Pete Hegseth, el secretario de defensa de Estados Unidos, invocó la “niebla de la guerra” mientras el defendía la legalidad de un doble ataque mortal contra una presunta embarcación de narcotráfico en el mar Caribe .

Los comentarios de Hegseth del martes se produjeron mientras Donald Trump y su administración cerraban filas en apoyo del jefe del Pentágono ante el creciente rechazo en el Congreso por su manejo de los ataques estadounidenses en aguas internacionales que rodean a América Latina —y por el temor de que puedan constituir un crimen de guerra.

La polémica en torno a Hegseth estalló en un momento particularmente sensible para Trump, que evalúa ampliar la acción militar estadounidense en la región, incluso contra objetivos en territorio venezolano y decidir si busca derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Durante una reunión televisada del gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo que el secretario de Defensa estaba haciendo un “gran trabajo”, mientras Hegseth justificaba la campaña militar de Washington contra presuntas embarcaciones de narcotráfico.

“ Los narco-terroristas saben que no pueden llevar drogas por el agua y, eventualmente, por tierra si es necesario, hacia el pueblo estadounidense. Eliminaremos esa amenaza ”, dijo.

Trump respaldó a Hegseth mientras crecía en el Congreso el rechazo por los ataques en aguas internacionales y el posible crimen de guerra.

Hegseth trató de distanciarse de un ataque ocurrido en septiembre contra una presunta embarcación de contrabando de drogas que inicialmente mató a nueve personas, pero dejó a dos sobrevivientes que luego fueron alcanzados en un segundo ataque, duramente criticado como una posible violación de las leyes de conflicto armado.

Hegseth dijo a los miembros del gabinete y a la prensa reunida el martes que había visto el ataque inicial, pero que no “se quedó” para ver el segundo ataque, el cual afirmó que fue ordenado por el almirante Frank Bradley, jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales.

“ No vi personalmente sobrevivientes ”, dijo Hegseth, agregando que Bradley había tomado la “decisión correcta”.

“La cosa estaba en llamas… esto se llama la niebla de la guerra. Esto es lo que ustedes en la prensa no entienden”.

La Casa Blanca confirmó el lunes que ocurrió un segundo ataque, pero Trump dijo que aún no había “recibido mucha información, porque confío en Pete. Pero para mí fue un ataque ”, afirmó. “Yo no estuve involucrado. Sabía que habían destruido una embarcación.”

“Quiero que esas embarcaciones sean destruidas y, si es necesario, atacaremos por tierra también, igual que atacamos por mar”, añadió.

La decisión de ejecutar un segundo ataque contra la embarcación ha sido duramente criticada por legisladores de ambos partidos, y los comités de servicios armados de la Cámara de Representantes y el Senado abrieron investigaciones sobre el episodio. Algunos han acusado a Hegseth de intentar desviar la responsabilidad hacia Bradley.

“En el Pentágono, la responsabilidad final recae en el secretario de Defensa. Punto”, dijo Elissa Slotkin, senadora demócrata de Michigan. “Los verdaderos líderes asumen las decisiones que toman y se responsabilizan por sus acciones. El secretario Hegseth debería publicar el video completo del ataque y explicar públicamente lo que ocurrió, sin culpar a los militares uniformados”, añadió.

Al hablar con periodistas en el Capitolio el martes por la tarde, el líder republicano del Senado, John Thune, dijo que Trump estaba “actuando bajo su autoridad como comandante en jefe” al autorizar ataques contra embarcaciones de narcotráfico en el Caribe. Pero cuando se le preguntó si tenía plena confianza en Hegseth, Thune evitó responder .

Hegseth, ex presentador de Fox News y veterano de combate, ha criticado desde hace tiempo las normas y regulaciones impuestas a las tropas estadounidenses en batalla, argumentando que han limitado su capacidad de librar la guerra de manera efectiva.

Durante la primera administración Trump, hizo campaña con éxito para que Trump perdonara a tres militares estadounidenses que habían sido acusados o condenados por presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.

A principios de este año, Hegseth estuvo en el centro de un escándalo por compartir detalles sensibles de una operación militar estadounidense planificada en Yemen en un chat de la aplicación Signal con otros altos funcionarios del gobierno y un periodista de la revista The Atlantic, que los publicó.

Michael Waltz, el actual embajador de EE.UU. ante la ONU, se vio obligado a renunciar como asesor de seguridad nacional por la filtración.