Cuánto caería la presión fiscal en 2026 y por qué se complica hoy bajar más impuestos
Nuevas estimaciones indican que la presión tributaria nacional caería a 20,7% del PBI este año, el nivel más bajo desde 2006. Milei aseguró que se necesita un “superávit fiscal sostenido” para avanzar con nuevas medidas.
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