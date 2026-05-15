Las declaraciones patrimoniales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelan transacciones por cientos de millones de dólares en valores de importantes empresas estadounidenses —entre ellas Nvidia, Palantir, Paramount y Boeing— durante el primer trimestre de 2026. Las presentaciones regulatorias publicadas por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos muestran transacciones que involucran a Tesla, Nvidia, Apple, Meta, Visa, Citi, Boeing, Qualcomm y GE Aerospace. Los máximos ejecutivos de todas esas compañías acompañaron al presidente estadounidense en su viaje a Beijing esta semana para reunirse con el líder chino, Xi Jinping. Trump escribió en Truth Social que era un “honor” contar con esos líderes empresariales en el viaje, incluido el “gran Jensen Huang”, en referencia al presidente ejecutivo del gigante de semiconductores Nvidia. Las presentaciones muestran 15 transacciones vinculadas a la empresa de chips en los primeros tres meses del año. “Le pediré al presidente Xi, un líder de distinción extraordinaria, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia”, escribió el presidente el miércoles en su red social, refiriéndose a los ejecutivos de empresas estadounidenses. Las declaraciones llegan en un momento en que Trump y su familia están bajo escrutinio por sus inversiones en compañías que podrían verse afectadas por las políticas de su administración. La Casa Blanca derivó la solicitud de comentarios a la Organización Trump, que no respondió de inmediato. La Casa Blanca ha sostenido en el pasado que Trump no toma personalmente las decisiones de inversión y que estas son ejecutadas por gestores financieros independientes. Las transacciones más recientes, agrupadas por rangos de valor en lugar de cifras exactas, sumaron en conjunto entre u$s 211 millones y u$s 687 millones. En el tramo más alto, para compras de entre u$s 1 millón y u$s 5 millones, las presentaciones muestran transacciones relacionadas con empresas como Adobe, Workday, Uber y Costco, además de los gigantes tecnológicos Nvidia, Microsoft, Amazon y Apple. Los documentos indican que en el período se adquirieron 2.346 valores y se vendieron 1.296. Las declaraciones no especifican si las transacciones corresponden a acciones o bonos, y varias de ellas están vinculadas a ETF o fondos indexados amplios. Seis operaciones en las presentaciones corresponden a Intel Corp, el gigante estadounidense de fabricación de chips cuyo precio accionario acumula un alza de más del 200% en lo que va del año. El gobierno de Estados Unidos tomó el año pasado una participación accionaria directa de casi el 10% en la compañía. También hubo siete transacciones relacionadas con Boeing, incluida una compra de entre u$s 1 millón y u$s 5 millones. El enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, quien acompañó al vicepresidente JD Vance a Hungría el mes pasado, también trabaja para promover las ventas de Boeing en el exterior. “Cuando la gente me ve, quiere algo. Quieren acceso al presidente”, le dijo Zampolli al FT el mes pasado. “Yo les digo: ‘Compren Boeing’. Si quieren que el presidente esté contento, compren Boeing. Es lo más simple del mundo.” Paramount y Warner Bros Discovery —las dos empresas involucradas en una adquisición récord de u$s 110.000 millones que ahora está en manos de los reguladores estadounidenses— aparecieron ambas entre las operaciones declaradas por Trump. También hubo 17 transacciones relacionadas con Netflix, que fue desplazada de su propia oferta por Warner Bros ante la propuesta de Paramount. Trump se expresó públicamente sobre la adquisición y en ocasiones dejó entrever que favorecía la oferta de Paramount. El presidente mantiene vínculos estrechos con el multimillonario de Oracle, Larry Ellison, cuyo hijo encabeza Paramount Skydance.