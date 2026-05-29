El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el jueves pasado el staff report que resume la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Allí, el organismo detalló los avances logrados y los aspectos pendientes en materia de política económica y financiera.
En ese sentido, el Fondo advirtió sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria integral. “El sistema tributario de Argentina sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que pesa sobre el crecimiento y la competitividad”, destacaron.
Uno de los puntos señalados fue el monotributo. El FMI enfatizó que, más allá de que el régimen para pequeños contribuyentes “simplifica el cumplimiento, promueve la formalización y amplía la cobertura de salud y previsional”, impone una carga efectiva “mucho menor” que el régimen general.
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