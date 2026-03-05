La administración de Donald Trump no ha dado ninguna indicación de que tenga planificado qué ocurrirá después de su campaña militar en Irán, advirtió un senador de alto rango que fue informado sobre los objetivos de la guerra. “Nunca he recibido, en ninguna de las sesiones informativas, una descripción de cuál sería la fase dos”, dijo el senador por Virginia Mark Warner en una entrevista el miércoles. Como principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, Warner forma parte del llamado “grupo de los ocho”, un selecto conjunto de líderes del Congreso que reciben informes de inteligencia de alto nivel sobre los principales asuntos de seguridad nacional. Su advertencia llega en medio de una guerra que se expande, mientras Irán y sus grupos aliados en Medio Oriente han lanzado cientos de misiles y drones contra Israel y estados del Golfo, atacando embajadas estadounidenses, bases militares, infraestructura energética y hoteles en represalia por la amplia campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel. El secretario de Estado Marco Rubio y el director de la CIA, John Ratcliffe, informaron al grupo —que incluye legisladores de ambas cámaras del Congreso y de ambos partidos— tres días antes de que Trump ordenara el inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Rubio, que anteriormente fue el principal republicano del Comité de Inteligencia del Senado, volvió a llamar a cada miembro del “grupo de los ocho” poco después de que comenzara el ataque en la madrugada del sábado. Antes de que una bomba israelí matara al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, el sábado, la comunidad de inteligencia estadounidense había pasado años evaluando qué podría ocurrir si él o el régimen iraní caían, explicó Warner. “Llevamos años preguntando, incluso cuando Marco estaba en el comité: ‘Bien, si desaparecen, ¿quién sigue?’”, dijo Warner sobre la futura estructura del régimen iraní. “Y el consenso general era: podría ser peor”. Un intento de legisladores demócratas de impedir que Trump tomara nuevas acciones militares contra Irán sin la aprobación del Congreso fracasó en el Senado el miércoles, después de que todos los senadores republicanos salvo uno votaran en contra de una resolución de poderes de guerra destinada a limitar la autoridad del presidente. Sin embargo, algunos republicanos en el Capitolio también han expresado en privado escepticismo sobre la toma de decisiones de la administración y se han preguntado si la Casa Blanca evaluó suficientemente el desenlace del conflicto o las repercusiones de la guerra que inició. “Si bombardeamos, interrumpimos y nos retiramos, no hay forma de saber qué podría pasar durante el verano”, dijo un miembro republicano del Congreso, que agregó estar “preocupado” por un posible escenario “apocalíptico” de represalias por parte de Teherán y sus aliados. “No sé si la administración realmente pudo haber pensado todo esto a fondo”, añadió el legislador. Los cinco días de guerra han llevado la ruta marítima hacia el Golfo a través del estrecho de Ormuz a una casi paralización y han alterado gravemente el tráfico aéreo en la región. Al mismo tiempo, la oleada de misiles y drones iraníes en países cercanos llevó a Estados Unidos a pedir la evacuación de sus ciudadanos de toda la región, con medios limitados disponibles para hacerlo. Trump había amenazado inicialmente con atacar Irán en enero para llevar “ayuda” a los manifestantes que protestaban en todo el país, mientras el régimen reprimía las manifestaciones nacionales y mataba a miles de personas. Un día después de iniciarse los bombardeos aéreos esta semana, Trump anunció que había cumplido esa promesa. Incluso si el intenso bombardeo contra Irán elimina a gran parte de la cúpula del régimen, los analistas señalan que un cambio de régimen mediante ataques aéreos es poco probable que tenga éxito y prácticamente imposible de controlar. Las sucesivas administraciones estadounidenses han mantenido solo una comprensión limitada de las fuerzas alternativas dentro de Irán, donde el régimen ha reprimido brutalmente a la oposición durante décadas. “Una de las preocupaciones que hemos tenido es no tener mucha visibilidad sobre la resistencia iraní”, dijo Warner. Estados Unidos ha tenido que “confiar en nuestros aliados israelíes” para obtener parte de esa inteligencia. Y aunque algunos aliados europeos de Washington mantienen misiones diplomáticas en Irán y cuentan con información valiosa sobre la dinámica interna del país, “no estoy seguro de cuánto de eso se está compartiendo plenamente” con la administración Trump en este momento, añadió. Funcionarios de la administración han señalado en los últimos días que sus objetivos son destruir lo que quede de las capacidades nucleares de Irán y sus arsenales de misiles balísticos, así como impedir que el régimen amenace a otros países, ya sea mediante armas o a través de grupos aliados. Sin embargo, los legisladores no tienen claro cómo planea la administración medir esos resultados. El secretario de Defensa Pete Hegseth ha repetido que Estados Unidos e Israel “tendrán dominio total de los cielos”, recordó Warner. “¿Eso significa bombardearlos hasta devolverlos a la Edad de Piedra? ¿Significa eliminar todos los sistemas de mando y control? ¿Destruir la red eléctrica y los servicios básicos? No lo sé”. Warner también subrayó que es “tan firme partidario de Israel como cualquiera del lado demócrata”. “El [asesinado] líder supremo [Alí Jameneí] era un tipo malo. No voy a derramar lágrimas”, añadió. Y sostuvo que Jameneí estaba “obsesionado” con el programa nuclear de Irán. Pero la ironía, dijo, “es que él era quien estaba conteniendo cualquier intento de convertirlo en armas”. Hegseth dijo a los periodistas el miércoles que la operación militar no tiene un calendario fijo ni una fecha previsible de finalización. “Podría decirse cuatro semanas, pero podrían ser seis, podrían ser ocho, podrían ser tres”, afirmó en una conferencia de prensa. “En última instancia, nosotros fijamos el ritmo y el tempo”.