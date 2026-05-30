La National Aeronautics and Space Adminstration (NASA) confirmó que ya estaría trabajando en la instalación de una base lunar.

La National Aeronautics and Space Adminstration (NASA) confirmó que ya estaría trabajando en la instalación de una base lunar. Según el organismo, en el futuro cercano flotas de módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y drones partirán camino a la Luna.

Así lo confirmó la agencia, tras describir la primera fase de la iniciativa “Base Lunar”. El objetivo es mucho más que enviar humanos a la luna: es establecer una presencia humana permanente en el astro. Al mismo tiempo, también crece el interés de la NASA por enviar astronautas en misión a Marte.

El objetivo es mucho más que enviar humanos a la luna: es establecer una presencia humana permanente en el astro

La NASA finalmente lo confirmó: ¿Cómo es la iniciativa “Base Lunar”?

La NASA avanza con uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la exploración espacial moderna. Se trata de instalar una base permanente en la Luna como parte del programa Artemis.

Más que solo enviar humanos a la Luna, se trata de un plan para establecer una presencia humana sostenida en el Polo Sur lunar y usar dicha infraestructura como plataforma para posibles misiones a Marte.

Se contempla el desarrollo de una red de habitats, vehículos, drones, sistemas de energía y estaciones científicas que sean capaces de funcionar de forma semipermanente en la superficie lunar.

Según los planes presentados por la NASA, esta base se instalaría cerca de una región que contiene depósitos de hielo de agua y una mayor exposición solar que otras.

Las últimas expediciones: ¿Qué dieron como resultado?

Las recientes misiones Artemis marcaron un punto de inflexión en la estrategia espacial americana. La misión Artemis II llevó a cabo el primer vuelo tripulado alrededor de la luna desde el programa Apollo, algo que permitió validar sistemas de navegación, soporte vital y operaciones en el espacio profundo.

Al mismo tiempo, distintas misiones robóticas financiadas por la NASA lograron aterrizar equipamiento científico en la superficie de la Luna para analizar el terreno y probar tecnologías que se usarán en las futuras bases.

¿Qué se espera para los próximos meses?

La agencia espacial estadounidense confirmó que durante 2026 comenzará una nueva etapa con tres misiones fundamentales para preparar la futura base lunar.

La NASA ya adjudicó contratos millonarios a compañías como Blue Origin, Astrolab, Lunar Outpost y Firefly Aerospace para desarrollar vehículos lunares, drones de exploración y sistemas logísticos para futuras operaciones humanas.