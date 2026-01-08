Las petroleras estadounidenses quieren “garantías serias” del Gobierno antes de realizar inversiones de gran escala en Venezuela, mientras el presidente Donald Trump las insta a respaldar su intento de reconfigurar los mercados energéticos.

Funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones decisivas con los principales ejecutivos del sector energético en Miami el miércoles, justo cuando Trump hacía una demostración de poder crudo sobre los mercados petroleros globales, al tomar control del sector petrolero venezolano y ordenar a fuerzas especiales de EE.UU. capturar un petrolero ruso en el Atlántico norte .

Trump también convocó a ejecutivos de algunos de los mayores grupos energéticos del país a una reunión en la Casa Blanca el viernes.

Se espera que los ejecutivos presionen al presidente para que ofrezca fuertes garantías legales y financieras antes de comprometer capital en Venezuela, según personas familiarizadas con sus planes.

A principios de esta semana, Trump dijo que las petroleras estadounidenses podrían ser “reembolsadas por nosotros, o a través de ingresos” si invertían en Venezuela . Pero los ejecutivos se mantuvieron cautelosos y algunos citaron la erraticidad en la formulación de políticas.

“Nadie quiere entrar ahí cuando un tuit aleatorio puede cambiar por completo la política exterior del país”, dijo un inversor de capital privado especializado en energía.

Las conversaciones en Miami del miércoles se produjeron apenas horas después de que Trump dijera que Venezuela entregaría millones de barriles de petróleo a buques fletados por EE.UU., que llevarían el crudo al país, donde las refinerías del Golfo se están preparando para procesarlo.

La Casa Blanca afirmó que Washington controlaría el petróleo de Venezuela “de manera indefinida”, apoderándose de la savia vital de uno de los miembros fundadores del cartel de la OPEP.

Tras bombardear Irán y Nigeria, “Venezuela es el tercer productor de petróleo de la OPEP atacado por EE.UU. en el último año”, dijo Bill Farren-Price, del Oxford Institute for Energy Studies.

“Se trata de una agenda global que cada vez más reformulará el comercio energético mundial bajo los términos y condiciones de EE.UU .”, agregó.

Pero el plan de Trump para reactivar el sector petrolero venezolano ya ha encontrado escepticismo entre ejecutivos estadounidenses, que señalan que los riesgos políticos y legales, sumados a los bajos precios del petróleo, son obstáculos.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se reunió con altos directivos de Chevron y ConocoPhillips y transmitió el mensaje de Trump de que los mayores grupos petroleros del país deben invertir miles de millones de dólares en la castigada industria energética venezolana.

EE.UU. también señaló el miércoles que abriría la puerta para que empresas estadounidenses de servicios petroleros trabajen en Venezuela y comenzaría a revertir algunas de las sanciones que han lastrado su economía.

Sin embargo, Wright reconoció en declaraciones en la conferencia de Goldman Sachs en Miami que los gigantes petroleros de EE.UU. no iban a “poner miles de millones de dólares para construir nueva infraestructura en Venezuela la próxima semana” .

Grandes actores del sector energético e inversores dijeron que EE.UU. tendría que respaldar los grandes proyectos.

“Para que los grandes vuelvan a Venezuela tendría que haber garantías realmente serias por parte del gobierno”, dijo un alto ejecutivo de una gran empresa energética estadounidense. “Va a llevar tiempo ver inversiones reales en el país y aún más tiempo aumentar la producción”.

La directora financiera de Chevron, Eimear Bonner, adoptó un tono cauteloso en comentarios a puerta cerrada con inversores el martes y no dio indicios de planes de expansión en el corto plazo en el país, según personas presentes.

Chevron es la única empresa estadounidense que posee una licencia de EE.UU. para exportar crudo venezolano y busca modificar su acuerdo con el Departamento del Tesoro para vender más petróleo del país.

Ejecutivos de los mayores grupos petroleros de EE.UU., incluidos Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, se encuentran entre los que se espera que se reúnan con Trump en la Casa Blanca el viernes .

Amos Hochstein, socio director del grupo de inversión TWG Global y exasesor del expresidente Joe Biden, dijo que invertir en Venezuela está plagado de riesgos legales, financieros y políticos. Las petroleras estadounidenses necesitan saber si estarán protegidas más allá del mandato de Trump, afirmó.

“Las empresas estadounidenses necesitan saber quiénes son sus contrapartes. ¿Están firmando acuerdos con el gobierno venezolano? ¿Es legítimo el gobierno venezolano?”.

Hochstein agregó: “Durante los próximos tres años estas empresas tendrán que poner dinero y no habrá ingresos hasta mucho más adelante. Y para entonces Donald Trump ya no será el presidente ”.

Neil McMahon, cofundador del grupo de inversión energética Kimmeridge, dijo que las empresas estadounidenses necesitarían garantías financieras formales de la administración antes de comprometer dinero.

“Todas las empresas están preocupadas por el marco legal que tendrían estos nuevos contratos, dado que ya se han quemado muchas veces antes”.

Un importante inversor de capital privado dijo que su firma estaba “lista para bajar y empezar a mirar cosas”, pero advirtió que Venezuela es “tan riesgosa como se puede”.

“Este gobierno básicamente va a tener que garantizarlo”, añadió.

“Salvo algo así, ningún inversor ni ninguna empresa que cotiza en bolsa y tiene accionistas puede poner su capital a trabajar en un país que no tiene leyes reales y se queda con las ganancias y confisca activos”.