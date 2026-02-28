Irán todavía tiene una enorme capacidad para sacudir los mercados energéticos mundiales. Los mercados no volverán a abrir hasta el lunes, pero un aumento de 10 dólares en el precio del barril de petróleo desde principios de año es un recordatorio de cuán en serio los comerciantes toman cualquier amenaza al país, a pesar de que años de sanciones estadounidenses significan que las exportaciones de petróleo de Irán ya no representan una parte importante del suministro mundial. La principal fuente de preocupación del mercado es la influencia de Irán sobre el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde debe pasar el petróleo y el gas de sus vecinos del Golfo, y su patrocinio a milicias en toda la región que podrían lanzar ataques contra la infraestructura energética. “Es muy complicado”, dijo un comerciante de energía de alto nivel, mientras reflexionaba sobre cómo afrontar las consecuencias de los ataques aéreos contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos el sábado. “Los ataques selectivos podrían provocar el caos y existe la posibilidad de nuevas subidas [de precios] debido a la gran incertidumbre”. El año pasado, cada salto en el precio del petróleo durante la breve guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos fue seguido por una liquidación, ya que los operadores apostaron a que había pocas posibilidades de un cambio de régimen en Teherán o de una inestabilidad más amplia. Pero ese cálculo ha cambiado, con crecientes temores de que Estados Unidos busque derrocar al régimen iraní, un escenario que aumenta el riesgo de que el conflicto se extienda a todo Medio Oriente y produzca una interrupción significativa de los flujos de energía. Irán tiene la cuarta mayor reserva probada de petróleo crudo del mundo, pero años de sanciones y falta de inversión han obstaculizado sus exportaciones. Según la Agencia Internacional de Energía, el país extrajo 3,45 millones de barriles diarios (b/d) de petróleo en enero, menos del 3 por ciento del suministro mundial. Casi la totalidad de sus exportaciones se destina a China, principalmente a refinerías independientes de la provincia de Shandong, dispuestas a comprar petróleo sancionado con un importante descuento. El crudo iraní representó aproximadamente el 13 % de las importaciones marítimas de petróleo de China el año pasado, según Kpler, una empresa de datos energéticos. Durante el conflicto del año pasado, Israel atacó los depósitos de combustible de Irán, pero evitó otras infraestructuras energéticas. Debido a la poca profundidad de su litoral, Teherán presenta una grave vulnerabilidad: casi todo su crudo fluye desde una única terminal de exportación, la isla de Kharg, a 24 kilómetros de la costa, en aguas más profundas. En los últimos días, la terminal ha incrementado sus exportaciones y ha agotado sus inventarios de crudo. Pero la pérdida de barriles iraníes no trastocaría el mercado por sí sola. Dado que se prevé que la oferta mundial supere la demanda en el primer semestre de este año, se espera que el impacto sea limitado. “En el contexto actual, los mercados podrían absorberlo si el petróleo desapareciera mañana”, dijo Richard Nephew, ex enviado especial adjunto de Estados Unidos para Irán, que ahora trabaja en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Teherán no querría detener el flujo de crudo excepto en las circunstancias más extremas, dijo Dan Marks, investigador en seguridad energética del Royal United Services Institute. “El régimen pende de un hilo y si a eso le sumamos un cese de las exportaciones de petróleo, sería un golpe durísimo”. Irán también exporta gas natural a países vecinos, como Turquía e Irak, pero estos flujos se ven interrumpidos con frecuencia. El suministro a Irak se suspendió recientemente debido a lo que Teherán describió como problemas técnicos, mientras que el comercio de gas con Turkmenistán ha sido esporádico tras disputas por facturas impagadas. Alrededor de 21 millones de barriles de petróleo procedentes de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos pasan diariamente por el Estrecho de Ormuz. Irán ha amenazado repetidamente con cerrar el cuello de botella y ha colocado minas en la vía fluvial durante la década de 1980. Helima Croft, analista de RBC Capital Markets, afirmó que si Teherán considera que Estados Unidos habla en serio sobre un cambio de régimen, la respuesta podría ser drástica. “Creemos que existe un riesgo significativo de que la segunda ronda entre Teherán y Washington sea más amplia y disruptiva que la guerra de 12 días del pasado junio”, declaró. Agregó que en una reciente visita a Medio Oriente “múltiples observadores bien ubicados advirtieron que Irán probablemente buscaría atacar instalaciones energéticas y otros activos económicos clave para obligar a Washington a dar marcha atrás”. Su sobrino añadió: “Su razonamiento sería: ‘Si no nos permiten tener un sistema energético, ustedes tampoco’”. Sin embargo, Marks afirmó que Teherán tenía pocas opciones viables. “Si la economía estuviera saneada y el régimen fuera fuerte, podría suspender las exportaciones o cerrar el Estrecho de Ormuz. Bastaría con decir que se han colocado minas o que se han disparado algunos misiles, y entonces se detendría el transporte marítimo. Nadie quiere que su tripulación muera”, declaró. Pero ¿cuál es el resultado final? El mundo podría soportar una crisis durante unas semanas, pero habrá más acción militar, sus vecinos estarán descontentos, la moneda se disparará y se corre el riesgo de una hiperinflación. Teherán también puede recurrir a una red de milicias en todo Medio Oriente para interrumpir la producción, las exportaciones o el transporte marítimo de petróleo. Los comerciantes siguen tranquilos respecto del impacto a largo plazo de la confrontación, señalando la abundancia de suministros alternativos y la incertidumbre sobre la escala y duración de cualquier conflicto. La producción iraní podría verse compensada por una mayor producción de Arabia Saudita o recurriendo a las reservas en caso de una breve interrupción, dijo Giovanni Staunovo de UBS. Los miembros de la OPEP, el grupo de productores de petróleo, se reunirán el domingo para discutir su producción para abril. Los analistas esperan que la OPEP aumente la producción en 137.000 b/d, pero una persona cercana a la situación sugirió que la OPEP podría aumentar esa cifra tres o cuatro veces para calmar los mercados. Mientras tanto, un comerciante de alto nivel dijo que la industria se había acostumbrado a reorganizar los flujos de energía y se había preparado para las perturbaciones en el Golfo. “Se crea la mayor flexibilidad posible y se sabe que es posible que haya que cambiar los viajes de carga”, dijeron, y agregaron que la industria había lidiado con éxito con los impactos de la pandemia de Covid-19 y de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. El crudo Brent subió hasta un 3 por ciento el viernes para alcanzar un máximo de siete meses de 73 dólares por barril, y ha aumentado casi un 12 por ciento durante el último mes a medida que aumentaban las expectativas de conflicto. David Fyfe, economista jefe de Argus, destacó las repercusiones para las refinerías chinas, que se han beneficiado del crudo barato de Rusia, Venezuela e Irán. Cualquier déficit de suministro las obligaría a optar por crudos más caros de Oriente Medio, lo que reduciría sus márgenes. Esa presión podría convertirse en moneda de cambio política entre Washington y Pekín. “Trump está apuntando con fuerza a Pekín”, dijo Fyfe. “La gran pregunta es si cumple”. Los líderes iraníes han insistido durante mucho tiempo en que el país debe reducir su dependencia del petróleo. El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ha criticado repetidamente el estado ruinoso del sector y ha advertido que la dependencia del petróleo deja a Irán vulnerable a la presión externa. “Dirigir nuestro país con los ingresos del petróleo nos deja a merced de los principales responsables políticos del mundo”, dijo en 2014, instando a la diversificación para “volverse inmune a la influencia de los poderes”. Pero el país seguía dependiendo abrumadoramente de los ingresos petroleros, dijo Nephew. “Tienen algunos pequeños avances aquí y allá, pero esto es todo, la principal industria de exportación después de todos estos años. La falta de inversión y las sanciones han imposibilitado el desarrollo de cualquier otra actividad”.