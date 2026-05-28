El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha declarado el inicio de la obra vial más significativa de los últimos años: la creación de un cuarto carril de la autopista Buenos Aires La Plata. Esta ampliación se ejecutará en dos tramos con el fin de no interrumpir completamente el tráfico entre las urbes, no obstante, también

En total, el cuarto carril se extenderá a lo largo de aproximadamente 20 kilómetros y la obra en la principal autovía de la provincia comprenderá dos tramos de 10 kilómetros, bien definidos. El primer tramo estará a cargo de la constructora Kavos SA. y C&E Construcciones SA, mientras que el segundo será ejecutado por Briales SA y Pelque SA.

El tramo de la Autopista Buenos Aires–La Plata donde se incorporará un cuarto carril.

El Gobierno bonaerense llevará a cabo la ampliación de la autopista AUBASA, que se extenderá desde el kilómetro 11.400 en la localidad de Avellaneda hasta el kilómetro 30.420 en Berazategui. Esta iniciativa forma parte del plan de obras programado para el período 2024-2027.

La obra requerirá un lapso de construcción de 15 meses y presenta una inversión estimada de $ 25.941 millones. Esta ampliación ha sido reconocida por especialistas en obras viales, consistiendo en una red de más de 700 kilómetros de ruta.

El avance de la nueva obra de ampliación de cuarto carril en la Autopista Buenos Aires La Plata

Por el momento, se espera que la concesionaria comunique los desvíos necesarios para poder proceder con los trabajos. “Habrá reducciones de calzada; planifique sus viajes con antelación y circule con precaución.”

¿Cuándo terminará la construcción del cuarto carril en la autopista Buenos Aires La Plata?

El segundo tramo de la construcción se extenderá por un periodo de al menos 15 años.

La incorporación del cuarto carril permitirá a los conductores disfrutar de viajes más cortos. “Reducirá los tiempos de miles de usuarios que circulan a diario por la Buenos Aires La Plata”, manifestó la administración de Kicillof.

El primer tramo de la construcción de la nueva franja de circulación durará aproximadamente 12 meses.

Asimismo, se aseguró que los 20 km de obra quedarán completamente renovados, dado que las obras incluirán trabajos de repavimentación y demarcación horizontal de los tres carriles existentes.

Repavimentación de la Autopista 1: CABA - Sarandí

La inversión de esta obra duró unos 7 meses, con un desembolso total de $ 6620 millones de dólares, abarcando una longitud de 8,1 kilómetros.

En julio pasado, el Gobierno bonaerense llevó a cabo la repavimentación de los primeros kilómetros de la autopista 1, en el tramo CABA - Sarandí, entre el KM 3,6 y el 11,7 KM. Esta obra permitió mejorar las condiciones de circulación del tránsito proveniente de la autopista 25 de Mayo, el Paseo del Bajo y el Bajo de CABA.

Para minimizar el impacto, evitar embotellamientos de tráfico y garantizar la seguridad de los circulantes y de los equipos de obra, los trabajos de repavimentado se realizaron en horario nocturno.

Ampliación del cuarto carril: empleo y seguridad vial en la región

El nuevo cuarto carril mejorará la conectividad entre Buenos Aires y La Plata. Además, la obra incluye un sistema de iluminación moderno para aumentar la seguridad nocturna de usuarios. Las autoridades planifican implementar un seguimiento del tráfico para ajustar los desvíos en tiempo real. Esto promete reducir inconvenientes y mejorar la experiencia de los conductores diarios.