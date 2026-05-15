Los bonos a largo plazo sufrieron una fuerte caída el viernes, arrastrando a los mercados bursátiles a la baja, en un contexto en el que los temores por un shock inflacionario duradero derivado de la guerra con Irán dispararon los costos de endeudamiento de los gobiernos en las principales economías. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años —que sube cuando cae el precio del bono— trepó 0,11 puntos porcentuales hasta el 5,12%, su nivel más alto en un año. Esta semana, el gobierno de EE.UU. colocó deuda a 30 años con un rendimiento del 5% por primera vez desde 2007, una señal de la creciente presión que la venta masiva de bonos ejerce sobre los gobiernos. El peor informe de inflación mayorista de EE.UU. desde 2022, conocido esta semana, llevó a los operadores a apostar a que el próximo movimiento de la Reserva Federal será subir las tasas de interés. Los operadores en los mercados de swaps ya descuentan plenamente una suba de tasas para marzo del año próximo, con una probabilidad superior al 50% de que las tasas en EE.UU. aumenten antes de fin de 2026. A comienzos de la semana, los operadores estaban divididos en partes casi iguales respecto de si las tasas estadounidenses subirían en los próximos 12 meses. “Ha sido una tormenta perfecta para las tasas en la última semana: lecturas de inflación más altas y un movimiento global de tasas liderado por los bonos del gobierno japonés y los gilts británicos... Creo que este movimiento de tasas comenzará a endurecer las condiciones financieras al mismo tiempo que la economía lidia con el shock energético en curso”, señaló Priya Misra, gestora de cartera de JPMorgan Asset Management. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 0,13 puntos porcentuales hasta el 4,59%, su nivel más alto en casi un año. El swap de inflación a un año con inicio en un año —un derivado financiero que mide las expectativas de inflación para el período de 12 meses a partir de un año a partir de ahora— subió el viernes a su nivel más alto desde febrero del año pasado. En Japón, el rendimiento a 30 años escaló 0,14 puntos porcentuales y perforó el 4% por primera vez en la historia, tras datos de inflación más fuertes de lo esperado, mientras que el rendimiento del gilt británico a 30 años subió 0,2 puntos porcentuales hasta su nivel más alto en lo que va del siglo, al 5,85%, en tanto los temores inflacionarios se combinaron con la incertidumbre política para presionar a los bonos. Tom Ross, responsable de high yield de Janus Henderson Investors, señaló que el “fuerte repricing al alza” de los rendimientos globales de bonos registrado el viernes reflejaba en parte “una creciente convicción del mercado de que los riesgos de inflación podrían terminar dominando las perspectivas de política monetaria”. “La inflación está pasando rápidamente a ser el riesgo a observar”, afirmó. Una encuesta de Bank of America divulgada el viernes reveló que los gestores de fondos están “cada vez más preocupados por los riesgos al alza de la inflación en EE.UU.”, con un cuarto de los encuestados señalando que la Fed es el banco central que más probablemente entregue más subas de tasas de las que el mercado descuenta actualmente. Las acciones cayeron ante el fantasma de tasas de interés más altas, que inquietó a los inversores. El S&P 500 cedió un 0,9% y el Nasdaq Composite retrocedió un 1,1%, mientras que el Stoxx Europe 600 bajó un 1,5%. “Si se produce una caída suficientemente pronunciada en las tasas, podría empezar a verse un repunte en los incumplimientos”, dijo Deirdre Dunn, responsable de tasas de Citi. “Eso podría propagarse hacia las acciones. No estoy esperando que el mercado accionario se derrumbe por culpa del mercado de tasas. Pero el riesgo existe, especialmente con valuaciones más elevadas”, agregó. Los temores ante una escasez global de petróleo se intensificaron mientras el Estrecho de Ormuz permanece cerrado, sin avances en las conversaciones entre las partes en conflicto. Tras el encuentro esta semana entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente chino Xi Jinping, Beijing no dio ninguna señal de que vaya a ayudar a Washington en sus esfuerzos por reabrir el vital corredor marítimo. “Había cierta expectativa de que la cumbre de Beijing traería algún tipo de resolución a la guerra con Irán y ayudaría a reabrir el estrecho”, dijo Emmanuel Cau, responsable de estrategia de renta variable europea de Barclays. Entre los inversores hubo “decepción” ante la falta de mayores avances en la cumbre, añadió. “Ahora todo gira en torno al petróleo”, afirmó Cau. “Si el petróleo no baja, el mercado no puede subir.” Los precios del petróleo volvieron a subir el viernes. El Brent, referencia internacional, avanzó un 3% hasta los u$s 108,92 por barril, acumulando así una suba del 50% desde la víspera del ataque de EE.UU. e Israel sobre Irán.