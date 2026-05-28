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Finalizado el fin de semana largo del 25 de mayo, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional y contará con tres días consecutivos de descanso antes de terminar el mes.
Estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada a distintos puntos del país.
Lunes 1 de junio: ¿dónde habrá un nuevo fin de semana largo?
En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El 1 de junio se conmemora el Día de la Provincia, en recuerdo a la fecha en la que se juró su Constitución, en el año 1991; por lo que se decretó un día de descanso adicional para todos los habitantes.
¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 1 de junio?
Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano.
Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.
El calendario de feriados nacionales en 2026
De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas:
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.