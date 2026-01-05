El magnate estadounidense del petróleo de shale Harold Hamm está acelerando su expansión internacional, con la compra de más activos en Argentina y planes para invertir hasta u$s 200 millones por año en perforaciones en el país.

Hamm dijo al Financial Times que Continental Resources firmó un acuerdo para adquirir participaciones no operativas en cuatro bloques de los yacimientos de Vaca Muerta a Pan American Energy, una productora local coadministrada por la petrolera británica BP.

El empresario del shale señaló que el movimiento expresa respaldo al presidente argentino Javier Milei, aliado de Donald Trump que impulsa una agenda de desregulación radical. Pero la decisión también llega en un contexto en el que los productores estadounidenses de shale están agotando las ubicaciones de perforación de mayor calidad en Estados Unidos .

“Nos gusta la roca de allá. Y, en realidad, hay mucho de esta nueva administración que nos gusta. El presidente Milei está tratando de hacer lo correcto”, dijo Hamm.“Podría estar encaminado a un verdadero punto de inflexión… creemos que puede ser un verdadero acuerdo para el país y también para nuestra empresa”.

El nuevo acuerdo de Continental se suma a la adquisición, en noviembre, de activos en la misma formación shale de la Patagonia a la productora argentina Pluspetrol .

Las perforadoras estadounidenses también están buscando activos en Medio Oriente, Australia y América del Sur, ante señales de que el boom de producción de shale de dos décadas -que convirtió a EE.UU. en el mayor productor del mundo- habría alcanzado su pico.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, también instó a las petroleras estadounidenses a invertir en Venezuela tras el derrocamiento del líder del país durante el fin de semana. Hamm dijo al FT que Continental podría considerar inversiones allí también.

El presidente Javier Milei se había reunido en septiembre con Harold Hamm, fundador de Continental Resources. Archivo

Analistas sostienen que precios del petróleo más débiles y un inventario decreciente de áreas de perforación de alta calidad en el Permian de Texas -el yacimiento petrolero más prolífico del mundo- llevarán a una caída de la producción estadounidense en 2026, tras haber alcanzado un récord de 13,6 millones de barriles diarios el año pasado.

Andrew Dittmar, analista de la consultora Enverus, afirmó: “ Lo que queda dentro del primer nivel de oportunidades de perforación en EE.UU. está en gran medida en manos de las grandes petroleras y de independientes de gran tamaño, y no está disponible para ser adquirido ”.

La apuesta de Continental por Argentina marca un giro estratégico para Hamm, pionero de la revolución del shale en EE.UU., que utilizó la fractura hidráulica y la perforación horizontal para liberar enormes reservas de petróleo.

Hamm también logró que el entonces presidente Barack Obama autorizara mayores exportaciones de crudo, una medida que aceleró el desarrollo local. Donante destacado de Trump, Hamm, de 80 años, ayudó a moldear la política de la administración a favor de los combustibles fósiles por sobre las energías renovables.

Vaca Muerta se convirtió en un foco para las perforadoras en la última década, con una producción de crudo que alcanzó el récord de 550.000 barriles diarios el año pasado. Chevron estima que las tasas de recuperación de petróleo de los pozos del área son 50% superiores al promedio del Permian, aunque los costos son 35% más altos.

Hamm señaló que Continental invertiría inicialmente entre u$s 100 millones y u$s 200 millones por año en sus activos argentinos, aunque ese monto podría aumentar . La geopolítica seguirá siendo un factor crítico, agregó, y contó que mantuvo “conversaciones francas” con Milei sobre su visión para la economía.

Algunas empresas occidentales se mostraron reticentes a invertir en Argentina tras la decisión de la ex presidenta de izquierda Cristina Fernández de Kirchner de expropiar en 2012 el 51% de la petrolera estatal YPF, entonces en manos de la española Repsol.

“Como hemos visto aquí en Estados Unidos, una sola persona puede hacer mucho para cambiar la trayectoria general de la política”, dijo Hamm. “Creo que Milei es una de esas personas. Uno lo percibe cuando conoce a alguien, como me pasó cuando conocí al presidente Trump: alguien que se preocupa lo suficiente como para marcar una enorme diferencia y hacer un gran sacrificio”.