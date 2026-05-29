La llegada del portaaviones USS Nimitz al Caribe esta semana es la última maniobra del Pentágono para amenazar con una acción militar contra el régimen comunista en La Habana.

“Otros presidentes han mirado esto durante 50, 60 años… Y parece que seré yo quien lo haga”, dijo la semana pasada el presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras las negociaciones entre Washington y La Habana sobre la liberación de presos políticos y la apertura de la economía cubana se han estancado, EE.UU. comienza a preparar el terreno militar y político para una eventual intervención.

Los analistas consideran que una acción militar inminente es poco probable —y que enfrentaría muchos riesgos—, pero las posibilidades de que Trump ordene algún tipo de ataque contra Cuba aumentan a medida que Washington busca proyectar fuerza.

Los vuelos de vigilancia estadounidenses en torno a Cuba se han incrementado —un paso de recopilación de inteligencia que suele preceder a operaciones militares—. Washington también podría estar utilizándolos como un intento de presionar a La Habana, señalaron analistas.

Si Trump decidiera lanzar un ataque, una opción sería intentar repetir la incursión estadounidense en Venezuela capturando a uno de los principales líderes políticos de Cuba.

La administración sentó la justificación para tal movimiento la semana pasada al imputar a Raúl Castro, expresidente de Cuba, por cargos de asesinato relacionados con el derribo de dos aviones civiles en 1996. En enero, EE.UU. utilizó una imputación contra el hombre fuerte venezolano Nicolás Maduro como pretexto legal para la redada sobre Caracas.

Esta opción tiene varios atractivos para Trump. Evita un compromiso militar de largo plazo y, de tener éxito, mostraría las capacidades de las fuerzas especiales estadounidenses. “ Fue como ver un programa de televisión”, dijo Trump tras el raid contra Maduro.

Desde el punto de vista militar, sin embargo, existen obstáculos mayores. El primero es la ausencia total de efecto sorpresa. La idea de que EE.UU. capturara a un líder político parecía completamente audaz en enero, pero ya no lo parece.

“Habría que estar loco para creer que Raúl Castro no está siendo trasladado de manera regular en este momento”, dijo Chris Simmons, exfuncionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa especializado en Cuba.

Otro exfuncionario de inteligencia dijo que esperaba que Castro se suicidara antes de ser capturado por EE.UU.

Una segunda opción para EE.UU. sería lanzar un ataque contra las fuerzas militares cubanas con el objetivo de forzar un cambio de régimen destruyendo su capacidad de combate.

Expertos militares afirman que el poder aéreo y los misiles estadounidenses podrían fácilmente abrumar a las fuerzas cubanas, que son una sombra de lo que fueron en la década de 1970, cuando la isla estaba en la primera línea de la Guerra Fría y enviaba soldados y equipos militares desde Siria hasta Angola.

“[Las fuerzas militares cubanas] son en el mejor caso un cascarón de lo que eran y no representan mayor disuasión si Estados Unidos decide aplicar toda su fuerza”, dijo Frank Mora, exalto funcionario de Defensa durante la administración de Barack Obama.

Los expertos señalan que las dificultades que enfrenta el ejército cubano incluyen una grave escasez de repuestos, falta de entrenamiento para pilotos y capacidad limitada para defenderse de misiles o aeronaves .

El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios.

Si EE.UU. llegara a tomar con éxito una acción militar contra Cuba, no tendría respuestas fáciles a la pregunta política de qué ocurre después.

Las posibilidades de que Trump ordene algún tipo de ataque contra Cuba aumentan a medida que Washington busca proyectar fuerza. EFE/EPA/WILL OLIVER

En Venezuela, el raid para capturar a Maduro facilitó la toma del poder por parte de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que ha mostrado disposición para trabajar con Washington. Los expertos sostienen que el sistema cubano es muy diferente porque carece de facciones claras y rivalidades personales.

“No hay una versión cubana de Delcy”, dijo Michael Shifter, del Diálogo Interamericano en Washington. “La creencia en el sistema revolucionario puede haberse desvanecido, pero existe una estructura de poder mucho más arraigada.”

Según un exalto funcionario estadounidense: “Es un régimen mucho más cohesionado que Venezuela. Si acaso, se parece más a Irán que a Venezuela.”

Tampoco existe un equivalente cubano de María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana ganadora del Premio Nobel que podría reclamar de manera creíble hablar en nombre de la mayoría del país y comenzar a establecer un nuevo gobierno. Siete décadas de gobierno autoritario y unipartidista han sofocado cualquier oposición potencial.

Si el régimen colapsara, también habría una enorme presión sobre EE.UU. para lanzar una intervención de largo plazo destinada a reconstruir la economía cubana y refundar su sistema político —precisamente el tipo de proyecto de construcción nacional que Trump ha jurado evitar—.

“Si llegaran a deshacerse del régimen, quedaría un vacío total”, dijo Shifter.

A falta de una intervención militar, la principal opción de Trump sería seguir apretando a Cuba para forzar un acuerdo negociado sobre aperturas económicas y políticas.

Desde enero, la administración opera un semibloqueo de importaciones de petróleo a la isla, que ha incrementado la presión sobre la deteriorada economía del país y sus servicios básicos, incluida la salud.

Algunos expertos creen que podría producirse un estallido de protestas a medida que la temperatura y la humedad en Cuba comiencen a subir este verano y las condiciones de vida se vuelvan más duras. El último período de grandes protestas contra el régimen tuvo lugar en julio de 2021.

Para la Casa Blanca, el riesgo es que esta estrategia precipite una crisis humanitaria más amplia en Cuba que podría desencadenar una nueva ola de personas que intenten emigrar a EE.UU. —algo que la administración Trump no querría ver antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre—.

Varios exfuncionarios de defensa e inteligencia estadounidenses dijeron que la acumulación militar de EE.UU. podría leerse mejor como un intento de presionar a La Habana para que haga concesiones en las negociaciones, antes que como una preparación para un ataque.

“La administración está tratando de hacer creer a Cuba que vamos a entrar”, dijo Renee Novakoff, exfuncionaria de inteligencia estadounidense. “EE.UU. sigue aplicando la presión.”