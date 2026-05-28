Las hamburgueserías viven un nuevo boom en Buenos Aires. En los últimos años abrieron varias propuestas con el foco puesto en la calidad de los ingredientes y en la experiencia del cliente, que son furor y generan largas filas y tiempo de espera.

Desde el blend de carne, el pan artesanal y la proporción justa de salsas en la hamburguesa, hasta el ambiente y el servicio del lugar -que en algunos casos imita al de un restaurante-, todo está pensado hasta el más mínimo detalle.

Con cartas minimalistas y un cuidado mayor por el producto, las nuevas hamburgueserías se suman a clásicas ya consagradas en la Ciudad, ampliando la oferta de propuestas a la hora de salir a comer hamburguesas o pedir para llevar.

En el marco del Día Internacional de la Hamburguesa, que se celebra cada 28 de mayo en todo el mundo, compartimos algunas de las mejores propuestas de la Ciudad y algunos planes y acciones especiales para el fin de semana con motivo de la efeméride.

Grasa

A mediados de diciembre, Grasa revolucionó la calle Acevedo de Villa Crespo con su apertura: una hamburguesería en formato restaurante que desde el día uno cautivó al público con su propuesta.

Lejos de la lógica del fast food, acá la idea es comer una hamburguesa simple y noble en un lugar cálido y bien ambientado, con vajilla y cristalería, vinos bien elegidos y todo lo que rodea a la experiencia de un restaurante.

Grasa: una hamburguesería en formato restaurante.

La carta prioriza la calidad sobre la variedad, con sólo dos opciones fijas (la cheeseburger y la clásica, que pueden pedirse simples o dobles) más una especial que va cambiando mes a mes.

Las hamburguesas son “smashed”, cocidas a la plancha y confeccionadas con ingredientes de primera línea: un exclusivo blend de carnes de Muge, cheddar Milkaut, pan y panceta importados de Estados Unidos (Martins y Sugardale, respectivamente), aderezos Heinz, vegetales frescos y salsas de elaboración propia.

Para acompañar, proponen dos variedades de papas fritas -unas sazonadas y otras con parmesano y aceite trufado- y una porción de ensalada. De postre hay helado soft hecho en una máquina profesional traída de China, con sabores desarrollados junto a la heladería artesanal Kuono.

Hamburguesa, papas y ensalada ceasar, acompañadas de copa de vino

“Faltaba una propuesta para un público adulto que consuma hamburguesas pero que también valore la ambientación, el buen servicio y la calidad”, dicen sus dueños, Andrés Kosacoff y Gonzalo Ades Posse .

Grasa abre todos los días de 19:30 a 00 hs. Atienden por orden de llegada, tanto en salón como para autoservicio o take-away. Dirección: Acevedo 986, Villa Crespo.

Luisa´s

Luisa´s, en el barrio de Núñez, trajo la hamburguesa “slider” a Buenos Aires. La idea nació entre Rodo Cámara (dueño de The Food Truck Store) y su socio Santiago Candegabe , después de varios viajes a Estados Unidos buscando el mejor “slider” del mundo.

A diferencia de la smash, esta hamburguesa se cocina sobre la plancha a baja temperatura, unos 150°C, y se cubre con cebolla brunoise que genera vapor y acompaña en la cocción. El pan no se tuesta, se apoya encima en el final para que absorba la humedad, los jugos y los sabores, y se integre a la carne. Este proceso es lo que define su identidad.

Luisa´s, las nueva hamburguesería en el barrio de Núñez

El salón tiene aires de diner americano, con una ambientación cálida que remite a los años ‘60 y ’70. Y si bien hay mesas y sillas, la mejor experiencia está en comer en la barra para ir pidiendo las hamburguesas y ver en directo la cocina.

En la carta hay cinco versiones de sliders: la Original, sin queso, con mostaza amarilla y relish de pickles; la Cheese, con salsa tradicional; la Bacon, que suma panceta americana Sugardale; la Clásica, con lechuga, tomate y salsa de la casa; y la Doble, con doble carne y doble queso.

Lo polémico para algunos es que acá no hay papas fritas. Los dueños prefirieron que la experiencia gire alrededor del slider. Como alternativa ofrecen chips con sal marina desarrollados junto a Gauchitas, chili con carne, preparado con una receta propia, y mac’n cheese en formato individual o para compartir. De postre, cheesecake original de The Cheesecake Factory.

Luisa´s, las nueva hamburguesería en el barrio de Núñez

Luisa´s abre de martes a domingo, de 19 a 0.30 hs. Dirección: Ramallo 2307, Núñez.

Kiddo

En 2022, Kiddo fue uno de los pioneros en esta ola de nuevas hamburgueserías con un producto extremadamente cuidado y una carta corta con pocas opciones.

Hoy es uno de los proyectos más exitosos del rubro, con un local en Miami y dos en Buenos Aires (en Palermo y Las Cañitas), donde es difícil pasar una noche por la puerta y no ver una fila de gente esperando para comprar.

Detrás de Kiddo están Alejandro Roig, creador del canal de YouTube Burger Kid, y Pablo Pons y Alejandro Seijo , los creadores de otro éxito en el mundo hamburguero como Big Pons.

Kiddo funciona como un concepto al paso. Acá no hay vajilla ni servicio en la mesa, sino un despacho rápido bien aceitado: la gente pide y en pocos minutos tiene su hamburguesa. Muchos comen en el local (el nuevo de Palermo tiene mesas y gradas para sentarse) y otros se la llevan a casa, el auto o incluso la vereda.

Las hamburguesas son compactas, con pocos ingredientes de la mejor calidad, fáciles de comer y disfrutar en cada cada bocado sin hacer un enchastre. Las opciones son tres: la Cheeseburger, la Melvin y la Park y para acompañar papas fritas, nuggets de pollo y aros de cebolla.

Kiddo abre todos los días de 12 a 16:30hs y de 19 a 00:00hs. Direcciones: Arévalo 2882, Cañitas, y Honduras 5265, Palermo.

Pony Line

La hamburguesa de Pony Line, el restaurante/bar ubicado dentro del Hotel Four Seasons Buenos Aires, se ha convertido una de las más famosas -y codiciadas- de la Ciudad.

Desde sus comienzos, en 2022, buscaron hacer la mejor hamburguesa Buenos Aires y de hecho la convirtieron en el plato insignia de su menú.

Juan Gaffuri, Chef Ejecutivo del hotel , cuenta que el principal secreto está en la calidad de los ingredientes. Trabajan con la misma carne que en Elena (restaurante premiado del hotel), con cortes seleccionados que después pican para armar sus hamburguesas de 250 gramos.

En el menú se pueden encontrar dos opciones: la tradicional (pan brioche, panceta ahumada, queso Lincoln, cebolla crocante, pepinillos, BBQ casera), y la estrella del menú, la dry aged 45 días, con un sabor mucho más intenso que la anterior por tratarse de una carne madurada. Se sirve en pan brioche con lechuga, tomate, relish casero, queso Lincoln y tomate.

Para acompañar papas fritas y de postre los helados Dolce Morte, elaborados exclusivamente en el hotel.

La de Pony Line, un clásico de Buenos Aires

Pony Line abre de lunes a miércoles de 11:00 a 1:00 hs, jueves y viernes de 11:00 a 2:00 hs, sabados 17:00 a 2.00 hs y domingos de 17:00 a 1:00 hs. Dirección: Posadas 1088, Recoleta.

La Birra Bar

Fundada en el barrio de Boedo en 2001, La Birra Bar es la hamburguesería argentina más premiada en el mundo.

Este año fue distinguida como la mejor del mundo al obtener su tercera estrella en el Dubai Burger Championship 2024, gracias a una hamburguesa creada especialmente para la ocasión: la Crispy Dubai. Previamente, fue doble ganadora del título a la mejor hamburguesa de los Estados Unidos.

La hamburguesería creada por Daniel y Renzo Cocchia confirmó que una hamburguesa creada en Argentina con productos nacionales puede competir y ganar frente a las mejores del planeta.

La hamburguesa ganadora combina ingredientes premium y sabores que definen el ADN de La Birra Bar: doble medallón de carne Wagyu 100%, queso cheddar blanco, cebolla crispy y mayochurri trufada (una mayonesa de chimichurri argentino con trufa negra).

Doble con pan de papa, de las estrellas de "La Birra Bar". (Foto: prensa La Birra Bar).

La marca tiene más de 20 locales entre Buenos Aires, Miami, Madrid y Santiago de Chile.

Día de la Hamburguesa: planes y promos especiales para este fin de semana

Picaron

La hamburguesa ya es un clásico de los viernes al mediodía en Picarón, el restaurante de Maxi Rossi recomendado por la Guía Michelin. Para festejar su día mundial, este jueves 28 de mayo, el plato insignia estará disponible todo el día, desde la apertura hasta el cierre, acompañada de papas fritas. Y el viernes 29, como es costumbre, podrá probarse en menú ejecutivo, sumando bebida y postre.

La elegida para esta fecha especial es la hamburguesa Picarona, con panceta crocante, mayonesa casera de cebolla asada, pepinos agridulces marinados en jalapeños fermentados y lechuga fresca. Lleva un medallón a la plancha, grueso y bien jugoso (a base de un blend de carnes, grasa y tocino), y se sirve en pan Kalis, suave, esponjoso y dulzón ($ 26.000).

Big Pons

La hamburguesería anunció un 50% OFF en combos seleccionados. Solo para consumo presencial y acumulable con el beneficio de Visa Galicia sin contacto. Sujeto a stock de 2000 unidades.

Grasa en RVR Café

El sábado 30 de mayo, desde las 12 horas, la hamburguesería lleva su experiencia a RVR Café con dos variedades del día, vinos por copa y música. Las hamburguesas se preparan con un blend de carnes de Muge y pan Martins. La Cheeseburger RVR del día lleva cheddar, cebolla, pepinos y salsa especial de la casa; y la Clásica de Grasa trae cheddar, lechuga, tomate, cebolla y salsa secreta (simple $ 12.000 / doble $ 15.000).

Luisa´s

Este jueves 28 de mayo la cheese slider estará disponible a $ 2500. Horario especial desde las 17 hs hasta sold out. Únicamente en salón o para take away.

Narda Comedor

Este año, Narda y su equipo decidieron celebrar a la hamburguesa todo el mes con una edición especial del ciclo Comer con las manos. Cada jueves hubo una hamburguesa diferente, todas elaboradas con un blend de tapa de asado y bife, usando carne de Muge además de los panes de Kalis y cerveza Stella Artois. Este jueves 28 llega la última versión del ciclo, la Melt: pan de molde, doble medallón de carne, cebolla, queso fontina, pepinillos y ketchup.