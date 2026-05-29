A medida que los viajeros recurren cada vez más a la inteligencia artificial conversacional para planificar sus viajes, la industria hotelera responde: un caso destacado es el de Wyndham Hotels & Resorts, que amplió su alcance digital con una aplicación nativa en ChatGPT que hace que la búsqueda y reserva de hoteles sea más intuitiva, visual y conectada.

La nueva experiencia representa la primera aplicación hotelera nativa dentro de OpenAI ChatGPT desarrollada por una gran franquicia hotelera de segmentos economy y midscale en Estados Unidos, reforzando la presencia de Wyndham en el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) a la industria hotelera.

Cómo funciona la app de Wyndham en ChatGPT

Diseñada específicamente para búsquedas conversacionales, la aplicación permite a los usuarios explorar aproximadamente 8.400 hoteles del portfolio global de Wyndham mediante navegación basada en mapas, filtros de amenities y tarjetas interactivas de hoteles, todo dentro de la interfaz de ChatGPT.

Los viajeros pueden refinar resultados utilizando prompts en lenguaje natural y pasar fácilmente a WyndhamHotels.com para completar sus reservas, creando un recorrido fluido desde la inspiración hasta la estadía.

El lanzamiento representa la segunda gran integración de Wyndham con plataformas basadas en LLMs. En 2025, la compañía se convirtió en la primera gran empresa hotelera en estar disponible en Claude de Anthropic y actualmente continúa expandiendo su presencia en IA, incluyendo una próxima integración con AI Mode de Google. En conjunto, estos esfuerzos posicionan a Wyndham para ayudar a dar forma al descubrimiento de viajes impulsado por IA, encontrando a los viajeros allí donde ya están.

“La inteligencia artificial conversacional está transformando la forma en que los viajeros descubren y reservan. Con el lanzamiento de nuestra aplicación nativa en ChatGPT, Wyndham está ayudando a que nuestros hoteles se mantengan a la vanguardia, construyendo sobre años de inversión en IA para conectar directamente con los huéspedes de nuevas maneras, garantizando al mismo tiempo una experiencia intuitiva y altamente visual”, afirmó Scott Strickland, Chief Commercial Officer, Wyndham Hotels & Resorts.

Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach and Golf Resort, en Puerto Rico.

Construida sobre una base de IA en la nube

La aplicación de ChatGPT de Wyndham se apoya en la estrategia tecnológica y de inteligencia artificial más amplia de la compañía, basada en años de inversión temprana en plataformas cloud-based y mobile-first que están transformando la manera en que los franquiciados operan sus hoteles, ayudando a desbloquear eficiencias, mejorar el desempeño e impulsar resultados medibles en sus negocios.

En el centro de esta estrategia se encuentra un ecosistema tecnológico escalable impulsado por socios líderes de la industria como Aven Hospitality (anteriormente Sabre), Oracle, Amazon, Adobe y Salesforce, entre otros.

Desde 2018, Wyndham ha invertido más de u$s 450 millones en tecnología y, en 2020, se convirtió en la primera gran compañía hotelera en migrar completamente sus sistemas a la nube. Estas decisiones tempranas establecieron una base moderna y flexible que permite una innovación más rápida, un despliegue más sencillo de nuevas capacidades y una mayor agilidad a medida que la IA redefine la industria hotelera.

Transformando la innovación en IA en ROI para los propietarios

Sobre esta base, Wyndham está integrando inteligencia artificial en toda su operación, ayudando a generar un ROI medible para los franquiciados.

Por ejemplo, desde la implementación de herramientas impulsadas por IA en sus call centers, la compañía logró reducir en un 7% el tiempo promedio de atención, ahorrando miles de horas tanto a huéspedes como a franquiciados, mientras mejora simultáneamente la capacitación de agentes y las tasas de conversión.

Al mismo tiempo, las alianzas con proveedores consolidados y emergentes están ayudando a la compañía a escalar su marketing inteligente, aumentar el engagement de los huéspedes y captar mayor demanda.

Fuera de la operación corporativa, Wyndham también está llevando este enfoque basado en IA directamente a sus hoteles. Wyndham Connect, la plataforma de engagement para huéspedes impulsada por Canary y disponible sin costo incremental para los franquiciados, junto a Wyndham Connect PLUS —una versión mejorada de la plataforma— ofrecen una variedad de herramientas opt-in impulsadas por IA para propietarios y equipos hoteleros, potenciando la interacción con huéspedes, automatizando operaciones rutinarias y desbloqueando nuevas oportunidades de ingresos.

Estas plataformas ya están generando resultados medibles, incluyendo millones de interacciones impulsadas por IA, ayudando a generar ingresos incrementales por upselling, reducir volúmenes de llamadas e incrementar las reservas directas.

Los hoteles más comprometidos con estas herramientas durante el último año promediaron más de u$s 60.000 en ingresos incrementales, mientras que el hotel con mejor desempeño superó los u$s 200.000.

“A medida que la IA se vuelve central en la manera en que se planifican y compran los viajes, nuestro foco está en traducir la innovación en resultados reales para los propietarios. Ya sea ayudando a reducir costos operativos, generar ingresos incrementales o ampliar la distribución a través de nuevas plataformas como ChatGPT, nuestro objetivo es permitir que los franquiciados compitan de manera más efectiva mientras ofrecen una mejor experiencia a los huéspedes”, destacó Michael Mahar, SVP y Head of Commercial Technology, Wyndham Hotels & Resorts.

En conjunto, las iniciativas enfocadas en IA de Wyndham reflejan una estrategia tecnológica unificada y orientada al futuro que ya está generando retornos medibles para los franquiciados. Desde reservas directas incrementales y menores costos operativos hasta millones de dólares en nuevas fuentes de ingresos, el enfoque de Wyndham está redefiniendo cómo la compañía genera valor para los propietarios hoteleros mientras hace que los viajes sean más fluidos y personalizados para los huéspedes.