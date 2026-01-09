Los Estados miembros de la Unión Europea respaldaron de forma provisional un controvertido acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur, a pesar de que continúan las protestas de los agricultores contra el pacto. Solo Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda votaron en contra del mayor acuerdo comercial jamás negociado por la UE, mientras que Bélgica se abstuvo, según señalaron dos diplomáticos europeos.

Italia, cuyo apoyo es clave para la aprobación del acuerdo, votó a favor tras obtener concesiones de la Comisión Europea en favor de los agricultores. La votación indicativa de los embajadores de los Estados miembros deberá ser confirmada por los ministros más adelante este viernes y aún requiere la aprobación del Parlamento Europeo .

Meloni sostuvo que Roma considera que el acuerdo logra un equilibrio adecuado.

El acuerdo, que llevó 25 años de negociaciones, eliminará casi todos los aranceles comerciales en un mercado de 700 millones de personas. Mercosur incluye a los países más grandes de América del Sur, Brasil y Argentina, junto con Uruguay y Paraguay.

Mientras la industria europea respaldó el pacto, los agricultores protagonizaron protestas violentas en su contra. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el jueves que se opondrá al acuerdo porque “existe un rechazo político unánime al acuerdo” en su país .

Este viernes, el canciller alemán Friedrich Merz, quien impulsó con fuerza la firma del acuerdo desde que asumió el cargo en mayo, celebró lo que calificó como “un hito en la política comercial europea y una señal importante de nuestra soberanía estratégica y capacidad de acción”. “Sin embargo, 25 años de negociaciones fueron demasiado”, añadió el líder alemán, que enfrenta dificultades para reactivar la mayor economía de Europa. “Ahora es importante concluir rápidamente los próximos acuerdos de libre comercio”.

En las últimas semanas, Bruselas ofreció varias concesiones a los agricultores para asegurar el respaldo de Italia y otros grandes países agrícolas al acuerdo con Mercosur. Esta semana, la Comisión propuso permitir que los Estados miembros canalicen 45.000 millones de euros adicionales hacia el sector agrícola en un nuevo presupuesto de siete años a partir de 2028. La UE también acordó salvaguardas para proteger a los agricultores frente a posibles distorsiones del mercado derivadas del aumento de las importaciones desde Mercosur.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó en una conferencia de prensa este viernes que “siempre hemos dicho que estamos a favor del acuerdo con Mercosur cuando existen garantías suficientes para nuestros agricultores” .

“Espero que el acuerdo pueda aportar claramente, como creo que lo hará, beneficios en muchos ámbitos”, concluyó.