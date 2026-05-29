Kristalina Georgieva en conferencia de prensa durante la presentación de la Global Policy Agenda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el jueves pasado el staff report que resume la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Allí, el organismo detalló los avances logrados y los aspectos pendientes en materia de política económica y financiera.

En ese sentido, el Fondo advirtió sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria integral. “El sistema tributario de Argentina sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable , lo que pesa sobre el crecimiento y la competitividad”, destacaron.

Uno de los puntos señalados fue el monotributo. El FMI enfatizó que, más allá de que el régimen para pequeños contribuyentes “simplifica el cumplimiento, promueve la formalización y amplía la cobertura de salud y previsional”, impone una carga efectiva “mucho menor” que el régimen general.

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