Rusia ha señalado que podría rechazar un plan de paz modificado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania si no satisface las demandas históricas de Moscú, incluso cuando Kiev indicó que había acordado un marco con Washington.

El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el martes que si el plan “eliminaba… entendimientos clave” que el presidente ruso Vladímir Putin cree haber alcanzado con el presidente estadounidense Donald Trump cuando ambos se reunieron en Alaska en agosto, la “situación será fundamentalmente diferente”.

Sus comentarios se produjeron mientras la Casa Blanca celebraba lo que calificó como “ un progreso tremendo hacia un acuerdo de paz al llevar a Ucrania y Rusia a la mesa ” durante la última semana.

Lavrov se refería a las preocupaciones de Moscú sobre un plan de paz revisado de 19 puntos acordado con funcionarios ucranianos y europeos en Ginebra, que siguió a una propuesta estadounidense de 28 puntos elaborada con participación rusa y presentada al presidente ucraniano Volodímir Zelensky el jueves.

La primera versión del plan, que Lavrov dijo que Rusia había “acogido”, exigía que Ucrania cediera territorio que aún no ha perdido en combate, además de imponer otras restricciones a Kiev.

Pero el último borrador es menos favorable para Moscú, dejando los temas más sensibles para que Trump y Zelensky los decidan.

La primera versión del plan, inicialmente celebrada por el canciller ruso, Sergei Lavrov, pedía que Ucrania cediera territorio aún no perdido en el frente y aceptara nuevas restricciones. Foto: Bloomberg

Altos funcionarios ucranianos cercanos al presidente dijeron al Financial Times el martes que esos temas incluían cuestiones territoriales y garantías de seguridad de Estados Unidos, pero agregaron que Kiev había aceptado limitar su ejército a 800.000 efectivos .

Funcionarios estadounidenses han tratado de proyectar confianza en las conversaciones. Trump dijo el martes que estaba “muy cerca” de asegurar un acuerdo.

“ También he terminado con ocho guerras en nueve meses, estamos trabajando en la última ”, dijo el presidente en la Casa Blanca durante el evento anual de Acción de Gracias. “ No es fácil, pero no sé, creo que vamos a lograrlo ”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que ha habido avances para garantizar que el borrador del plan refleje las necesidades de Ucrania. Hablando en una llamada entre líderes de la llamada coalición de los dispuestos el martes, Starmer dijo que Zelenskyy había señalado que “la mayoría del texto” podría ser aceptado.

Starmer señaló que la coalición, un grupo de unas tres docenas de países, debía seguir preparando garantías de seguridad “sólidas” para Ucrania a fin de disuadir futuros ataques rusos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también se unió a la llamada.

Tras la reunión, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó la necesidad de una estrecha coordinación entre Estados Unidos y Europa.

“ Necesitamos una fuerte cooperación transatlántica. Porque funciona ”, dijo.

Según un alto funcionario francés, la coalición había creado un grupo de trabajo con Estados Unidos para debatir qué papel podría desempeñar Washington en el refuerzo de una fuerza de seguridad europea en Ucrania una vez que entre en vigor un alto el fuego.

Lavrov buscó contrastar el último texto con la discusión entre Trump y Putin en la cumbre de Anchorage, Alaska, una reunión que alarmó a Kiev y a las capitales europeas.

“ Después de Anchorage, cuando pensábamos que estos entendimientos ya estaban formalizados, hubo una larga pausa. Y ahora la pausa se ha roto con la introducción de este documento… Toda una serie de cuestiones allí, por supuesto, requieren aclaración ”, dijo Lavrov.

En Alaska, Trump dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a reconocer la anexión rusa de Crimea en 2014 y presionar a Ucrania para que se retirara de algunas posiciones en la línea del frente en la región de Donbás, en el este del país, si Moscú detenía los combates.

Putin insistió en que no sería posible ningún acuerdo si no abordaba lo que denominó las “causas fundamentales” del conflicto, su abreviatura para referirse a un cambio de régimen en Kiev, el fin de la expansión de la OTAN y el cese del suministro de armas occidentales a Ucrania.

El martes, Lavrov dijo que “si el espíritu y la letra de Anchorage se borran de los entendimientos clave que hemos documentado, entonces, por supuesto, la situación será fundamentalmente diferente”. Pero añadió que, hasta la fecha, “nadie nos ha entregado oficialmente nada”.

Mientras Washington continúa su esfuerzo por poner fin a la guerra, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, mantuvo negociaciones en Abu Dabi con el jefe de inteligencia militar de Ucrania y una delegación rusa.

El alto funcionario francés dijo que se esperaba que las conversaciones en Abu Dabi se centraran en las modalidades de un alto el fuego y en crear las condiciones que permitan una paz plena .

Driscoll, aliado del vicepresidente estadounidense JD Vance, comenzó las conversaciones con los rusos el lunes por la noche, según un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con la reunión.

La composición de la delegación rusa no estaba clara de inmediato y tampoco se sabía si las tres partes en Abu Dabi se reunían juntas o hablaban por separado.

Las conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos se produjeron mientras Moscú atacaba infraestructura energética y alcanzaba edificios residenciales en un ataque nocturno contra Kiev, matando al menos a seis personas e hiriendo a otras 13, según funcionarios de la ciudad.

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, dejó abierta la posibilidad de una reunión inminente en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky y dijo que Ucrania había aceptado en gran medida la propuesta.

“ Esperamos organizar una visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos en la fecha más adecuada en noviembre para completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente Trump ”, dijo.

Los líderes del Reino Unido, Francia y otros países europeos también mantuvieron una llamada el martes para debatir garantías de seguridad para Ucrania en un posible alto el fuego.

Desde que se vieron sorprendidos por la aparición del plan de 28 puntos la semana pasada, los aliados europeos de Kiev se han apresurado a apoyar a Zelensky y han rechazado algunos de sus puntos más controvertidos.

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el martes contra un acuerdo que equivalga a una “capitulación” para Ucrania y que envalentone a Rusia “a avanzar sobre otros europeos y pone en peligro toda nuestra seguridad”.

Hablando con la emisora RTL, Macron añadió que solo Kiev debería decidir sobre concesiones territoriales, mientras que el uso de los activos rusos congelados en Europa debería ser decidido por Europa.

Francia, el Reino Unido, Turquía y otros países también estarían dispuestos a proporcionar una “fuerza de garantía” lejos de la línea del frente para ofrecer entrenamiento y seguridad, dijo.