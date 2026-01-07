Estados Unidos informó que incautó un petrolero ruso en el Atlántico norte, luego de que un intento previo fracasara mientras la nave navegaba rumbo a Venezuela.

El Comando Europeo del ejército estadounidense señaló el miércoles que abordó al buque Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, por presuntas violaciones a las sanciones.

“ El buque fue incautado en el Atlántico norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos ”, indicó el comunicado publicado en X y agregó que la nave había sido rastreada por un barco de la Guardia Costera estadounidense.

El texto precisó que la intercepción fue resultado de una colaboración con los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional.

“El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENA VIGENCIA — en cualquier parte del mundo”, escribió poco después en X el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Estados Unidos ha ejercido presión sobre Venezuela bloqueando sus exportaciones de petróleo, aunque el Marinera, que se encontraba vacío, fue sancionado por violaciones vinculadas a Irán.

La incautación se produce en un momento delicado de las relaciones internacionales, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y mientras las potencias occidentales intentan negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Estados Unidos ya había intentado interceptar el buque en diciembre . Se procuró abordarlo cuando se aproximaba al Caribe rumbo a Venezuela, lo que llevó a la nave a huir hacia el este a través del Atlántico.

El miércoles, el Marinera transmitió datos de posicionamiento que mostraban un giro brusco a las 11:26 GMT en el Atlántico, a unos 325 kilómetros de Islandia.

Imagen publicada en la cuenta oficial de X del Comando Europeo de los Estados Unidos en la que confirman la interceptación del "Marinera", antes conocido como "Bella 1". Fuente: Official X account of U.S. European Command Official X account of U.S. European Command

Los datos de posicionamiento de aeronaves también mostraron a tres aviones Pilatus U-28 Draco de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, utilizados en apoyo a operaciones de fuerzas especiales, dirigiéndose hacia el norte desde Wick, en el norte de Escocia.

Un avión P-8 Poseidon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), que puede emplearse para guerra antisubmarina y tareas de vigilancia, también se dirigió a la zona desde la base de RAF Lossiemouth, también en el norte de Escocia.

Downing Street señaló que “ como es habitual, no comentamos la actividad operativa de otras naciones, y esa es una posición sostenida desde hace tiempo. No comentamos la actividad operativa ”.

Agregó que ese principio también se aplica al uso de bases británicas por terceros.

Personas familiarizadas con el asunto indicaron que la autorización para operaciones lanzadas desde bases estadounidenses en el Reino Unido se evalúa “caso por caso”.

Medios estatales rusos informaron más temprano ese mismo día que un helicóptero intentaba aterrizar lo que parecían ser fuerzas estadounidenses en el petrolero.

El Marinera había sido sobrevolado el martes por un satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, que toma imágenes de radar. Las imágenes confirmaron que un buque de un tamaño similar al de un patrullero de la Guardia Costera de Estados Unidos se encontraba a aproximadamente 1,75 millas náuticas detrás del Marinera.

Informes difundidos más temprano el miércoles señalaron que Rusia estaba enviando un submarino y posiblemente otras naves navales para ayudar a escoltar al petrolero de regreso a Rusia .

La incautación del buque podría generar cuestionamientos en el Reino Unido, donde el primer ministro Sir Keir Starmer ha enfrentado presiones para decir si considera que la operación estadounidense para capturar a Maduro fue legal bajo el derecho internacional.

“Estados Unidos es el principal socio del Reino Unido en materia de defensa y seguridad”, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa. “La profundidad de nuestra relación en defensa con Estados Unidos sigue siendo una parte esencial de nuestra seguridad”.