Este martes, el Gobierno envió al Congreso el prometido proyecto de “Súper RIGI”, la reedición del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado a mediados de 2024, ahora con el foco puesto en potenciar sectores estratégicos de la “nueva” economía poco o nada desarrollados.

La iniciativa apunta a sectores como la Inteligencia Artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital. Se trata de un nuevo régimen de “incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa” para desarrollar estas industrias en el país.

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