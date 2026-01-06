Los principales gestores de activos se están posicionando ante una posible fuerte corrección de las acciones tecnológicas en Estados Unidos, debido a las preocupaciones por valuaciones “insanas” y la posibilidad de que se esté formando una burbuja en partes del sector de la inteligencia artificial.

Varios inversores dijeron al Financial Times que estaban protegiendo sus carteras ya sea reduciendo sus posiciones o utilizando derivados que se benefician de las caídas en los precios de las acciones.

“Que existan excesos en el mercado accionario vinculados a la IA ya no es discutible, pero identificar exactamente qué empresas serán las perdedoras y cuándo llegará este ajuste es difícil”, afirmó Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi, el mayor gestor de fondos de Europa, con € 2,3 billones en activos.

Amundi ha estado comprando protección mediante derivados en muchas de sus carteras, lo que, según Mortier, representa una alternativa a “vender directamente el mercado o algunos de sus componentes”.

El movimiento se da en medio de crecientes preocupaciones entre algunos analistas sobre una posible burbuja en el pujante sector tecnológico estadounidense, a medida que las empresas se apresuran a invertir en infraestructura de IA y las valuaciones se elevan. Algunos trazan paralelismos con el auge y colapso de las punto com ocurrido hace un cuarto de siglo.

Un índice de las llamadas “Siete Magníficas” del sector tecnológico que dominan el mercado estadounidense -Nvidia, Meta, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet- subió alrededor de 21% el año pasado. El gigante de los chips Nvidia cotiza ahora a 46 veces sus ganancias, pese a haber retrocedido desde el récord alcanzado en octubre, mientras que Apple cotiza a 37 veces.

El fondo Blue Whale Growth, de £ 1.700 millones y respaldado por el cofundador de Hargreaves Lansdown, Peter Hargreaves, salió completamente de Microsoft y Meta durante el segundo trimestre del año pasado.

“ Fue una decisión significativa, especialmente porque habíamos tenido Microsoft desde el lanzamiento del fondo hace más de ocho años ”, dijo Stephen Yiu, director de inversiones de Blue Whale.

Algunos gestores de fondos decidieron salir por completo de las Siete Magníficas.

“Aunque no creemos que haya una burbuja, nos preocupa el retorno de la inversión en algunos casos, mientras que algunas valuaciones son insanas —especialmente en los mercados privados. De las Siete Magníficas, ahora solo mantenemos Nvidia”, agregó.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo figuran entre las instituciones que han emitido advertencias sobre las valuaciones.

Sin embargo, una encuesta reciente del Bank of America encontró que las posiciones de efectivo de los gestores de activos globales habían caído a un mínimo histórico, una señal del optimismo de los inversores, a pesar de que los temores a una burbuja de IA siguen siendo el mayor riesgo para los mercados. Los bancos de Wall Street, por su parte, esperan otro año de ganancias de dos dígitos para las acciones estadounidenses.

Algunos gestores de fondos decidieron salir por completo de las Siete Magníficas.

“Aunque tuvimos menor exposición a algunos nombres del grupo Mag 7 durante 2025, salimos de nuestras posiciones restantes a comienzos de noviembre porque, a nuestro juicio, los riesgos de un estallido de la burbuja de la IA están aumentando”, afirmó Rajiv Jain, presidente y director de inversiones de GQG Partners, que administra más de u$s 166.000 millones , en una entrevista reciente.

“El enorme consumo de efectivo de la IA sigue siendo elevado y hay muy poca rentabilidad a la vista. La base de ingresos de la IA es inferior a u$s 25.000 millones. Las startups no pueden sostener indefinidamente a los grandes proveedores públicos de servicios en la nube”, señaló.

Agregó que las señales de alerta, como un gasto de capital y prácticas contables “agresivas”, se estaban “generalizando”, por lo que concluyó: “Esto se parece a las punto com con esteroides”.

Maya Bhandari, directora de inversiones para EMEA en estrategias multiactivo de Neuberger Berman, que administra u$s 558.000 millones, dijo que la firma continúa “diversificando su exposición alejándose de la tecnología y la IA en Estados Unidos, y orientándose hacia otras regiones como China y los mercados emergentes asiáticos, que ofrecen acceso a la IA a un menor costo”. La gestora mantiene exposición a la IA estadounidense mientras incrementa posiciones en países como Corea .

Otros, sin embargo, restaron importancia a estas preocupaciones y sostuvieron que los fundamentos del sector siguen siendo sólidos.

A diferencia de la burbuja de las punto com, “los líderes actuales en IA son altamente rentables y gran parte de la expansión de las valuaciones refleja un mayor retorno sobre el capital ”, dijo Tim Murray, estratega de mercados de capitales en la división multiactivo de T Rowe Price.

Los niveles de deuda se mantienen “moderados” y los mercados crediticios no muestran “señales de estrés”, agregó. “En este contexto, el comité de asignación de activos de T Rowe Price no está recomendando reducir la exposición a la IA ni tomar coberturas agresivas con derivados”.

No obstante, aunque muchos creen que aún hay margen para nuevas subas, advierten que estas podrían venir acompañadas de volatilidad.