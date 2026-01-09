El alarde de Donald Trump de que él “dirigirá” Venezuela y que el dinero de la venta de millones de barriles de petróleo “será controlado por mí, como Presidente” ha empujado al mundo a una nueva era de la geopolítica. Pero su despliegue del poderío militar estadounidense para confiscar el petróleo venezolano no parece tanto un salto hacia el futuro como un regreso al pasado.

Durante cientos de años, el mundo estuvo dividido en esferas de influencia donde la competencia por los recursos -desde especias hasta oro y desde caucho hasta petróleo- condujo a la colonización de naciones y a la determinación de fronteras nacionales .

Solo en el periodo de posguerra el derecho internacional y las reglas del comercio global mantuvieron un tenue predominio. Ahora, ese orden parece estar desmoronándose y revirtiendo a una era anterior caracterizada por el imperialismo de los recursos.

“De repente, el siglo XIX y el periodo anterior a ambas guerras mundiales comienzan a resonar con mucha más fuerza a medida que el mundo se aleja de la confianza en la globalización, las fronteras abiertas y el comercio relativamente libre”, afirma Daniel Yergin, historiador de energía y vicepresidente de S&P Global.

“Hemos dejado atrás la era [en la que] existía una confianza fundamental en que los mercados funcionarían bastante bien, y ahora estamos en una donde la mano visible de los gobiernos es, supongo, mucho más visible”.

La naturaleza extrema de la acción estadounidense, incluyendo el extraordinario secuestro del líder venezolano Nicolás Maduro, tiene pocos precedentes recientes. Pero ha centrado la atención del mundo en dos cambios subyacentes, distintos pero superpuestos, en la política exterior de Estados Unidos.

El primero está motivado en gran medida por la versión china del capitalismo de Estado, en particular su éxito en la construcción de un casi-monopolio sobre las tierras raras necesarias para las industrias de semiconductores y defensa, y una posición dominante en minerales como el cobalto y el níquel, necesarios para la transición energética.

En respuesta, Trump busca expandir la política industrial estadounidense en el extranjero para asegurar el acceso de Estados Unidos a la energía y los minerales necesarios para impulsar su economía, abastecer su industria de defensa y alimentar la Inteligencia Artificial.

El lento reconocimiento en Washington de la búsqueda decidida de minerales estratégicos por parte de China recibió lo que Yergin llama una “verdadera sacudida eléctrica” el pasado abril, cuando Pekín, en respuesta a los aranceles del “día de la liberación” de Trump, impuso restricciones a la exportación de tierras raras.

“La vieja mentalidad sobre lo que yo llamo ‘globalización fácil’ está quedando cada vez más fuera de lugar”, dice Yergin. “Los países y los gobiernos, incluido Estados Unidos, se están centrando mucho más en la resiliencia, la vulnerabilidad y el control”.

El punto de inflexión llegó en abril, cuando China restringió la exportación de tierras raras tras los aranceles de Trump.

El segundo cambio en la política es la reafirmación por parte de Trump de la Doctrina Monroe de 1823 -ahora apodada bromeando como la “Doctrina Donroe” - que originalmente era una advertencia a Europa para que se mantuviera fuera del “patio trasero” latinoamericano de Washington. La estrategia de seguridad nacional de EE. UU. de 2025 invocó la doctrina, añadiendo lo que llamó el “Corolario Trump”, que vincula la influencia estadounidense sobre el hemisferio occidental al control de sus recursos naturales.

El hemisferio, dice la estrategia, debe permanecer “libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave”. Remitiéndose a Alexander Hamilton , el primer secretario del Tesoro de EE. UU. y un firme proteccionista, el documento continúa: “EE.UU. nunca debe depender de ninguna potencia externa para componentes básicos —desde materias primas hasta piezas y productos terminados— necesarios para la defensa o la economía de la nación”.

Si los comentarios recientes de Trump y sus asesores sirven de indicio, la definición de hemisferio occidental se está expandiendo. Trump ha amenazado con apoderarse de Groenlandia, un gigante territorio ártico controlado por Dinamarca, por la fuerza si es necesario. Además de ser estratégicamente importante, especialmente a medida que el calentamiento global abre rutas marítimas en el Ártico, el territorio autónomo posee depósitos prometedores de algunos de los minerales y tierras raras que EE. UU. necesita.

Daniel Drezner, distinguido profesor de política internacional en la Fletcher School de la Universidad Tufts, dice que una norma que se preservó hasta la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 era “la idea de que no se podían cambiar las fronteras mediante el uso de la fuerza”.

Esa norma a veces se cumplía de palabra pero se violaba en la práctica y los críticos a menudo señalaban lo que describían como la hipocresía del orden liberal basado en reglas, como cuando EE.UU. lideró la invasión de Irak en 2003. “Había excepciones, pero ahora estamos en el punto en que las excepciones están superando a la regla”.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., al defender la acción militar en Venezuela, vinculó explícitamente la idea del control territorial con el dominio sobre los recursos. “Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por adversarios de Estados Unidos”, afirmó. “¿Por qué China necesita su petróleo? ¿Por qué Rusia necesita su petróleo? ¿Por qué Irán necesita su petróleo?... Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos”.

A pesar de todo lo que se habla del siglo XIX, los paralelos inmediatos más cercanos a la acción de Trump en Venezuela podrían ser Irán en 1953 y Guatemala en 1954. En el primero, la CIA, junto con el MI6 británico, orquestó un golpe para derrocar a Mohammad Mosaddegh, el primer ministro que se atrevió a nacionalizar los intereses petroleros británicos. En Guatemala, la CIA respaldó otro golpe para destituir al presidente Jacobo Árbenz después de que su gobierno nacionalizara tierras pertenecientes a la United Fruit Company, de propiedad estadounidense.

El uso de la fuerza militar de EE.UU. para defender intereses comerciales estadounidenses en Venezuela evoca aquellas intervenciones, aunque, a diferencia de Mosaddegh y Árbenz, Maduro no fue elegido legítimamente. Trump presentó explícitamente las acciones de Washington como una retribución por la incautación de intereses petroleros estadounidenses bajo Hugo Chávez, el predecesor de Maduro, quien en 2007 amplió el control estatal sobre los campos petroleros operados por ConocoPhillips y ExxonMobil.

“Vamos a extraer una cantidad tremenda de riqueza del suelo”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago poco después de la operación. “Se llevaron todos nuestros derechos energéticos; se llevaron todo nuestro petróleo... Y lo queremos de vuelta”.

Tras haber obtenido cierto control sobre el petróleo de Venezuela, aún no está claro qué pretende hacer Trump con él. Ha alentado a las grandes petroleras estadounidenses a invertir “miles de millones” en el país, que produce el tipo de petróleo pesado para el cual fueron diseñadas algunas refinerías de EE.UU.

Pero el sector petrolero de Venezuela, que produjo casi 3.5 millones de barriles por día (bpd) en su apogeo a finales de la década de 1990, es una sombra de lo que fue, con una producción que se ha desplomado a unos 800,000 barriles en la actualidad. Gran parte de la infraestructura se encuentra en un estado de deterioro alarmante.

Los analistas dicen que podrían ser necesarios al menos cinco años de inversiones masivas para que el petróleo vuelva a fluir en cantidades sustanciales. Tampoco el petróleo venezolano, en gran parte arenas bituminosas extrapesadas, es tan barato de extraer como el de la vecina Guyana, donde las empresas estadounidenses ayudaron a elevar la producción a casi 1 millón de bpd a finales del año pasado .

“Mi evaluación honesta sobre Venezuela es que Marco Rubio quería a Maduro fuera y usó el petróleo como pretexto”, dice Drezner, de la Fletcher School. “No dudo que Donald Trump piense que todo se trata de petróleo, pero se equivoca”.

Stephanie Junger-Moat, directora ejecutiva de Karcsi Global, una firma de consultoría corporativa centrada en América Latina, también se muestra escéptica ante la idea de que las maniobras de Trump en Venezuela se deban únicamente al petróleo. “ El petróleo pudo haber sido un beneficio adicional, el narcoterrorismo pudo haber sido la justificación, pero esto se trataba del poder estadounidense y de muy poco más ”, afirma.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., al defender la acción militar en Venezuela, vinculó explícitamente la idea del control territorial con el dominio sobre los recursos

Aun así, predice que la competencia con China por los recursos en el “patio trasero” de Estados Unidos solo se intensificará. Las empresas chinas tienen amplios intereses tanto en el petróleo como en la minería en América Latina. Han invertido en el “Triángulo del Litio” de Argentina, Chile y Bolivia para abastecer su industria de baterías y poseen participaciones significativas en el cobre chileno y el mineral de hierro peruano.

Junger-Moat dice que la competencia podría intensificarse si Trump se mueve para ejercer más control sobre el Canal de Panamá, que maneja el 5% del comercio marítimo y presiona a los países latinoamericanos para que limiten el comercio y la inversión con China. “ Los claros perdedores a corto plazo serían los países atrapados en medio de esto, que son ricos en recursos pero tienen poco poder de negociación ”, dice.

No es solo en América Latina donde se siente la musculosa búsqueda de recursos por parte de Washington. El pasado abril, la administración Trump firmó un acuerdo con Ucrania para establecer un fondo de reconstrucción que recibiría el 50% de las regalías de los nuevos proyectos mineros y petroleros. La idea es que, en lugar de garantías de seguridad, Washington se vea incentivado por intereses comerciales para proteger a Ucrania de futuras agresiones rusas.

La República Democrática del Congo (RDC) también acordó en diciembre otorgar a las empresas estadounidenses acceso preferencial a minerales a cambio de la ayuda de Washington para negociar un frágil acuerdo de paz con Ruanda. Como parte del trato, el gobierno de EE.UU. y el comerciante suizo Mercuria comprometieron hasta u$s 1,000 millones cada uno en nuevos fondos para proyectos mineros en el país , que posee al menos la mitad de las reservas mundiales de cobalto y es el mayor productor de cobre después de Chile.

Peter Pham, quien fue enviado especial de Trump para la región de los Grandes Lagos en África, dice que la idea es que una parte de los minerales congoleños sea retirada de la cadena de suministro china. Las empresas privadas necesitan ese respaldo de Washington, afirma, cuando compiten directamente con rivales de China o de los estados del Golfo que tienen grandes recursos, pueden pensar a largo plazo y operar con pérdidas si es necesario. “No siempre estamos en el mundo perfecto de Adam Smith”, afirma.

África tiene grandes reservas de los metales necesarios para la transición energética, incluidos el cobalto, el cobre, el níquel, el litio y los fosfatos. Nicolas Niarchos, autor de un libro sobre lo que llama las “guerras de las baterías”, dice que China le ha ganado la partida a EE. UU. en la obtención de recursos. “Al igual que con el petróleo, la energía de las baterías se ha convertido cada vez más en poder político”, escribe. Niarchos sostiene que, mientras China apuesta por tecnologías nuevas en rápida evolución, EE.UU. ha seguido apostando demasiado por el pasado.

Parag Khanna, estratega y fundador de la consultora AlphaGeo, dice que EE.UU. está contraatacando al empoderar a organizaciones como el Exim Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (IDFC), creada bajo la primera administración Trump, para ayudar a financiar inversiones estratégicas a largo plazo. La IDFC busca triplicar su capacidad de financiamiento a u$ 205,000 millones, específicamente para reforzar sus actividades en minerales críticos.

“ El gobierno de EE.UU. está actuando como una institución financiera flexible con una intención estratégica. Y eso es muy legítimo y perfectamente racional ”, dice Khanna. “Y, francamente, es solo una forma evolucionada de las políticas industriales que los gobiernos europeos, Japón y China han estado aplicando durante décadas”.

Una forma de ver este nuevo impulso, según los analistas, es como una respuesta a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, a través de la cual Pekín ha canalizado préstamos a docenas de países para proyectos de infraestructura, que a menudo son un conducto para enviar materias primas de vuelta a casa.

Ricardo de Oliveira, profesor de ciencias políticas en Sciences Po en París, quien investiga la lucha por los minerales críticos en África, dice que puede haber desventajas para las empresas al estar demasiado alineadas con el gobierno de EE.UU., pero también hay grandes beneficios. “Las corporaciones pueden avanzar sabiendo que el gobierno de EE.UU. las respalda, que realmente enviarán los cañoneros si interfieren con sus inversiones”, afirma. “EE.UU. está pasando de ser un policía hipócrita y ambiguo del mecanismo de mercado a ser un actor geopolítico particularmente depredador e intransigente”.

La administración Trump respalda con cautela un plan de la era Biden para ayudar a financiar el llamado Corredor de Lobito, que facilitaría el transporte de cobre, cobalto y otros minerales desde Zambia y la RDC hasta la costa atlántica en Angola.

Para las empresas, la nueva doctrina de la Casa Blanca no está exenta de riesgos. Jakob Stausholm, exalto ejecutivo de Rio Tinto y Maersk y ahora miembro de la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford, dice que el papel de los directores ejecutivos está cambiando a medida que la geopolítica se vuelve más urgente. “Los líderes empresariales tienen que abordar las cosas de manera diferente ahora”, afirma.

Tanto para la minería como para el petróleo y el gas, el larguísimo tiempo que toma desarrollar nuevos proyectos -una mina típica tiene una vida útil de 30 años- significa que las empresas de recursos tienen que construir alianzas con los gobiernos anfitriones, incluso mientras las administraciones en sus países de origen van y vienen.

“La pregunta es: ¿es esto un bache o una tendencia a largo plazo?”, dice Stausholm, sugiriendo que la política de EE. UU. podría cambiar nuevamente en la era post-Trump. “No somos políticos, estamos aquí para trabajar por la empresa”.

Oliveira, de Sciences Po, también duda de la permanencia de la nueva política. “No se trata solo del ‘arte del trato’, sino de construir alianzas a largo plazo”, afirma.

Los expertos dicen que no siempre es fácil en la práctica separar las cadenas de suministro, asegurando que, por ejemplo, el petróleo venezolano vaya a EE.UU. o que el cobalto producido por una empresa estadounidense no termine en una refinería china . Los mercados de materias primas, al igual que el dinero, son fungibles.

Ni siquiera en una era de capital global está siempre clara la nacionalidad de una empresa. Ivanhoe Mines, una empresa minera canadiense que es la principal propietaria de la gigantesca mina de cobre Kamoa-Kakula en la RDC, tiene alrededor de un 30% de propiedad china.

Khanna, de AlphaGeo, dice que los proyectos de infraestructura rivales que China y EE.UU. tienen en África pueden terminar siendo más sinérgicos que competitivos.

Otros ejecutivos son más positivos y afirman que la política exterior de EE.UU. ha despertado ante los grandes cambios tecnológicos que han hecho que los minerales utilizados en semiconductores o defensa sean tan estratégicamente importantes. “Los políticos están empezando a entender cómo funciona el mundo”, dice Mark Cutifani, exdirector ejecutivo de Anglo American.

En la estrategia de seguridad nacional del año pasado, la administración Trump señaló que estaba poniendo fin a lo que llamó “apuestas enormemente equivocadas y destructivas por el globalismo y el llamado ‘libre comercio’”.

Yergin, el historiador, dice que el mercado siempre desempeñará un papel en la determinación de qué inversiones van a dónde. Pero algo ha cambiado, añade. “El gobierno de EE.UU. tiene la intención de ser mucho más musculoso en términos de minerales en todo el mundo”, afirma. “Las cadenas de suministro solían tratarse solo de eficiencia. Ahora se tratan, en gran medida, de política y seguridad”.