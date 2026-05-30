Colombia va a las urnas este domingo para celebrar la primera vuelta de las elecciones en las que se pone en juego el modelo político llevado adelante por su actual presidente, Gustavo Petro.

La votación presidencial se realiza de manera simultánea en el país el día domingo entre los 41,4 millones de ciudadanos habilitados para votar, según la Registraduría. Por su parte, la diáspora colombiana podrá emitir su sufragio durante una semana completa —del lunes 25 de mayo al domingo 31 de mayo—.

Durante la jornada electoral, los ciudadanos votarán exclusivamente por la fórmula de presidente y vicepresidente de la República que gobernará durante el periodo constitucional 2026-2030. ¿Cómo se vota? Cada candidatura aparece en una tarjeta como una fórmula conjunta y también se incluye la casilla de voto en blanco.

Con una notoria diferencia de otros procesos electorales, ese día no se eligen congresistas, gobernadores ni alcaldes, puesto que el Congreso fue renovado en los comicios legislativos realizados en marzo.

Elecciones en Colombia: ¿qué debe ocurrir para que el Presidente sea elegido este domingo?

Colombia tiene sistema de doble vuelta. Por ello para que un candidato gane la presidencia de manera directa el 31 de mayo, debe obtener la mitad más uno de los votos válidos (es decir, una mayoría absoluta).

Si una fórmula alcanza ese umbral, queda elegida sin necesidad de una nueva votación. Sin embargo, si ninguna candidatura supera el 50 % + 1 de los votos válidos, la legislación electoral establece la realización de una segunda vuelta o balotaje.

En este escenario particular, participarán únicamente ambas fórmulas presidenciales que hayan obtenido las votaciones más altas en la primera vuelta.

El balotaje está programado para el domingo 21 de junio de 2026. En este caso, resulta elegida la fórmula que obtenga el mayor número de votos, sin importar si supera o no el 50 % del total.

¿Quiénes son los candidatos para estas elecciones?

Los candidatos son los siguientes, tal como figuran en la boleta electoral:

Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas. Claudia Nayibe López Hernández – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez. Raúl Santiago Botero Jaramillo – Carlos Fernando Cuevas Romero. Abelardo Gabriel De la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano. Óscar Mauricio Lizcano Arango – Pedro Luis de la Torre Márquez. Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas Araque. Sondra Macollins Garvin Pinto – Leonardo Karam Helo. Roy Leonardo Barreras Montealegre – Martha Lucía Zamora Ávila. Gustavo Matamoros Camacho – Mila María Paz Campaz. Paloma Susana Valencia Laserna – Juan Daniel Oviedo Arango. Sergio Fajardo Valderrama – Edna Cristina Bonilla Seba.

Asimismo, existen tres fórmulas que aparecerán en la tarjeta o boleta, pero no participarán en la contienda electoral, porque se retiraron después de la oficialización de las candidaturas: la de Clara Eugenia López Obregón – María Consuelo del Río Mantilla; la de Luis Gilberto Murillo Urrutia – Luz María Zapata Zapata y la de Carlos Eduardo Caicedo Omar – Nelson Javier Alarcón Suárez.

Los tres equipos anunciaron su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico.

¿Quién es Iván Cepeda, el candidato del oficialismo?

Su historia política está marcada por un origen familiar de tragedia y resistencia: es hijo de Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica asesinado en 1994, lo que lo vinculó desde temprano a causas de derechos humanos y memoria histórica.

Elecciones 2026: Iván Cepeda ganó la consulta del Pacto Histórico y se convierte en el candidato presidencial de Petro.

Cepeda no era el candidato previsto. Cuando comenzaron las campañas de los precandidatos, en el lado del Gobierno se perfilaban más Gustavo Bolívar o el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Pero hubo un punto de quiebre que lo impulsó: el caso contra Álvaro Uribe. En julio de 2025, cuando una jueza declaró al expresidente culpable por fraude procesal y soborno a testigos, Cepeda —víctima y testigo en ese juicio— se disparó como el precandidato favorito.

Su programa de gobierno se llama “El poder de la verdad” y gira en torno a tres ejes que bautizó como “revoluciones”: ética, social y económica. El pilar fundamental es la Revolución Ética, que busca enfrentar la “postración moral” del país mediante una rebelión ciudadana contra la macrocorrupción. Una promesa que, para muchos, suena irónica viniendo del heredero político de un gobierno marcado precisamente por escándalos de corrupción.

Paloma Valencia: historia en la política y pasado de casta

Nacida en Popayán, capital del departamento del Cauca, en 1976, Paloma Susana Valencia Laserna creció en el cruce de dos de las familias más influyentes de la historia política e intelectual colombiana. Por vía paterna es nieta del presidente Guillermo León Valencia, quien gobernó el país entre 1962 y 1966; por vía materna desciende de Mario Laserna Pinzón, filósofo y fundador de la Universidad de los Andes. Ese doble linaje marca tanto su formación como su estilo político.

Senadora y candidata del partido uribista Centro Democrático a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia (c). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Abogada de profesión, Valencia llegó al Senado de la República en 2014 bajo las banderas del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces ha acumulado tres períodos legislativos consecutivos, consolidándose como una de las voces más reconocidas de la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

En la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo de 2026, Valencia obtuvo más de dos millones de votos, superando incluso la votación obtenida por Cepeda en la consulta del Pacto Histórico. No fue una victoria menor: derrotó a figuras como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa, lo que consolidó a la candidata caucana como la voz unificada de la derecha tradicional.

Abelardo De la Espriella, el abogado que irrumpe en la política con un discurso de “mano de hierro”

Montería, capital del departamento de Córdoba, dio a Colombia uno de los candidatos presidenciales más atípicos de su historia reciente. Abelardo De la Espriella Otero, 47 años, abogado penalista y estratega de opinión pública, construyó durante décadas una reputación en los tribunales defendiendo a empresarios, políticos y figuras del poder en casos de alto impacto mediático. Nunca antes había ocupado un cargo de elección popular. Ahora aspira al más alto del país.

Su candidatura fue oficializada ante la Registraduría en marzo de 2026, bajo el movimiento ciudadano Defensores de la Patria. Como fórmula vicepresidencial eligió al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, una elección que busca compensar con experiencia técnica la ausencia de trayectoria institucional del propio candidato.

Mauricio Dueñas Castañeda

De la Espriella propone combatir el crimen con lo que él mismo llama “mano de hierro”: construcción de diez megacárceles, refuerzo del pie de fuerza policial en Bogotá e instalación de cámaras de reconocimiento facial con inteligencia artificial en los barrios.

En economía, promete reducir el tamaño del Estado hasta en un 40% para liberar recursos destinados a salud y educación, y propone un modelo de “capitalismo popular” que permita a los empleados convertirse en accionistas de las empresas donde trabajan. Declara abiertamente su admiración por Donald Trump y Nayib Bukele, y su campaña ha sido comparada con el fenómeno Milei en Argentina.