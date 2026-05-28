Las acciones de semiconductores registraron su mejor inicio de año desde la burbuja puntocom de finales del milenio, mientras que el entusiasmo por la inteligencia artificial y la demanda incesante de hardware alimentan un histórico rally en Wall Street.

Una ganancia de aproximadamente el 75% desde comienzos del año llevó al índice Philadelphia Semiconductor, que sigue a las 30 mayores empresas fabricantes de chips cotizadas en Estados Unidos , a encaminarse hacia su mayor rendimiento anual desde 1999, según datos de Bloomberg.

El índice acumuló más de u$s 5 billones en valor de mercado en los últimos dos meses —alrededor de 1,5 veces el valor del emblemático índice FTSE 100 del Reino Unido— sobre la base de apuestas cada vez más optimistas sobre las ganancias futuras de los fabricantes de chips.

Los precios de los chips que sustentan la IA, así como los equipos de fabricación necesarios para abastecer las nuevas fábricas de chips en todo el mundo, se dispararon a medida que los proveedores luchan por satisfacer la demanda creciente de los gigantes de Silicon Valley.

Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft destinaron en conjunto u$s 725.000 millones para gastar este año en los centros de datos y el equipamiento físico necesarios para impulsar la era de la IA.

Charles Lemonides, fundador del hedge fund ValueWorks, dijo: “La demanda de los hyperscalers está lista y decidida. Los grupos de [semiconductores y memoria] están haciendo mucho dinero y parece que seguirán haciéndolo durante años. ”

Estrategas de Bank of America reiteraron esta semana su “alta convicción en la continuidad de la fortaleza [de la infraestructura] de IA”, señalando en una nota a clientes que la escasez de oferta y “una demanda soberana, empresarial e industrial subestimada” probablemente impulsarán un crecimiento adicional.

Se espera que los laboratorios de IA OpenAI y Anthropic, que operan con pérdidas mientras gastan fuertemente en centros de datos, alcancen valuaciones superiores a u$s 1 billón cuando salgan a la bolsa más adelante este año .

“Es un todo a la vez, amigos”, dijo el presidente de JPMorgan, Jamie Dimon, en una conferencia el martes. “Hay mucho entusiasmo. Por ahora está bien.”

Sin embargo, señaló períodos similares de euforia antes de las caídas del mercado en 1972, 1986, 2000 y 2007. “Eso no me da tranquilidad”, afirmó Dimon.

El rally de este año fue impulsado por un puñado de acciones más allá de las Magnificent Seven —Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla—, que concentraron la mayor parte de las ganancias del mercado accionario estadounidense en los años posteriores al lanzamiento de ChatGPT de OpenAI en 2022.

Nvidia sigue siendo la mayor empresa pública del mundo, con una capitalización de mercado de u$s 5,1 billones.

Sin embargo, un trío de competidores del gigante de los chips —Intel, AMD y Arm— superó ampliamente las ganancias bursátiles de Nvidia este año. Su desempeño estuvo impulsado en parte por la expectativa de que el mercado de infraestructura de IA se está diversificando, alejándose de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia hacia las unidades de procesamiento central (CPU).

Las acciones de Intel superaron un máximo histórico establecido durante la burbuja puntocom tras ofrecer perspectivas alcistas sobre la demanda de CPU en los resultados de abril. Su suerte cambió después de que el gobierno estadounidense tomara una participación del 10% en la compañía el año pasado, junto con una inyección de miles de millones de dólares en inversiones de Nvidia y SoftBank.

Las acciones de AMD, el principal competidor de Nvidia, subieron más de un 120% en lo que va del año tras cerrar grandes acuerdos de suministro de chips con Meta y OpenAI.

Un trío de competidores del gigante de los chips —Intel, AMD y Arm— superó ampliamente las ganancias bursátiles de Nvidia este año. Noah Berger

Arm, respaldada por SoftBank, se disparó más de un 160% gracias a un audaz giro estratégico hacia la oferta de sus propios chips para competir con los de Nvidia, en lugar de diseñar la base del hardware de otros proveedores.

El grupo británico, que cuenta a Nvidia entre sus principales clientes, proyectó que este pivote contribuirá a quintuplicar sus ingresos en cinco años.

Las acciones de chips de memoria también fueron grandes beneficiarias, dado que la demanda de los centros de datos genera una escasez global. Dos fabricantes de chips de memoria de alto ancho de banda, Micron y SK Hynix, ingresaron al reducido grupo de empresas valuadas por encima de u$s 1 billón en días consecutivos esta semana.

UBS indicó que las acciones de Micron podrían más que duplicarse en los próximos 12 meses, incluso después de haber subido alrededor de un 860% en el último año.

Los proveedores de equipos para semiconductores Lam Research y KLA también registraron ganancias significativas.

“Por el momento, la demanda es sostenida y acompaña el ritmo de los precios en alza”, dijo Nelson Yu, director de renta variable de AllianceBernstein.

Sin embargo, advirtió que los vastos planes de gasto de las grandes tecnológicas probablemente se recortarían ante una recesión y que incluso estas enormes empresas pueden tener un límite de precio.

“Nunca es tan simple como decir que es una burbuja o que no lo es”, señaló Yu. “Hay una creación de demanda real. Pero algo a lo que hay que prestarle atención, como ocurre con cualquier producto de tipo commodity, es que los aumentos de precios [pueden] generar destrucción de demanda.”