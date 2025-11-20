Es la mayor demostración de poder militar de EE.UU. en el Caribe en décadas: una fuerza naval capaz de lanzar cientos de misiles Tomahawk, escuadrones de fuerzas especiales transportadas en helicóptero y oleadas de ataques aéreos.

La exhibición de fuerza militar del presidente Donald Trump, desplegada para librar una guerra contra los cárteles que trafican drogas por vía marítima hacia EE. UU., también ejerce presión sobre Venezuela, un aliado regional clave de China y Rusia. Pero el espectáculo también apunta a un cambio más fundamental en la política exterior estadounidense, dicen analistas, mientras Trump busca colocar a EE.UU. en el centro del hemisferio occidental.

“Esto es Estados Unidos reorganizando y reenfocando sus recursos para establecer un vecindario más seguro para sí mismo y sus socios ”, dice un funcionario del gobierno de Trump, hablando bajo condición de anonimato. “ Es un renovado compromiso de recursos con nuestro propio patio trasero ”.

América Latina —una región durante mucho tiempo descuidada mientras Washington perseguía la guerra contra el terrorismo en Oriente Medio y la competencia entre superpotencias en Asia— es clave para algunas de las prioridades más apreciadas de Trump: detener la migración ilegal, asegurar la frontera terrestre sur, frenar el flujo de narcóticos hacia EE.UU. y revertir la influencia china.

Trump también quiere moldear el futuro político de la región, recompensando a aliados como el presidente libertario de Argentina, Javier Milei, mientras castiga a adversarios como el líder izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La determinación del presidente estadounidense de reafirmar a Estados Unidos en su entorno geopolítico inmediato recuerda una política planteada por primera vez hace dos siglos por uno de sus predecesores, el presidente James Monroe. Monroe advirtió en 1823 a las potencias europeas que se mantuvieran fuera del hemisferio occidental, que debía ser una zona de influencia estadounidense.

Su idea se convirtió en la Doctrina Monroe y fue dotada de fuerza por un presidente posterior, Theodore Roosevelt, quien en 1904 autorizó la intervención militar estadounidense en América Latina para proteger los intereses de EE.UU. Esta fue la era de la “diplomacia de las cañoneras”, la práctica de usar el poder naval para intimidar a otro Estado, ahora revivida por Trump.

Trump no ha dado un discurso de segundo mandato que exponga una política específica para las Américas. Pero dijo en 2018 que EE.UU. estaba comprometido en el hemisferio occidental con “mantener nuestra independencia frente al avance de potencias extranjeras expansionistas”. Una directiva de la Casa Blanca de enero señala que “ la política exterior de los Estados Unidos defenderá los intereses fundamentales estadounidenses y siempre pondrá a Estados Unidos y a los ciudadanos estadounidenses en primer lugar ”.

Algunos expertos dicen que Trump está, en efecto, persiguiendo su propia Doctrina Monroe del siglo XXI, retirándose del mundo para enfocarse en las Américas, un continente culturalmente afín a EE.UU. y rico en recursos naturales y oportunidades comerciales.

“ Es sorprendente cuántos ecos se ven hoy de la diplomacia de las cañoneras, la Corolaria Roosevelt y la Doctrina Monroe, y todos han vuelto en cierta medida ”, dice Brian Winter, editor en jefe de la publicación neoyorquina Americas Quarterly. “Lo que estamos viendo hoy es una versión ligera de la diplomacia de las cañoneras de hace un siglo, debido a la realidad posterior a Irak, en la que las tropas en el terreno no serán toleradas por la base Maga”.

Ryan Berg, jefe del programa de las Américas en el think tank CSIS de Washington, dice que la visión de Trump es que EE.UU. sea el “poder indiscutible y preeminente en el hemisferio occidental”.

“Somos una superpotencia global”, dice Berg. “ ¿Y cómo puede una superpotencia global no prestar atención a su propia región? ”

Antes de jurar su segundo mandato, Trump reflexionó sobre ocupar Groenlandia, anexionar Canadá como el estado número 51, recuperar el Canal de Panamá y renombrar el Golfo de México como el Golfo de América.

El New York Post resumió su visión en un titular de portada como “La Doctrina Donroe”, un epíteto que divirtió lo suficiente al presidente electo como para que publicara la portada del periódico en Truth Social.

Thomas Barnett, geoestratega militar estadounidense y autor de America’s New Map, dice que imperativos globales como la migración y el cambio climático y la necesidad de asegurar las cadenas de suministro están moldeando el pensamiento de Trump.

“¿Cuál ha identificado Donald Trump como el problema número uno para Estados Unidos? Las presiones migratorias”, dice. “Si uno es capaz de cambiar la perspectiva de mirar el mundo horizontalmente de este a oeste y empezar a pensar más en términos norte-sur , entonces creo que la aparición de [Trump]… puede entenderse mucho más fácilmente”.

Los primeros nombramientos de Trump cuando asumió el cargo reforzaron la idea de que las Américas eran una prioridad . Eligió como secretario de Estado a Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos que habla español con fluidez. El subsecretario de Rubio, Christopher Landau, es otro hispanohablante que pasó parte de su infancia en América Latina.

El primer viaje al extranjero de Rubio no fue a Europa o Asia, sino a Panamá y Centroamérica, una señal de las nuevas prioridades de la Casa Blanca.

Trump fue el primer presidente en 80 años en oponerse al despliegue de tropas estadounidenses en Europa, señala Matias Spektor, experto en relaciones internacionales de la Fundação Getúlio Vargas en São Paulo, llamándolo “el presidente del repliegue”.

Trump cree que “las esferas de influencia son positivas en el mundo porque aportan estabilidad ”, dice Spektor, “por lo que Trump reconoce que Putin tiene un reclamo legítimo a una esfera de influencia en su exterior cercano y Xi Jinping también. Eso significa que EE.UU. necesita de nuevo la Doctrina Monroe en América Latina ”.

La propiedad panameña del canal originalmente construido por EE.UU. a comienzos del siglo XX y su ubicación estratégica como encrucijada de las Américas lo colocaron en el radar de Trump desde el principio.

CK Hutchison, una empresa de Hong Kong, tuvo su concesión para operar dos puertos en cada extremo del canal renovada en 2021. Pero después de una andanada de amenazas de Trump sobre recuperar el canal, la contraloría de Panamá ha presentado dos demandas ante la Corte Suprema para anular el acuerdo, argumentando que es inconstitucional .

Trump también aplicó presión en febrero contra México, amenazando con aranceles del 25% a menos que frenara los cruces ilegales de migrantes y combatiera a los traficantes de fentanilo. Con más del 80% de las exportaciones del país dependientes del mercado estadounidense , la presidenta izquierdista de México, Claudia Sheinbaum, tenía pocas alternativas más que cumplir.

“ México y Centroamérica están casados con Estados Unidos ”, dice Christopher da Cunha Bueno Garman, director para las Américas en Eurasia Group. “Tienen nueve hijos. No hay divorcio, ¿verdad?”

La ráfaga de amenazas, junto con la tendencia de Trump a saltar de un tema a otro, ha llevado a algunos a cuestionar si existía una estrategia coherente para América Latina.

“Hay un intento de ayudar a los aliados y socavar a las administraciones de izquierda, hay un objetivo de reducir la presencia de China en la región”, dice Garman. “Pero esos objetivos se persiguen de manera táctica y no de forma consistente. ”

Sin embargo, diez meses después de su presidencia, los contornos de la política de Trump hacia las Américas se vuelven más claros. El presidente estadounidense ha convertido la metáfora de Richard Nixon —la guerra contra las drogas— en algo literal, ordenando al ejército que hunda lanchas rápidas que transportan drogas . Hasta ahora, al menos 21 embarcaciones han sido destruidas, matando a más de 80 personas.

“Vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país, ¿OK?”, dijo Trump a los periodistas el mes pasado. “Simplemente van a estar, ya saben, muertos”.

Si bien la política de “matar primero y preguntar después” ha alarmado a defensores de derechos humanos y ha llevado a académicos a cuestionar su legalidad, encuestas recientes muestran que los estadounidenses están divididos por igual. En América Latina, donde los cárteles han expandido dramáticamente su influencia y los ciudadanos reclaman mano dura, pocos líderes han criticado la política de Trump.

Controlar la migración ilegal es otra prioridad de Trump. Puso fin a una de las mayores migraciones masivas en la historia estadounidense cerrando la frontera terrestre con México a los ingresantes ilegales. Ordenó redadas masivas para deportar a quienes se encuentran ilegalmente dentro de EE.UU.

Trump también ha dividido el hemisferio entre aliados y enemigos. Milei, un alma gemela ideológica, recibió un rescate con una línea de crédito de EE.UU. por u$s 20.000 millones y compras de pesos en octubre cuando los mercados se volvieron contra la moneda argentina antes de una elección legislativa clave.

Los adversarios de izquierda, en cambio, han sido castigados. Brasil fue golpeado con aranceles del 50% después de que Lula desafiara la presión para detener el juicio contra el aliado de Trump, Jair Bolsonaro, por cargos de conspirar un golpe.

Trump ha aumentado la presión sobre el líder socialista revolucionario de Venezuela, Nicolás Maduro, con la fuerza de tarea militar, llamándolo un líder ilegítimo y sugiriendo que sus días están contados.

Steve Bannon, exestratega de Trump, describe el despliegue militar estadounidense como parte de un “giro hacia la defensa hemisférica”, y sus objetivos como “Norteamérica desde el Ártico hasta el Canal de Panamá, despejar el lago de la Armada [china] del EPL en el Caribe, incluyendo las Bahamas, y trabajar con aliados en América Latina, Argentina y otros”.

Para los latinoamericanos, que durante mucho tiempo se quejaron de ser el “continente olvidado” de Washington, el nuevo enfoque de Trump es inquietante .

Gobiernos de izquierda se quejan en privado del acoso estadounidense y del imperialismo americano. Los sectores progresistas están horrorizados por la disposición de Trump a pisotear leyes de derechos humanos con los migrantes y los peligrosos precedentes que, según dicen, establece con el uso unilateral de la fuerza contra barcos de narcotráfico.

Una de las pocas naciones que se ha enfrentado a Trump ha sido Brasil. Después de que el gobierno de Lula se negara a intervenir en el juicio a Bolsonaro, el expresidente fue condenado y sentenciado. Las encuestas mostraron un impulso para Lula, quien respondió a las amenazas de Trump con una campaña nacionalista en redes sociales. Luego Trump cambió, indicando voluntad de conversar con Lula, y ambos se reunieron por primera vez.

“Incluso si existe esta nueva Doctrina Monroe, han entendido que Brasil es un caso especial, que somos diferentes”, dice Celso Amorim, principal asesor de política exterior de Lula.

Aun así, Amorim dice que Brasil sigue muy descontento por los ataques a barcos de narcotráfico y las amenazas militares contra Venezuela. “ Nadie sabe realmente quiénes son estos supuestos traficantes”, dice. “La evidencia contra ellos debe mostrarse ”.

Las encuestas muestran que los latinoamericanos ahora ven a EE.UU. de manera mucho más negativa. “Desde que Donald Trump llegó al poder, muchos menos latinoamericanos creen que Estados Unidos tendrá una influencia positiva en los asuntos mundiales en la próxima década”, dice Jean-Christophe Salles, director ejecutivo de la encuestadora Ipsos para América Latina.

“ Sin duda he percibido un aumento silencioso del antiamericanismo ”, dice un ex alto funcionario estadounidense que viaja por la región. “No es explícito en las calles. Es más una inquietud: la gente puede estar de acuerdo con la línea dura sobre drogas e inmigración, pero ¿aprecian que se impongan aranceles arbitrariamente o la interferencia en el ejercicio democrático en sus países?"

En Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha movilizado a su base izquierdista atacando a Trump por todo, desde Gaza hasta el envío de tropas a ciudades estadounidenses, el sector privado presionó a la Casa Blanca para evitar desencadenar una reacción nacionalista como la de Brasil.

“ Petro quería aranceles sobre Colombia porque desprecia al sector privado ”, dice Bernie Moreno, senador republicano nacido en Colombia, quien se reunió con Trump para discutir América Latina el mes pasado.

La reunión generó escrutinio después de que un asistente de la Casa Blanca fuera fotografiado sosteniendo un dossier preparado por el senador con fotos de Petro y Maduro con uniformes naranjas de prisión bajo el titular “La Doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental”.

“ Mi visión es desde la punta de Argentina hasta la punta de Canadá, una alianza hemisférica occidental como el mundo nunca ha visto ”, dice Moreno al FT. “Realmente tenemos todo lo que necesitamos aquí. Y tenemos esos dos grandes océanos entre nosotros y el resto del mundo. Y podemos ser básicamente un hemisferio occidental completamente autosuficiente… con Estados Unidos como líder.”

Venezuela, dice, es “una oportunidad en este momento como nunca antes”.

Durante mucho tiempo el mayor adversario de EE.UU. en América Latina, Venezuela y su líder socialista revolucionario representan la mayor prueba de poder duro hasta ahora de la nueva política exterior de Trump de “las Américas primero”.

El presidente estadounidense ha sido cuidadoso al no definir su objetivo final, una estrategia que, según expertos, le permite definir la victoria en sus propios términos. Sin embargo, los riesgos que Trump está corriendo también son mucho mayores. Su base Maga se opone a intervenciones militares extranjeras y cualquier baja militar estadounidense podría resultar desastrosa.

Trump ha descrito al régimen de Maduro como una narcodictadura ilegítima y Washington ha ofrecido una recompensa de u$s 50 millones por la captura de Maduro. Algunos expertos creen que, en lugar de perseguir la opción arriesgada de un cambio de régimen, Trump podría preferir usar la fuerza de tarea naval para lanzar una andanada de misiles contra objetivos en tierra en Venezuela, alcanzar un acuerdo con un Maduro debilitado o con su sucesor, declarar victoria y seguir adelante .

Hal Brands, profesor de asuntos globales en la Universidad Johns Hopkins, dice que cualquier intento de remover a Maduro probablemente requeriría mucha fuerza militar y podría conducir a un desenlace caótico. “Mi conjetura es que si termina usando fuerza contra Venezuela, será de una manera en la que sienta que puede iniciarla y terminarla en sus propios términos”, dice.

También persisten dudas sobre si el presidente estadounidense puede construir alianzas duraderas ofreciendo incentivos además de castigos a la creciente lista de líderes conservadores de la región, incluidos los de Ecuador, Paraguay, Argentina y El Salvador.

Trump rescató a Milei y este mes anunció un acuerdo comercial con Argentina y otros aliados.

Hasta ahora, sin embargo, pocos países en la región se han beneficiado económicamente de alinearse con Trump. El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele se autodenomina “el dictador más cool del mundo” y es un estrecho aliado de la Casa Blanca, recibió solo u$s 4,67 millones después de sellar un acuerdo según el cual Trump podía enviar deportados a una nueva cárcel de máxima seguridad construida en El Salvador.

“Pueden conseguir victorias de corto plazo como las que obtuvieron en Panamá”, dice Berg del CSIS sobre el equipo de Trump. “Pero para conseguir la victoria a largo plazo, necesitan tener un juego económico que compita con los chinos y que atraiga más dinero estadounidense, europeo, asiático y del Medio Oriente… No veo nada que vaya en esa dirección.”

Algunos creen que Trump simplemente no está interesado en construir alianzas duraderas en la región.

“Es un error decir que está interesado en América Latina”, dice un exfuncionario del gobierno de Trump. “ Está interesado en temas que, casualmente, se encuentran en América Latina ”.

Un embajador regional en Washington coincide, diciendo que América Latina “es el escenario de muchas cosas que se están desarrollando, pero esto tiene mucho más que ver con ganar puntos en las políticas internas de EE.UU. No veo cómo puede extraerse una doctrina de eso”.

Pero Brands, de Johns Hopkins, señala que “ la mayoría de las doctrinas son menos formales y menos coherentemente articuladas de lo que retrospectivamente recordamos ”.

“La administración Trump ha sido bastante clara… en que considera la reafirmación del poder estadounidense y la repriorización del hemisferio occidental como objetivos estratégicos importantes”, dice.

Funcionarios del gobierno de Trump dicen que el enfoque en el hemisferio occidental es una consecuencia natural de las prioridades internas del presidente y que llegó para quedarse.

Informes desde Washington indican que las próximas estrategias de Seguridad Nacional y Defensa Nacional de Trump , que se publicarán en cuestión de semanas, darán mayor prioridad a las Américas, lo que implica una mayor proporción de recursos de inteligencia y militares estadounidenses.