Uno de los factores que empuja hacia arriba la inflación es el aumento los precios de la gasolina, debido a las tensiones en medio oriente y a los bloqueos en el Estrecho de Ormuz.

El Bureau of Labour Statistics (BLS) dio a conocer de cuánto fue la variación inflacionaria que hubo entre marzo y abril de 2026. En el cuarto mes del año, el Consumer Price Index (CPI) fue de 0,6% con una acumulación interanual del 3,8%.

Uno de los factores que empuja hacia arriba la inflación es el aumento los precios de la gasolina, debido a las tensiones en medio oriente y a los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, uno de los canales por los que se transporte el 20% del petróleo a nivel mundial.

Según el BLS, el precio de la gasolina presentó una variación interanual del 28,4% entre abril del 2025 y abril de 2026 Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Vacaciones más caras que nunca: el aumento de la gasolina impacta en el turismo

Según el BLS, el precio de la gasolina presentó una variación interanual del 28,4% entre abril del 2025 y abril de 2026. En casi cualquier casi, este factor impacta de lleno en los gastos para las vacaciones de verano en Estados Unidos, particularmente para quienes deciden viajar en auto durante la temporada alta. Asimismo, también aumentaron los peajes y tarifas por estacionamiento en un 2,9%.

Con estos factores, según una nota hecha por el mismo BLS, empresas turísticas advierten que el gasto total aumentará incluso antes de que se llegue al destino.

Por su lado, las tarifas aéreas presentaron una variación interanual del 20,7%. También aumentaron los precios de los restaurantes de servicio completo (3,8%), comida rápida (3,2%) y maquinas expendedoras (2%).

La inflación eleva los precios en todo el país para 2026: ¿Cómo impacta en el turismo interno?

Impacta de forma directa porque gran parte de los estadounidenses suelen viajar en auto durante las vacaciones de verano. Si el combustible está un 28,4%, las personas podrían comenzar a modificar sus planes para reducir gastos. Por ejemplo, podrían elegir viajes más cortos, escapadas dentro del mismo estado y menos días de estadía.