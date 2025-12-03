La UE acordó una prohibición total a las importaciones de gas ruso casi cuatro años después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Diplomáticos de la UE y legisladores del Parlamento Europeo acordaron el martes por la noche que todas las importaciones de gas ruso quedarían prohibidas a partir del otoño de 2027, con fechas de eliminación más tempranas para el gas natural licuado y los contratos de suministro a corto plazo.

También acordaron que la Comisión Europea debería presentar a comienzos del próximo año una propuesta para prohibir todas las importaciones de petróleo ruso a partir de 2027.

El petróleo ruso fue objeto de sanciones, pero se concedieron exenciones a Hungría y Eslovaquia, que aún reciben combustible a través del oleoducto Druzhba.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que el acuerdo representaba “un buen día” para Europa. Fuente: Archivo.

La fecha de eliminación en 2027 representa un compromiso entre los estados miembros y el Parlamento Europeo, que había presionado por un cronograma más ambicioso.

Hungría y Eslovaquia se habían opuesto durante mucho tiempo a la prohibición, argumentando que corren riesgo de sufrir escasez de suministro y aumentos de precios. Como concesión a esos dos países, la Comisión dijo que la prohibición podría retrasarse ligeramente hasta noviembre de 2027 si los estados miembros enfrentan dificultades para llenar sus reservas de gas en los próximos dos años .

“ Finalmente, y para siempre, estamos cerrando la llave del gas ruso ”, dijo Dan Jørgensen, el comisario de Energía de la UE. Afirmó que la prohibición marcaba la elección de Europa por la “seguridad e independencia energéticas” y que el bloque “nunca volverá a nuestra peligrosa dependencia de Rusia”.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, afirmó que en cuanto la prohibición se adopte formalmente, Hungría la desafiará ante los tribunales de la UE. “El trabajo preparatorio ya está en marcha. Haremos todo lo necesario para defender la seguridad energética de Hungría”, dijo en X.

Antes de la invasión a gran escala rusa en 2022, la UE obtenía aproximadamente el 40% de su gas de Rusia, pero diversificó rápidamente el suministro y se volcó a la energía renovable cuando Moscú comenzó a cortar los flujos a finales de 2021.

El bloque ahora obtiene la mayoría de su gas de Noruega y Estados Unidos.

A pesar de la reducción en los suministros por gasoducto, las importaciones de GNL transportado desde Rusia aumentaron a partir de 2022. Estas han sido objeto de sanciones por separado por parte de la UE. Tras un acuerdo entre los estados miembros en octubre, quedarán prohibidas desde abril de 2026 .

Los negociadores de la UE acordaron que, en caso de futuros shocks de suministro, la prohibición de 2027 podría levantarse temporalmente si un estado miembro declara un “estado de emergencia”.

Los importadores de gas deberán proporcionar a las autoridades aduaneras certificados que demuestren el estado de origen para evitar la elusión de la prohibición, aunque los operadores han advertido que rastrear moléculas para probar que no son rusas podría ser un desafío.

Para las empresas, incumplir la prohibición del gas podría resultar en una multa equivalente al 3,5% de su facturación global, o una sanción fija de € 40 millones. Las personas físicas podrían enfrentar multas de € 2,5 millones.

El Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio dijo que, en octubre, Rusia ganaba € 524 millones al día por exportaciones de combustibles fósiles, la cifra más baja desde que comenzó la guerra en Ucrania.