Decretan feriado el lunes 1 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo

Finalizado el fin de semana largo del 25 de mayo, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional y contará con tres días consecutivos de descanso antes de terminar el mes.

Estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada a distintos puntos del país.

Lunes 1 de junio: ¿dónde habrá un nuevo fin de semana largo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El 1 de junio se conmemora el Día de la Provincia, en recuerdo a la fecha en la que se juró su Constitución, en el año 1991; por lo que se decretó un día de descanso adicional para todos los habitantes.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 1 de junio?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: