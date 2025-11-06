En fechas de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático de este año, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha presentado como un defensor mundial del medio ambiente, señalando las grandes reducciones en la deforestación del Amazonas desde que asumió el cargo. Por ello, los ecologistas quedaron consternados cuando, apenas unas semanas antes de la reunión COP30 en el puerto amazónico de Belém, el gobierno de Lula aprobó una solicitud de la petrolera nacional Petrobras para explorar en busca de crudo en la desembocadura del río Amazonas. “Mientras el mundo lo necesite, Brasil no va a desperdiciar riqueza que podría mejorar la vida de los brasileños”, dijo Lula a los periodistas tras la decisión. A medida que el mundo emprende la multimillonaria transición hacia las energías limpias, la idea de que este cambio histórico debería beneficiar a todos ha cobrado gran relevancia. De los planes nacionales de energía verde presentados este año antes de la cumbre de la COP que comienza el 10 de noviembre, casi tres cuartas partes hacen referencia a una “transición energética justa”. Aunque la frase es popular, las interpretaciones son muy diversas. Casi todos los países aceptan que la producción de petróleo y gas deberá detenerse para salvar el planeta, pero muchas naciones en desarrollo no tienen ningún deseo de liderar el camino, particularmente en un momento en que el mayor productor de petróleo del mundo, Estados Unidos, es una economía rica que no hace ningún esfuerzo por reducir su consumo. Naciones como Brasil se enfrentan a un dilema, afirma Alfonso Blanco, director del programa de transición energética del Diálogo Interamericano, un centro de estudios en Washington: “Si me comprometo a dejar de producir [petróleo y gas] voluntariamente, pierdo la oportunidad de monetizar mis reservas mientras otros aprovechan sus recursos. Pierdo mi oportunidad de desarrollo”. Lula comparte esta opinión. Para él, una “transición energética justa” implica maximizar la producción de petróleo y gas y compartir parte de los beneficios con los pobres. Pero si bien este concepto goza de un amplio apoyo político, tanto dentro del país como en todo el mundo en desarrollo, no es la única visión. En la vecina Colombia, el presidente Gustavo Petro ha buscado impulsar un nuevo enfoque en la política ambiental, con la esperanza de que otros países lo imiten. “Estamos dispuestos a transitar hacia una economía sin carbón ni petróleo”, declaró en su discurso de investidura en agosto de 2022, nueve meses después de la conferencia COP26 en Glasgow. “Protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, nuestro aire y cielo... Colombia será una potencia mundial de la vida”. Desde entonces ha paralizado toda nueva exploración de petróleo y gas, ha aumentado los impuestos a las empresas de combustibles fósiles y está desarrollando una economía alternativa basada en el turismo y la agricultura ecológica. Sin embargo, en los tres años transcurridos desde que Petro asumió el cargo, el entusiasmo por una rápida transición energética en algunas partes del mundo en desarrollo parece estar disminuyendo. Las economías emergentes se han vuelto resistentes a la eliminación gradual de los combustibles fósiles más allá del carbón. Dado que China es, con diferencia, el mayor emisor de carbono del mundo, y que las emisiones en Europa y Estados Unidos están disminuyendo, las acciones de los países en desarrollo determinarán en gran medida el ritmo del cambio climático en las próximas décadas. Sin embargo, algunos afirman que, en el modelo que defiende Brasil, faltan incentivos para llevar a cabo las propuestas de descarbonización. “El argumento de que la exploración petrolera financiará la transición energética carece de mecanismos concretos para que esto se concrete”, señala Juliano Bueno de Araujo, director técnico del Instituto Internacional Arayara de Brasil. “Brasil no cuenta con un fondo nacional para el clima vinculado a los ingresos petroleros... En lugar de fortalecer la transición, este modelo incrementa la dependencia de los combustibles fósiles”. En la situación actual, Brasil sigue adelante con sus planes para aumentar la producción de petróleo. El gobierno de Lula aspira a que Brasil se convierta en el cuarto mayor productor mundial de crudo para 2030, por delante de Irak y los Emiratos Árabes Unidos. Los ambientalistas y defensores de los derechos indígenas están consternados. “Lula acaba de enterrar su pretensión de ser un líder climático en el fondo del océano”, afirma Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima, refiriéndose a la decisión de permitir la perforación marina en el estuario del río Amazonas. Greenpeace y otras siete ONG han interpuesto una demanda para intentar cancelar la licencia otorgada para un pozo exploratorio. “Este proyecto es depredador, ignora la voz de los pueblos indígenas, los verdaderos guardianes del bosque, y expone las contradicciones del gobierno al invertir en combustibles fósiles, la principal causa de la crisis climática, a pocos días de la COP30”, afirma Kleber Karipuna, coordinador de la alianza Pueblos Indígenas de Brasil. Pero el gobierno de Lula argumenta que explotar los abundantes yacimientos de crudo marino de Brasil —principalmente para la exportación— ayudará a financiar inversiones verdes y programas sociales en una sociedad marcada por una profunda desigualdad. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, afirma que la generación de electricidad limpia de Brasil —en su mayoría a partir de energía hidroeléctrica— y su liderazgo en biocombustibles ya lo distinguen como el “líder de la transición energética mundial”. “Los países ya industrializados, con ingresos per cápita muy superiores a la media del Sur Global y de Brasil, deberían ser más conscientes de que vivimos en un único ecosistema”, declaró a Financial Times este año. “Para salvar este ecosistema, necesitamos una transición energética justa y no impuesta. Y para que sea justa, tiene que haber financiación disponible”. En todo el mundo en desarrollo, el punto de vista de Silveira encuentra muchos partidarios. La prioridad para Nigeria, el mayor productor de petróleo de África, es monetizar el petróleo y el gas, mientras que Arabia Saudita planea descarbonizar el consumo de energía en su territorio, pero está invirtiendo para mantener su posición como segundo mayor productor de petróleo. En Latinoamérica, Argentina está incrementando la producción lo más rápido posible en sus gigantescos yacimientos de esquisto de Vaca Muerta, en la Patagonia. La petrolera estatal mexicana, Pemex, planea reabrir pozos antiguos para obtener una mayor producción. Por el contrario, Chile y Uruguay lideran en energías renovables, pero ambas son economías relativamente pequeñas. En Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo, la expansión de la producción petrolera es uno de los pocos objetivos que comparten el presidente socialista revolucionario Nicolás Maduro y su enemiga jurada, la líder opositora conservadora María Corina Machado. Surinam, una pequeña nación costera del Caribe que solía promocionarse como emisor neto negativo de carbono, planea comenzar la producción de petróleo en alta mar por primera vez en 2028. La operadora, la francesa TotalEnergies, afirma que el proyecto es un ejemplo perfecto de nuestra estrategia de transición. La vecina Guyana, cuyo 85% de su territorio está cubierto de bosques, está expandiendo su producción de petróleo aún más agresivamente, lo que ha provocado que su economía casi se quintuplique entre 2019 y 2024. Ningún productor petrolero latinoamericano persigue un futuro de cero emisiones netas con tanto fervor como Colombia bajo su primer presidente de izquierda. Unas seis semanas después de su investidura, Petro, antiguo guerrillero urbano, declaró ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que el carbón y el petróleo “pueden aniquilar a toda la humanidad”, un fenómeno que atribuyó al capitalismo. “El desastre climático que matará a cientos de millones de personas no lo está causando el planeta, sino el capital”, afirmó. “Según la lógica de consumir cada vez más”. Admirador del poco conocido economista ecologista rumano Nicholas Georgescu-Roegen (una figura clave en la corriente de pensamiento del “decrecimiento”, que aboga por la contracción de las economías para aliviar la presión sobre los recursos naturales), Petro se movilizó rápidamente para hacer realidad su visión de una economía libre de combustibles fósiles. Aumentó los impuestos a las empresas petroleras, gasísticas y mineras, impuso una moratoria a las nuevas licencias para la exploración de petróleo y gas e impulsó la prohibición del fracking. En las negociaciones climáticas de Dubái en diciembre de 2023, Petro anunció que Colombia se uniría a un pequeño grupo de naciones, en su mayoría insulares, que buscaban negociar un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles para eliminar gradualmente el petróleo, el gas y el carbón. La decisión de Petro fue arriesgada desde el punto de vista económico. Colombia produce alrededor de 750.000 barriles de petróleo equivalente al día. El petróleo y los minerales, incluido el carbón, representaron el 44% de los ingresos por exportaciones de Colombia en 2022, según la OCDE. Un estudio realizado al año siguiente por el Ministerio de Hacienda de Colombia y la Agencia Francesa de Desarrollo concluyó que los hidrocarburos generaban aproximadamente entre el 10% y el 15% de los ingresos totales del gobierno. Las grandes inversiones en petróleo y gas se han paralizado. Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y Repsol han abandonado o reducido sus proyectos en Colombia en los últimos años. Shell anunció en abril que se retiraría de tres proyectos de gas en alta mar que posee junto con la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, incluso cuando el país enfrenta escasez de suministro. Ante la disminución de la producción nacional de gas en Colombia, el país depende cada vez más de las importaciones. Mauricio Cárdenas, investigador principal de la Universidad de Columbia y precandidato conservador en las próximas elecciones colombianas, afirma que esto no tiene sentido, ya que el gas importado es más caro y genera más emisiones de carbono. “Lo único que conseguimos los colombianos con esto es pagar más y contaminar más debido a una mala política energética”. Las políticas de Petro contra los combustibles fósiles, junto con una hostilidad generalizada hacia el sector privado, también han afectado el crecimiento económico de Colombia. La economía se estancó en 2023, su primer año completo en el poder, con un crecimiento del PIB de apenas el 0,7% y del 1,6% en 2024, según el FMI. Este año, el FMI prevé un crecimiento del 2,5% en medio de un fuerte aumento del gasto público. Brasil ha crecido más rápido bajo el mandato de Lula que Colombia bajo el de Petro. Mientras tanto, los ambiciosos planes colombianos anunciados el año pasado para captar 40.000 millones de dólares en nuevas inversiones para financiar una “transición socioecológica” del petróleo y el gas al turismo de naturaleza, la industria baja en carbono y la agricultura ecológica han avanzado lentamente. Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, afirma que las políticas de Petro perjudican las finanzas de Colombia. “La estrategia del gobierno renuncia a fuentes cruciales de ingresos fiscales que podrían utilizarse para financiar una transición energética fluida y sostenible”, declara. El gobierno de Petro no tiene planes de cambiar de rumbo. “Debemos dejar de depender de una economía rentista basada en materias primas y avanzar hacia una economía productiva centrada en la agricultura y el turismo”, declaró Edwin Palma, ministro de Energía y Minería de Colombia, a Financial Times. El ministro afirma que el gobierno ha tratado de diversificar la red eléctrica de Colombia, que depende de la generación hidroeléctrica para aproximadamente el 68% del suministro, apoyada por centrales eléctricas de gas y carbón y una pequeña pero creciente combinación de energía solar, eólica y biomasa. Sin embargo, los esfuerzos por impulsar las energías renovables también se han topado con problemas. En mayo de 2023, la compañía eléctrica italiana Enel se retiró de un proyecto de parque eólico de 205 GW previsto en la provincia costera noroccidental de La Guajira. Durante dos años, el proyecto quedó paralizado hasta que Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, lo adquirió en julio. Ricardo Roa, exjefe de campaña de Petro y actual director de Ecopetrol, afirma que la empresa quiere incrementar la inversión en energías renovables. “Nuestro objetivo es aprovechar el gran potencial de La Guajira”, declara. Alexandra Hernández, presidenta de SER, la principal organización de energías renovables de Colombia, cree que la inversión finalmente está despegando. Afirma que Colombia generará el 14% de su electricidad a partir de proyectos eólicos y solares para finales de este año, frente al 2,5% de hace dos años. Pero el carácter radical de las ambiciones de Petro complicó las cosas. “Quería cambiar el petróleo y el gas, la sanidad, la educación, el modelo de inversión, la economía, los impuestos”, afirma. “Quería cambiarlo absolutamente todo. Pero hubo una gran falta de ejecución”. Francisco Monaldi, director del programa de energía para América Latina de la Universidad Rice de Houston, afirma que, si Petro hubiera querido ser un líder en la descarbonización, debería haberse centrado en reducir aún más los subsidios a los combustibles y reinvertir los ahorros en energías renovables. “Creo que su política, en general, es un error y será un error que perdurará”. Brasil, por su parte, está reforzando su imagen ecológica en otros ámbitos de cara a la COP. El país cuenta con una de las redes eléctricas más limpias del mundo, con cerca del 90% de la energía proveniente de fuentes renovables. La nación más grande de Latinoamérica, es también líder mundial en biocombustibles con bajas emisiones de carbono, principalmente etanol derivado de la caña de azúcar, que absorbe CO durante su crecimiento y suele emitir menos dióxido de carbono que la gasolina convencional. La mayoría de los automóviles en Brasil están equipados con motores flexibles que pueden funcionar con una mezcla de ambos combustibles, y la gasolina convencional contiene un 30% de etanol. Según Luisa Palacios, de la Universidad de Columbia, Brasil “considera la sostenibilidad una ventaja competitiva”. “Es un laboratorio donde se intenta implementar combustibles bajos en carbono o procesos con bajas emisiones en industrias de alto impacto ambiental. Esto no es fácil y, obviamente, implica ciertas concesiones. Pero creo que tanto las empresas como el gobierno están intentando actuar de la manera más responsable”. Brasil afirma, por lo tanto, estar ya en buen camino hacia una economía baja en carbono. Casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, seguida por la agricultura y la ganadería con un 28%, según datos recopilados por el Observatorio del Clima. La quema de combustibles fósiles representa una proporción mucho menor. Pero eso podría cambiar. En las últimas dos décadas, Brasil se ha consolidado como una potencia mundial en la producción petrolera gracias al aumento de la producción de sus reservas en aguas profundas, conocidas como “presal” porque se encuentran enterradas bajo una gruesa capa de cloruro de sodio. Dado que se prevé que la producción de estos yacimientos alcance su punto máximo a finales de la década, la industria petrolera cree que el próximo gran descubrimiento de Brasil se encuentra en una franja de 2.200 km del océano Atlántico frente a la costa norte, conocida como el Margen Ecuatorial. El gobierno estima que podría contener 10.000 millones de barriles recuperables. Este impulso por encontrar nuevas reservas fue lo que motivó la polémica decisión del 20 de octubre del regulador ambiental brasileño, Ibama, que otorgó a Petrobras una licencia de perforación exploratoria para un yacimiento conocido como Bloque 59, ubicado a 540 km de la desembocadura del río Amazonas y a 175 km de las costas del estado de Amapá. Brasil y otros países han previsto un déficit en el suministro de petróleo a finales de esta década y estarán preparados para cubrirlo, afirma Jason Bordoff, director fundador del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. “La medida más importante y eficaz para disuadir a Brasil y a otros países de cambiar el rumbo de sus planes de producción de petróleo es modificar los incentivos económicos acelerando drásticamente el despliegue de vehículos eléctricos y otras tecnologías que cambiarían las perspectivas de la demanda de petróleo”, afirma. En Colombia, la guerra de Petro contra los combustibles fósiles podría estar perdiendo fuerza. Los aspirantes, tanto de izquierda como de derecha, a las elecciones presidenciales del próximo año prometen revertir las políticas energéticas del presidente. “Si Dios nos dio petróleo, carbón y gas, usaremos petróleo, carbón y gas”, publicó Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, de centroizquierda, y también aspirante a la presidencia. “Es realmente sorprendente la fuerte reacción negativa que ha generado Petro... Porque antes existía un consenso mucho más centrado en el medio ambiente dentro de la élite colombiana”, afirma Monaldi, de la Universidad Rice. “Ahora se trata más bien de: ‘Tenemos que aumentar la producción de petróleo para implementar políticas sociales y desarrollo económico’. Ha habido un gran cambio de perspectiva”.