeña de acciones en oferta, pero es probable que aumente una vez que expire el período de bloqueo, que se escalonará a lo largo de los primeros 180 días de negociación, según el prospecto de SpaceX .

JPMorgan estima que si el 50% de las acciones de la compañía terminara flotando con una valuación de u$s 2 billones, los inversores pasivos deberían vender u$s 95.000 millones en acciones de las ocho mayores empresas tecnológicas de Wall Street . El FT informó previamente que SpaceX apunta a una valuación de u$s 1,75 billones.

“La IPO de SpaceX, y la posterior liberación de acciones bloqueadas, [es] como ningún otro evento de índice individual en la historia reciente”, dijo Peter Haynes, jefe de investigación de índices y estructura de mercado en TD Securities, sobre la cotización de SpaceX. “Hemos sido desbordados por inversores institucionales que preguntan sobre la IPO, el nombre, el tamaño, el impacto.”

Los inversores también se están preparando para la venta de acciones más pequeñas que podrían ser expulsadas de los índices más adelante en el año para dar paso a SpaceX y otras incorporaciones de megacapitalización.

Valérie Noël, jefa de trading en Syz Group, dijo que los “trades más comentados” en el mercado en torno a la cotización de SpaceX incluían apostar en contra de los “nombres marginales del Nasdaq 100”, candidatos a ser eliminados del índice, así como la presión sobre las grandes capitalizaciones existentes.

“La IPO de SpaceX, y la posterior liberación de acciones bloqueadas, [es] como ningún otro evento de índice individual en la historia reciente” Fuente: EPA WILL OLIVER

Todd Sohn, estratega jefe de ETF en Strategas, dijo que el escaso volumen de acciones disponibles tras la cotización de SpaceX hace que la inclusión en el índice se sienta “casi un poco frenética, porque se está lidiando con ETFs y productos pasivos que rastrean billones de dólares en activos y sin embargo solo hay un 5% de float disponible”.

El esperado salto post-IPO en el precio de la acción podría dejar a los inversores pasivos comprando a una valuación elevada, según Sohn. “ Si SpaceX sube un 100% la semana después de la IPO, y tienen que comprarla, tienen que comprarla. Tienen que aceptar ese precio... No pueden discriminar ”, dijo.

El reducido margen de tiempo entre las nuevas cotizaciones y la inclusión en los índices significa que “va a ser ruidoso”, dijo Christian Raute, jefe de estrategia de trading de mercados en Citi. “Por lo grande que es, representa un desafío”, dijo Raute. “Puede volverse caro.”

Pero en última instancia, “el mercado no va a tener problemas para absorber estas IPOs”, dijo Raute. “Toda la industria está preparada y tiene participantes entrenados para lidiar con esto.”

Un portfolio manager de un gran fondo de cobertura estadounidense dijo: “Vamos a fondo al máximo en todas ellas [SpaceX, Anthropic y OpenAI]... No tenemos ninguna restricción de liquidez.”